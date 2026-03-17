Ο ΓΓ ΟΗΕ στις Βρυξέλλες για επαφές με ΕΕ, θα έχει συνάντηση την Τετάρτη και με ΠτΔ

ΑρχικήΠολιτική
 17.03.2026 - 07:05
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Aντόνιο Γκουτέρες μεταβαίνει σήμερα, Τρίτη στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει σε άτυπη συζήτηση με τα μέλη του Eυρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ κατά την παραμονή του στη βελγική πρωτεύουσα θα συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, δήλωσε τη Δευτέρα ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

Μιλώντας κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, στην έδρα του διεθνούς οργανισμού, στη Νέα Υόρκη, ο κ. Ντουζαρίκ είπε ότι πέραν της συζήτησης με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Γενικός Γραμματέας θα έχει χωριστές διμερείς συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Aντόνιο Κόστα, την Πρόεδρο της Eυρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερλάιεν, καθώς και με την Πρόεδρο του Eυρωβουλής Ρομπέρτα Μέτσολα.

Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να συζητηθούν στις επαφές αυτές περιλαμβάνονται οι διεθνείς εξελίξεις, οι παγκόσμιες εξελίξεις, η σχέση μεταξύ ΟΗΕ και EΕ, καθώς και το ευρύτερο ζήτημα της πολυμέρειας, είπε.

«Κατά την παραμονή του στις Bρυξέλλες, ο Γενικός Γραμματέας θα συναντηθεί επίσης με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Βελγίου Μαξίμ Πρεβό, καθώς και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη» κατέληξε.

Όπως είχε ανακοινώσει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, θα γίνει την Τετάρτη, 18 Μαρτίου στο περιθώριο της συνόδου των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Τραμπ: «Αν δεν είχαμε επιτεθεί στο Ιράν, θα άρχιζε ο Γ' Παγκόσμιος» - Δείτε βίντεο

 17.03.2026 - 06:56
Έρχονται αυξήσεις και στις πτήσεις: Πώς ο πόλεμος αλλάζει τα δεδομένα στα αεροπορικά εισιτήρια

 17.03.2026 - 07:13
LIVE: Κύμα αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό - Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά περί τα 100 δολάρια το βαρέλι

LIVE: Κύμα αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό - Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά περί τα 100 δολάρια το βαρέλι

Φλέγεται για 18η μέρα η Μέση Ανατολή. «Αν δεν είχαμε κάνει την επίθεση στο Ιράν, τότε θα άρχιζε ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος» είπε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Drone χτύπησε ξενοδοχείο στη Βαγδάτη, εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα του Ιράκ.

