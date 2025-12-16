Hacks & The Pitt: Δεν χρειάζεσαι τις Χρυσές Σφαίρες για να σου πουν πόσο καλές είναι οι δύο υποψήφιες σειρές του HBO Max

Hacks

Αυτή εδώ σίγουρα θα γλιστρούσε απ’ τη χαραμάδα αν δεν είχα μόλις τελειώσει το Mare of Easttown και έψαχνα μανιωδώς να δω οτιδήποτε με την Jean Smart. Η κάτοχος τεσσάρων συνεχόμενων Emmy για τον ίδιο ρόλο, υποδύεται μία βετεράνο stand up comedian που διανύει τις τελευταίες μέρες της δόξας της ως resident κωμικός στο Λας Βέγκας η αναγκάζεται να συνεργαστεί -ύστερα από παρότρυνση του ατζέντη της- με νεαρή writer (Hannah Einbinder - πραγματική αποκάλυψη) που υπήρξε ανερχόμενο ταλέντο στον χώρο πριν πέσει θύμα της cancel culture εξαιτίας ενός παλιού tweet. Η συνεργασία αυτή είναι μια τελευταία ευκαιρία και για τις δύο, η μεν να εμφυσήσει λίγο νέο αέρα στο τετριμμένο υλικό της, η δε να εξιλεωθεί για το λάθος της και να επανακάμψει στον χώρο. Κι αφού είναι ΗΒΟ ξέρουμε ότι αυτή η γλυκόπικρη κωμωδία θα είναι πολλά περισσότερα από τη γνώριμη παλαιό-vs-νέο συνταγή που σε προϊδεάζει η πλοκή. Και είναι. Απίστευτες ατάκες, ανελέητη κριτική του όχι-και-τόσο-αστείου χώρου της κωμωδίας, διεισδυτικές προσωπικές στιγμές και ένα απολαυστικό πρωταγωνιστικό δίδυμο που ελίσσεται μαεστρικά ανάμεσα στον κυνισμό και την τρυφερότητα. Διαθέσιμες οι τέσσερις πρώτες σεζόν και πρόσφατα ανανεώθηκε για την πέμπτη και τελευταία.

The Pitt

Όταν ανακοινώθηκε ότι ο Noah Wyle, ο εμβληματικός Dr. John Carter του ER θα επέστρεφε με ιατρική ρόμπα σε μια νέα σειρά από τους δημιουργούς της αρχετυπικής ιατρικής σειράς (John Wells και R. Scott Gemmill), οι προσδοκίες ήταν τεράστιες. Ευτυχώς, το The Pitt όχι μόνο ανταποκρίνεται σε αυτές, αλλά καταφέρνει να ξεπεράσει τη νοσταλγία, προσφέροντας μια φρέσκια, σύγχρονη και συχνά σπαρακτική ματιά στο ιδιόμορφο και πολύπλοκο σύστημα υγείας της Αμερικής. Ο Wyle υποδύεται τον Dr. Michael Robinavitch (ή "Robbie") ένας κουρασμένος, απογοητευμένος και κυνικός αλλά βαθιά αφοσιωμένος βετεράνος. Η ερμηνεία του Wyle είναι ο βασικός κράχτης της σειράς καθώς εταδίδει με μοναδικό τρόπο το burnout, την απογοήτευση από τη γραφειοκρατία, αλλά και την ακλόνητη ηθική του πυξίδα. Ισορροπεί ανάμεσα στον κυνισμό και την ενσυναίσθηση, δημιουργώντας έναν καθημερινό ήρωα που είναι απόλυτα πιστευτός και ανθρώπινος.

Το μεγαλύτερο προτέρημα του The Pitt είναι αναμφίβολα η αυθεντικότητά του. Ξεχάστε τα λαμπερά νοσοκομεία, τις ξεπέτες στις αποθήκες υλικού και τους γοητευτικούς χειρουργούς, το νοσοκομείο στο Πίτσμπουργκ παρουσιάζεται όπως είναι πραγματικά ένα σύγχρονο δημόσιο νοσοκομείο: χαοτικό, υποστελεχωμένο, βρώμικο και γεμάτο πόνο, άγχος και ένταση. Και όλο αυτό το λειτουργικό χάος εντείνεται από το real time format που κρατά το ενδιαφέρον αμείωτο και προσδίδει ντοκιμαντερίστικη υφή στη σειρά - σκεφτείτε ένα crossover ανάμεσα στο ER και το 24. Αντλώντας από την κληρονομιά του ER, το The Pitt υιοθετεί έναν φρενήρη ρυθμό με την κάμερα να κινείται συνεχώς (το γνωστό walk and talk), ακολουθώντας τους γιατρούς στους διαδρόμους και δημιουργώντας μια αίσθηση κατεπείγοντος. Ο θεατής νιώθει την αδρεναλίνη, τον θόρυβο και την κλειστοφοβία των Επειγόντων, ζει ό,τι ζουν οι γιατροί και οι ασθενείς.

Ο Wyle πλαισιώνεται από εξαιρετικούς περιφερειακούς χαρακτήρες, από τις νοσοκόμες που κρατούν το τμήμα όρθιο μέχρι τους ειδικευόμενους που πελαγώνουν και τους διοικητικούς που πιέζουν για αριθμούς, κάθε χαρακτήρας έχει βάθος. Οι σχέσεις μεταξύ τους σφυρηλατούνται μέσα στη φωτιά της δουλειάς, δημιουργώντας δεσμούς που πείθουν τον θεατή για την αλήθεια τους.

Το The Pitt δεν είναι απλώς μια ιατρική σειρά, είναι ένας ύμνος στην επιβίωση, την ανθρωπιά και την αξιοπρέπεια σε απάνθρωπες συνθήκες. Για όσους αναζητούσαν ένα ώριμο, σοβαρό και καλογραμμένο δράμα που σέβεται τη νοημοσύνη του θεατή και τιμά τους πραγματικούς ήρωες της πρώτης γραμμής, το The Pitt είναι το απόλυτο αντι-Grey’s Anatomy, η άξια εξέλιξη ενός τυποποιημένου και κορεσμένου είδους.

FULL DISCLOSURE: Το παρόν είναι μια πληρωμένη συνεργασία με την Cablenet όμως οι προτάσεις από τη συλλογή του ΗΒΟ είναι 100% προσωπικές και αληθινές αλλιώς δεν θα έφεραν την υπογραφή μου.