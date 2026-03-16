Ο λόγος που δεν πρέπει να αλλάζεις θέση στο αεροπλάνο πριν την απογείωση

Μπορεί για τους περισσότερους επιβάτες να φαίνεται δελεαστικό να μετακινούνται σε μια άδεια θέση την ώρα της απογείωσης, όμως ο Πιτ Χάτσινσον, πρώην πιλότος της Virgin Atlantic, εξήγησε γιατί η αλλαγή θέσης δεν είναι και τόσο καλή ιδέα.

Πρώτα απ’ όλα, το πλήρωμα καμπίνας θα σας κάνει παρατήρηση αν σηκωθείτε από τη θέση σας κατά τη διάρκεια της απογείωσης, καθώς δεν είναι καθόλου ασφαλές. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη λόγος που πιθανότατα δεν έχετε σκεφτεί.

Ο Πιτ συνέχισε μιλώντας για τη σημασία της σωστής κατανομής του βάρους στο αεροπλάνο, κάτι που στον χώρο της αεροπορίας ονομάζεται «trim» (αντισταθμιστική ρύθμιση σε αεροπλάνα). Όπως εξήγησε: «Η συγκεκριμένη θέση σας μέσα στην καμπίνα είναι μία από τις μεταβλητές που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της ισορροπίας του αεροσκάφους. Κατά τη διάρκεια της πτήσης μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα στο αεροπλάνο, ακόμη και να καθίσετε σε άλλη θέση (με άδεια), όμως πρέπει να βρίσκεστε στην καθορισμένη θέση σας, τόσο κατά την απογείωση όσο και κατά την προσγείωση».

Το ζήτημα της αλλαγής θέσεων γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό όταν το αεροσκάφος είναι γεμάτο λιγότερο από 80%.

