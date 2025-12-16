Ζει στο αυτοκίνητο για να μην παγώνει: 61χρονος Kύπριος άστεγος εδώ και 4 χρόνια στη Λεμεσό – «Λένε οτι δεν δικαιούμαι ΕΕΕ»

Όπως ανέφερε μιλώντας στο «Τ», τις περισσότερες νύχτες κοιμάται μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ όταν ο καιρός αγριεύει προσπαθεί να βρει κάποιο γκαράζ ή πρόχειρο χώρο για να προστατευτεί από το κρύο. Το 2021, το Γραφείο Ευημερίας τού είχε προτείνει να φιλοξενηθεί σε χόστελ μαζί με άλλα άτομα, ενώ στη συνέχεια του παραχωρήθηκε μια φορά μόνο ένα ποσό λίγο πάνω από τα 300 ευρώ για να βρει στέγη και να καλύψει το φαγητό του.

Ωστόσο, όπως εξηγεί, το ποσό αυτό είναι αδύνατο να καλύψει βασικές ανάγκες, ιδιαίτερα στη Λεμεσό, όπου τα ενοίκια παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Ο 61χρονος εργάζεται περιστασιακά και εποχιακά, χωρίς μόνιμη απασχόληση και χωρίς σταθερό εισόδημα. Στο παρελθόν είχε οικογένεια, όμως μετά τον χωρισμό του οι συνθήκες τον οδήγησαν στην αστεγία. Παρά το γεγονός ότι προσπαθεί να εργάζεται όποτε βρίσκει δουλειά, το εισόδημά του δεν επαρκεί για να του εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Την ίδια ώρα, όπως καταγγέλλει, δεν λαμβάνει οποιοδήποτε επίδομα από τις Υπηρεσίες Πρόνοιας, ούτε Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς όπως του αναφέρθηκε δεν θεωρείται δικαιούχος. Έτσι, τέσσερα χρόνια μετά, παραμένει χωρίς στέγη, χωρίς στήριξη και χωρίς προοπτική άμεσης λύσης.

Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, ο 61χρονος ετοιμάζεται να τις περάσει όπως και τα τελευταία χρόνια μόνος, χωρίς στέγη. Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά θα τον βρουν είτε μέσα στο αυτοκίνητό του είτε σε κάποιο γκαράζ που θα καταφέρει να βρει για να προστατευτεί από το κρύο. Όπως ο ίδιος αναφέρει, πολλές φορές αναγκάζεται να ζητήσει λίγη βοήθεια για ένα πιάτο φαγητό ή για λίγη ζεστασιά, την ώρα που άλλοι ετοιμάζουν οικογενειακά τραπέζια.