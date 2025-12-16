Τ/κ ΜΜΕ: Τάπητες απολύμανσης σε εισόδους κοινοτήτων στα κατεχόμενα λόγω αφθώδους πυρετού

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε από τον «δήμο» Κυθρέας-Λουρουτζίνας, κατόπιν σχετικής «εγκυκλίου» που εξέδωσε το «υπουργείο γεωργίας και φυσικών πόρων» σχετικά με τη λήψη μέτρων κατά της νόσου.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο των μέτρων, τοποθετήθηκαν τάπητες απολύμανσης στην είσοδο του Τραχωνίου, καθώς και στις οδικές εισόδους των συμπλεγμάτων Αγιάς-Αφάνειας, Αγκαστίνας-Κουρού Μοναστηρίου και της Επηχούς. Όπως αναφέρεται, έχουν ξεκινήσει ψεκασμοί, ενώ οι διαδικασίες απολύμανσης διενεργούνται υπό την επίβλεψη «δημοτικού» προσωπικού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ