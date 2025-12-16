Φρίκη στην Κρήτη: 9χρονη μαθήτρια κατήγγειλε τον πατέρα της για ξυλοδαρμό - Συνελήφθη ο 41χρονος

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η
Συνεχίζεται η συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η ανήλικη καταγγέλλει πως την Κυριακή (14/12) ο 41χρονος πατέρας της τη χτύπησε στα χέρια και στα πόδια.
Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα (15/12), το κορίτσι φέρεται να είπε στους συμμαθητές της στο σχολείο ότι πονούσε σε διάφορα σημεία του σώματός της και τους αποκάλυψε τι είχε συμβεί.
Οι μαθητές ενημέρωσαν τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος με τη σειρά του απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές.
Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο πατέρας συνελήφθη, ενώ η 9χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
