Δίκη Πολιτογραφήσεων: «Άλλη υπόθεση διερευνήθηκε και άλλη εκδικάστηκε» - Ζητήθηκε αθώωση του Τζιοβάνη

«Ανεπίτρεπτη μετατόπιση της υπόθεσης»

Ο κ. Παπαϊωάννου υποστήριξε ότι η Κατηγορούσα Αρχή επικέντρωσε τη μαρτυρία της κατά την ακροαματική διαδικασία σε ζητήματα, που ουδέποτε αποτέλεσαν αντικείμενο της ανακριτικής διερεύνησης, γεγονός που -όπως τόνισε- πλήττει ευθέως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Όπως ανέφερε, κατά το στάδιο της ανάκρισης οι κατηγορούμενοι Δημήτρης Συλλούρης, Χριστάκης Τζιοβάνης και Αντρέας Πιττάτζιης ανακρίθηκαν αποκλειστικά για το ζήτημα της άδειας παραμονής, που αποτελεί και τη ρητή βάση των κατηγοριών 2 και 3, με τον κ. Παπαϊωάννου να αναφέρει ότι δεν τέθηκε καμία ερώτηση για οικονομικά κριτήρια, Reservation Agreement, αποδείξεις πληρωμής ή τραπεζικές βεβαιώσεις.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, η Κατηγορούσα Αρχή στήριξε την υπόθεσή της στο Δικαστήριο ακριβώς σε αυτά τα ζητήματα, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε διερεύνησή τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι κατά την καταχώριση των τεσσάρων κατηγορητηρίων δεν υπήρχε καμία αναφορά ή ισχυρισμός περί συνωμοσίας για καταδολίευση σε σχέση με τα οικονομικά κριτήρια του επενδυτή Νικολάι Γκορνόφσκι.

«Αυτό αποφασίστηκε στην πορεία, χωρίς τροποποίηση κατηγορητηρίου και με έκδηλη παραπλάνηση της υπεράσπισης», υποστήριξε ο κ. Παπαϊωάννου, σημειώνοντας ότι οι λεπτομέρειες των κατηγοριών ήταν πανομοιότυπες και παρέπεμπαν αποκλειστικά στη μη κατοχή άδειας παραμονής.

Τόνισε ότι σε όλες τις κατηγορίες γίνεται κοινή αναφορά σε «κριτήρια που θεσπίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο», χωρίς καμία διάκριση ή εξειδίκευση στα οικονομικά κριτήρια.

«Δεν θα μπορούσε ποτέ η υπεράσπιση να διανοηθεί ότι η λέξη ‘οικονομικά’ κρυβόταν πίσω από τη λέξη ‘κριτήρια’ μόνο στη δεύτερη κατηγορία και όχι στις υπόλοιπες», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου, η θέση της Κατηγορούσας Αρχής περί μη πλήρωσης οικονομικών κριτηρίων προέκυψε για πρώτη φορά αιφνιδιαστικά, κατά την απάντηση ένστασης της υπεράσπισης σε ερώτηση που τέθηκε στον τελευταίο μάρτυρα κατηγορίας.

Μέχρι τότε, σημείωσε, ουδέποτε παρουσιάστηκε μάρτυρας από το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε τέθηκε τέτοιο ζήτημα κατά τη διάρκεια της δίκης, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη οποιαδήποτε προετοιμασία ή αντίκρουση από την υπεράσπιση.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κ. Τζιοβάνη επιχειρηματολόγησε ότι η όλη διαδικασία εγείρει σοβαρό ζήτημα παραβίασης των αρχών της δίκαιης δίκης, καθώς η υπεράσπιση κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια διαφορετική κατηγορία από εκείνη, για την οποία ανακρίθηκε και προετοιμάστηκε.

«Ανεξήγητη» αφαίρεση Πιττάτζιη από το κατηγορητήριο

Εξάλλου, άφησε αιχμές για επιλεκτική δίωξη, σοβαρά κενά στη μαρτυρία και στρεβλή παρουσίαση των γεγονότων, ενώ ήγειρε καίρια ζητήματα, τα οποία όπως υποστήριξε, καθιστούν επιβεβλημένη την απαλλαγή του κατηγορούμενου από τις κατηγορίες 2 και 3.

Κεντρικό άξονα της αγόρευσης του αποτέλεσε η απουσία από τη δίκη του παρόχου Αντρέα Πιττάτζιη, ο οποίος όπως είπε διαδραμάτισε «πρωταγωνιστικό ρόλο» στην υπόθεση, τόσο ως δικηγόρος του ίδιου του επενδυτή Νικολάι Γκορνοφσκι, όσο και ως νομικός σύμβουλος του Χριστάκη Τζιοβάνη.

Ο κ. Παπαϊωάννου επεσήμανε ότι ο Αντρέας Πιττάτζιης ήταν συγκατηγορούμενος στα τρία πρώτα κατηγορητήρια και φερόμενος συνωμότης, ωστόσο, πρόσθεσε πως αφαιρέθηκε από το τέταρτο κατηγορητήριο «χωρίς οποιαδήποτε εξήγηση», ούτε στο πλαίσιο της προδικαστικής αποκάλυψης, ούτε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Όπως υποστήριξε, η απουσία μαρτυρίας ή έστω αιτιολόγησης για την απόφαση αυτή στερεί από την υπεράσπιση τη δυνατότητα αντεξέτασης και ελέγχου, παραβιάζοντας θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα.

Πρωταγωνιστικός ο ρόλος παρόχου, επουσιώδης ο ρόλος Τζιοβάνη

Σύμφωνα με την αγόρευση, η ίδια η μαρτυρία που προσκομίστηκε στο Δικαστήριο καταδεικνύει ότι ο Αντρέας Πιττάτζιης είχε πολύ πιο ενεργό και καθοριστικό ρόλο από τον κατηγορούμενο, του οποίου η εμπλοκή περιορίστηκε στην υπογραφή του Reservation Agreement, κατόπιν υποδείξεων του νομικού του συμβούλου.

Ο κ. Παπαϊωάννου έκανε λόγο για ανεξήγητη επιλεκτική δίωξη, αφού παρά τον κεντρικό ρόλο του παρόχου η Κατηγορούσα Αρχή επέλεξε να προχωρήσει μόνο κατά του Χριστάκη Τζιοβάνη, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση για τη συγκεκριμένη επιλογή.

Απουσία και του πολιτογραφηθέντος επενδυτή

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην απουσία από το κατηγορητήριο του ίδιου του πολιτογραφηθέντος επενδυτή, Νικολάι Γκορνόφσκι, ο οποίος σύμφωνα με τον Γιώργο Παπαϊωάννου «ούτε καν ανακρίθηκε ως ύποπτο πρόσωπο».

«Η απουσία τόσο του παρόχου, όσο και του επενδυτή δημιουργεί μια μονομερή και στρεβλή εικόνα της υπόθεσης, με αποτέλεσμα ο Χριστάκης Τζιοβάνης να καλείται ουσιαστικά να υπερασπιστεί τη νομιμότητα ενεργειών που έγιναν κατόπιν οδηγιών του νομικού του συμβούλου», ανέφερε.

Ενέργειες Πιττάτζιη στο επίκεντρο

Στην αγόρευση του απαριθμήθηκαν εκτενώς οι ενέργειες του κ. Πιττάτζιη, οι οποίες όπως είπε πραγματοποιήθηκαν εν αγνοία και απουσία του Χριστάκη Τζιοβάνη. Αναφέρθηκε στη σύνταξη των πωλητηρίων συμβολαίων και του Reservation Agreement, στη διαχείριση του client account του επενδυτή στην Ελληνική Τράπεζα, στις οδηγίες για την έκδοση βεβαιώσεων πληρωμής, στην υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης και των σχετικών αιτημάτων για παρεκκλίσεις, καθώς και στις προσωπικές επαφές με τον επενδυτή στο Λονδίνο, πριν ακόμη ο κ. Τζιοβάνης τον γνωρίσει.

Η υπεράσπιση επανέλαβε ότι δεν αποδίδει «επιλήψιμη συμπεριφορά» στον Πιττάτζιη, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι με βάση τη μαρτυρία, ο ρόλος του κατηγορούμενου είναι ακόμη λιγότερο επιλήψιμος, αν όχι ανύπαρκτος.

«Υποβόσκουσα αμφιβολία»

Ακολούθως, κατά την αγόρευση του, ο κ. Παπαϊωάννου έθεσε ήγειρε σοβαρά ζητήματα δίκαιης δίκης και αξιοπιστίας της Κατηγορούσας Αρχής.

Κεντρικός άξονας της αγόρευσης ήταν η έννοια της «υποβόσκουσας αμφιβολίας» (lurking doubt), με τον κ. Παπαϊωάννου να υποστηρίζει ότι η υπόθεση βρίθει από ανυπέρβλητα κενά και ρωγμές, που καθιστούν οποιαδήποτε σκέψη καταδίκης «άκρως εσφαλμένη» και οδηγούν σε μια «μετέωρη και ανασφαλή καταδίκη».

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης, ο πελάτης του ενεργούσε καθ’ υπόδειξη του νομικού του συμβούλου, υπογράφοντας συμφωνία την οποία ο ίδιος ο νομικός σύμβουλος συνέταξε και υπέγραψε, καθώς και εκδίδοντας βεβαιώσεις πληρωμής κατόπιν σχετικής παράκλησης.

Υπό αυτά τα δεδομένα, έθεσε το ερώτημα πως το Δικαστήριο μπορεί να καταλήξει σε ασφαλή ευρήματα και ασφαλή ετυμηγορία.

Ζήτησε αθώωση Τζιοβάνη

Υποστήριξε, τέλος, ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πελάτης του είναι «παντελώς αβάσιμες» και δεν στηρίζονται σε επαρκή μαρτυρία, σημειώνοντας ότι η Κατηγορούσα Αρχή απέτυχε να αποσείσει το βάρος απόδειξης της ενοχής του κατηγορούμενου πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας σε σχέση με τις κατηγορίες 1, 2 και 3.

Κάλεσε το Δικαστήριο να τον αθωώσει από το σύνολο των κατηγοριών, ενώ διαζευκτικά ζήτησε την απαλλαγή του από τις κατηγορίες 2 και 3, προβάλλοντας ισχυρισμούς περί μη δίκαιης δίκης και κατάχρησης της δικαστικής διαδικασίας, με αναφορά στο κύρος και την ακεραιότητα της απονομής της δικαιοσύνης.

Σημείωσε πως κανένα από τα γεγονότα που επικαλέστηκε η Κατηγορούσα Αρχή δεν συνδέεται με τον κατηγορούμενο, υποστηρίζοντας ότι η αθώωσή του αποτελεί «επιβεβλημένο μονόδρομο».

Αίτημα Κατηγορούσας Αρχής

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Χάρις Καραολίδου, ζήτησε από το Δικαστήριο να της δοθεί χρόνος, ώστε να απαντήσει στους συνήγορους υπεράσπισης, Χρίστο Τριανταφυλλίδη και Γιώργο Παπαϊωάννου, οι οποίοι έθεσαν κατά τις αγορεύσεις τους ζητήματα κατάχρησης και δίκαιης δίκης.

Το Δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο αύριο, Τετάρτη, στις 09:30, ώστε να ακουστεί η απάντησή της, ενώ αύριο θα ανακοινώσει και την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ