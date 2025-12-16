Ecommbx
«Δεν έχω λόγια»: Μάζεψαν 1,6 εκατομμύρια ευρώ για 88χρονο που δούλευε σε σούπερ μάρκετ
«Δεν έχω λόγια»: Μάζεψαν 1,6 εκατομμύρια ευρώ για 88χρονο που δούλευε σε σούπερ μάρκετ

 16.12.2025 - 17:52
Ο Ed Bambas είναι 88 ετών και μέχρι πρόσφατα δούλευε πέντε μέρες την εβδομάδα σε σούπερ μάρκετ στο Ντιτρόιτ. Όχι από επιλογή. Από ανάγκη. Είχε συνταξιοδοτηθεί το 1999 από τη General Motors, όμως δέκα χρόνια αργότερα έχασε την σύνταξή του όταν η εταιρεία χρεοκόπησε. Για κάποιο διάστημα τα κατάφερε χάρη στη σύζυγό του. Όταν εκείνη πέθανε, πριν από επτά χρόνια, ο Ed δεν είχε άλλη επιλογή από το να επιστρέψει στη δουλειά.

Και τότε εμφανίστηκε ο Samul Weidenhofer. Ένας influencer με πάνω από 12 εκατομμύρια ακολούθους, που γνώρισε τον Ed, δέθηκε μαζί του και αποφάσισε ότι αυτή η ιστορία δεν έπρεπε να συνεχιστεί.

Η καμπάνια που άλλαξε τα πάντα
Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Weidenhofer ξεκίνησε καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων μέσω της πλατφόρμας GoFundMe. Ο στόχος ήταν απλός και ανθρώπινος. Να μπορέσει ο Ed Bambas να σταματήσει να δουλεύει και να ζήσει τα τελευταία του χρόνια με αξιοπρέπεια και ηρεμία.

Όπως έγραψε ο ίδιος ο influencer, στόχος ήταν να του χαρίσουν «ανακούφιση, άνεση και την ασφάλεια ότι δεν χρειάζεται πια να παλεύει καθημερινά». Ζήτησε από τους followers του μικρές δωρεές, τονίζοντας ότι ακόμα και λίγα ευρώ μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά.

Το ίντερνετ έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα
Η ανταπόκριση ήταν τεράστια. Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, περισσότερα από 65.500 άτομα συμμετείχαν στην καμπάνια. Το αρχικό όριο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων ξεπεράστηκε με άνεση. Το τελικό ποσό έφτασε τα 1.898.497 δολάρια, δηλαδή πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Weidenhofer δεν άργησε να ανεβάσει βίντεο με την αντίδραση του Ed όταν έμαθε τι είχε συμβεί. Ο 88χρονος δεν μπορούσε να πιστέψει ότι χιλιάδες άγνωστοι άνθρωποι ενώθηκαν για να του αλλάξουν τη ζωή.

«Είναι από αυτά που μόνο στα όνειρα συμβαίνουν», είπε συγκινημένος. «Δεν έχω λόγια για να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν».

Μια ιστορία που ξεπέρασε τα social media
Η περίπτωση του Ed Bambas δεν είναι απλώς μια viral επιτυχία. Είναι μια υπενθύμιση του πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί η ασφάλεια ακόμα και μετά από δεκαετίες δουλειάς. Και ταυτόχρονα, ένα σπάνιο παράδειγμα του πώς τα social media μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο πραγματικής αλληλεγγύης.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

