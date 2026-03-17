Ο ΓΓ ΟΗΕ στις Βρυξέλλες για επαφές με ΕΕ, θα έχει συνάντηση την Τετάρτη και με ΠτΔ

Μιλώντας κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, στην έδρα του διεθνούς οργανισμού, στη Νέα Υόρκη, ο κ. Ντουζαρίκ είπε ότι πέραν της συζήτησης με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Γενικός Γραμματέας θα έχει χωριστές διμερείς συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Aντόνιο Κόστα, την Πρόεδρο της Eυρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερλάιεν, καθώς και με την Πρόεδρο του Eυρωβουλής Ρομπέρτα Μέτσολα.

Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να συζητηθούν στις επαφές αυτές περιλαμβάνονται οι διεθνείς εξελίξεις, οι παγκόσμιες εξελίξεις, η σχέση μεταξύ ΟΗΕ και EΕ, καθώς και το ευρύτερο ζήτημα της πολυμέρειας, είπε.

«Κατά την παραμονή του στις Bρυξέλλες, ο Γενικός Γραμματέας θα συναντηθεί επίσης με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Βελγίου Μαξίμ Πρεβό, καθώς και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη» κατέληξε.

Όπως είχε ανακοινώσει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, θα γίνει την Τετάρτη, 18 Μαρτίου στο περιθώριο της συνόδου των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.