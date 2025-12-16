Αυτό το κουμπί στο κινητό επιτρέπει σε εφαρμογές να σας παρακολουθούν – Και είναι συνήθως ενεργό

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η
Όταν ενεργοποιηθεί επιτρέπει σε εφαρμογές να βλέπουν τι κάνετε στο κινητό σας, πότε το χρησιμοποιείτε και με ποιον τρόπο — ακόμη κι αν δεν τις έχετε ανοιχτές.
Η ρύθμιση ονομάζεται: Δικαίωμα Προσβασιμότητας (Accessibility permission)
(κυρίως σε Android, αλλά με αντίστοιχες λειτουργίες και στο iOS)
άτομα με προβλήματα όρασης
φωνητικό έλεγχο
ανάγνωση οθόνης
Σήμερα, όμως, χρησιμοποιείται από εφαρμογές για πολύ περισσότερα.
Τι μπορεί να κάνει μια εφαρμογή με αυτή την άδεια
«βλέπει» τι εμφανίζεται στην οθόνη
καταγράφει πότε ανοίγετε εφαρμογές
παρακολουθεί αγγίγματα και κινήσεις
γνωρίζει πότε πληκτρολογείτε κωδικούς
ανιχνεύει τραπεζικές εφαρμογές
μένει ενεργή στο παρασκήνιο
Σε συνδυασμό με άλλες άδειες, ανοίγει τον δρόμο για σοβαρή παραβίαση ιδιωτικότητας.
Γιατί οι χρήστες το ενεργοποιούν χωρίς να το καταλάβουν
εγκαθιστάτε apps “βελτιστοποίησης”
χρησιμοποιείτε launchers
κατεβάζετε εφαρμογές για: καταγραφή οθόνης, εξοικονόμηση μπαταρίας, παρακολούθηση χρήσης, emojis / keyboards, «έξυπνες» ειδοποιήσεις
Το μήνυμα εμφανίζεται τεχνικό και ασαφές — οι περισσότεροι πατούν «Επιτρέπεται» (Allow).
Σε πολλές περιπτώσεις κακόβουλων apps, το δικαίωμα προσβασιμότητας χρησιμοποιείται για:
υποκλοπή στοιχείων online banking
παρακολούθηση συναλλαγών
εμφάνιση ψεύτικων overlays (π.χ. login οθόνες)
ενεργοποίηση ενεργειών χωρίς να το καταλάβετε
παράκαμψη μέτρων ασφαλείας
απάτες στο κινητό
άδειασμα λογαριασμών
SIM swapping attacks
Πώς ελέγχετε αν είναι ενεργό στο κινητό σας
Σε Android: Ρυθμίσεις – Απόρρητο ή Ασφάλεια – Προσβασιμότητα (Accessibility)
Δείτε ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση
δεν αναγνωρίζετε
δεν χρησιμοποιείτε συχνά
δεν έχουν λόγο να “βλέπουν” την οθόνη
👉 απενεργοποιήστε τις άμεσα.
Σε iPhone: Το iOS είναι πιο αυστηρό, αλλά ελέγξτε:
Ρυθμίσεις → Απόρρητο & Ασφάλεια, Παρακολούθηση εφαρμογών, Καταγραφή οθόνης, Πλήρη πρόσβαση πληκτρολογίου.
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε πληκτρολόγια τρίτων.
Το δεύτερο επικίνδυνο «κουμπί» που πάει μαζί του
Εμφάνιση πάνω από άλλες εφαρμογές (Overlay / Draw over apps)
Σε Android, όταν συνδυάζεται με Accessibility:
μπορεί να εμφανίσει ψεύτικες οθόνες login
να μιμηθεί τραπεζικές εφαρμογές
να “κλέψει” στοιχεία χωρίς να το καταλάβετε
✔ Ελέγξτε Accessibility permissions
✔ Αφαιρέστε άδειες από apps που δεν εμπιστεύεστε
✔ Διαγράψτε apps που δεν χρειάζεστε
✔ Κατεβάζετε εφαρμογές μόνο από επίσημα stores
✔ Μην εγκαθιστάτε “εργαλεία βελτιστοποίησης”
✔ Ενεργοποιήστε ειδοποιήσεις τραπεζών για κάθε συναλλαγή
Δεν χρειάζεται να πατήσετε ύποπτο link για να παρακολουθείται το κινητό σας. Μια και μόνο άδεια — που συχνά δίνεται χωρίς σκέψη — αρκεί για να ανοίξει την πόρτα σε παρακολούθηση και απάτες.
Ο τακτικός έλεγχος των ρυθμίσεων είναι πλέον βασικό μέτρο ψηφιακής ασφάλειας, όχι τεχνική λεπτομέρεια.
