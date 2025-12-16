Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτα κατεχόμενα φαίνεται να διέφυγε Ισραηλινός εγκληματίας - Κατηγορείται για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών και όπλων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στα κατεχόμενα φαίνεται να διέφυγε Ισραηλινός εγκληματίας - Κατηγορείται για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών και όπλων

 16.12.2025 - 19:04
Στα κατεχόμενα φαίνεται να διέφυγε Ισραηλινός εγκληματίας - Κατηγορείται για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών και όπλων

Στα κατεχόμενα φέρεται να έχει διαφύγει νεαρός που κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Ισραήλ, τα οποία αναφέρονται σε κοινότητα Ισραηλινών εγκληματιών που ζουν στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. 

Πρόκειται για τον Ματάν Αρβίβ από την πόλη Χαντέρα, ο οποίος κατηγορείται για σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες -  από διακίνηση όπως και εμπορία ναρκωτικών και όπλων μέχρι απάτες, απειλές και ξέπλυμα χρήματος. 

Όπως γράφουν, την περασμένη εβδομάδα πράκτορας της Ισραηλινής Αστυνομίας, ο οποίος είχε καταφέρει να διεισδύσει στο κύκλωμα των κακοποιών και επί ένα χρόνο αποσπούσε πολύτιμες πληροφορίες κατάφερε να παγιδεύσει 60 άτομα του κυκλώματος αγοράζοντας ναρκωτικά και όπλα. 

Σε συντονισμένες επιχειρήσεις η Αστυνομία συνέλαβε όλους τους εμπλεκόμενους - ανάμεσά τους και τα τρία αδέλφια του Ματάν Αρβίβ, Έλι, Οσάρ και Ομρί. Όταν αναζήτησαν και τον ίδιο διαπιστώθηκε ότι είχε εξαφανιστεί. 

Σύμφωνα με τα δημοσίευματα μετά από έρευνα διαφάνηκε ότι είχε φύγει από τη χώρα και ότι βρίσκεται στην κατεχόμενη Κύπρο, τα οποία γράφουν επίσης πως τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια κοινότητα Ισραηλινών εγκληματιών οι οποίοι ζουν στα κατεχόμενα και κατευθύνουν τις παράνομες δραστηριότητές τους από εκεί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεαρή κατήγγειλε βιασμό της - Φόρεσαν χειροπέδες σε 28χρονο
Εκοιμήθη ο πατήρ Μενέλαος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του - Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Απελπισμένη γυναίκα στη Λάρνακα: Με ένα νεφρό και χωρίς εισόδημα - Την πετούν έξω από το σπίτι – Περιμένει ΕΕΕ εδώ και ένα χρόνο
Αποκαλύψεις-βόμβα για την υπόθεση του πασίγνωστου τραγουδιστή - Η πρώτη μήνυση θα κατατεθεί αύριο - Aρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή
Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 23χρονου – Όσα κατέδειξε
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Προσιτή Στέγαση που παρουσίασε η Κομισιόν - Οι τέσσερις πυλώνες του

 16.12.2025 - 18:50
Επόμενο άρθρο

«Χωρίς εσάς τίποτα δεν θα είχε νόημα... η υγεία είναι δικαίωμα» - Συγκινεί με το μήνυμά του για τον προϋπολογισμό ο Ευθύμιος Δίπλαρος

 16.12.2025 - 19:14
Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Συνεχίζεται η συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

  •  16.12.2025 - 09:29
Απεργιακό μπλακ άουτ στην Παιδεία: Όσα συζητήθηκαν με την Υπουργό και οι εισηγήσεις των γονέων αποκλειστικά στο «Τ»

Απεργιακό μπλακ άουτ στην Παιδεία: Όσα συζητήθηκαν με την Υπουργό και οι εισηγήσεις των γονέων αποκλειστικά στο «Τ»

  •  16.12.2025 - 14:42
Δίκη Πολιτογραφήσεων: «Άλλη υπόθεση διερευνήθηκε και άλλη εκδικάστηκε» - Ζητήθηκε αθώωση του Τζιοβάνη

Δίκη Πολιτογραφήσεων: «Άλλη υπόθεση διερευνήθηκε και άλλη εκδικάστηκε» - Ζητήθηκε αθώωση του Τζιοβάνη

  •  16.12.2025 - 17:25
Αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Προσιτή Στέγαση που παρουσίασε η Κομισιόν - Οι τέσσερις πυλώνες του

Αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Προσιτή Στέγαση που παρουσίασε η Κομισιόν - Οι τέσσερις πυλώνες του

  •  16.12.2025 - 18:50
Στην Ολομέλεια πρόταση για επιστροφή στην τάξη αποσπασμένων εκπαιδευτικών που προάγονται

Στην Ολομέλεια πρόταση για επιστροφή στην τάξη αποσπασμένων εκπαιδευτικών που προάγονται

  •  16.12.2025 - 17:01
Στα κατεχόμενα φαίνεται να διέφυγε Ισραηλινός εγκληματίας - Κατηγορείται για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών και όπλων

Στα κατεχόμενα φαίνεται να διέφυγε Ισραηλινός εγκληματίας - Κατηγορείται για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών και όπλων

  •  16.12.2025 - 19:04
Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 23χρονου – Όσα κατέδειξε

Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 23χρονου – Όσα κατέδειξε

  •  16.12.2025 - 13:10
Κακουργιοδικείο: Από 9 σε 12 χρόνια ποινή φυλάκισης για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών - «Ενέπλεξε ανυποψίαστα άτομα»

Κακουργιοδικείο: Από 9 σε 12 χρόνια ποινή φυλάκισης για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών - «Ενέπλεξε ανυποψίαστα άτομα»

  •  16.12.2025 - 15:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα