Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΦρίκη στην Κρήτη: 9χρονη μαθήτρια κατήγγειλε τον πατέρα της για ξυλοδαρμό - Συνελήφθη ο 41χρονος
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κρήτη: 9χρονη μαθήτρια κατήγγειλε τον πατέρα της για ξυλοδαρμό - Συνελήφθη ο 41χρονος

 16.12.2025 - 16:10
Φρίκη στην Κρήτη: 9χρονη μαθήτρια κατήγγειλε τον πατέρα της για ξυλοδαρμό - Συνελήφθη ο 41χρονος

Αναστάτωση προκλήθηκε σε σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά από καταγγελία 9χρονης μαθήτριας για ξυλοδαρμό από τον πατέρα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η ανήλικη καταγγέλλει πως την Κυριακή (14/12) ο 41χρονος πατέρας της τη χτύπησε στα χέρια και στα πόδια.

Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα (15/12), το κορίτσι φέρεται να είπε στους συμμαθητές της στο σχολείο ότι πονούσε σε διάφορα σημεία του σώματός της και τους αποκάλυψε τι είχε συμβεί.

Οι μαθητές ενημέρωσαν τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος με τη σειρά του απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο πατέρας συνελήφθη, ενώ η 9χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεαρή κατήγγειλε βιασμό της - Φόρεσαν χειροπέδες σε 28χρονο
Εκοιμήθη ο πατήρ Μενέλαος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του - Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Απελπισμένη γυναίκα στη Λάρνακα: Με ένα νεφρό και χωρίς εισόδημα - Την πετούν έξω από το σπίτι – Περιμένει ΕΕΕ εδώ και ένα χρόνο
Αποκαλύψεις-βόμβα για την υπόθεση του πασίγνωστου τραγουδιστή - Η πρώτη μήνυση θα κατατεθεί αύριο - Aρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή
Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 23χρονου – Όσα κατέδειξε
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σάλος σε λύκεo στην Ελλάδα : Μαθητές καταγγέλλουν καθηγήτρια για προβολή ακατάλληλης ταινίας στην τάξη

 16.12.2025 - 15:57
Επόμενο άρθρο

Φρικτό έγκλημα: Μητέρα και πατριός σκότωσαν την έγκυο κόρη τους - Της αφαίρεσαν το μωρό

 16.12.2025 - 16:35
Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Συνεχίζεται η συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

  •  16.12.2025 - 09:29
Απεργιακό μπλακ άουτ στην Παιδεία: Όσα συζητήθηκαν με την Υπουργό και οι εισηγήσεις των γονέων αποκλειστικά στο «Τ»

Απεργιακό μπλακ άουτ στην Παιδεία: Όσα συζητήθηκαν με την Υπουργό και οι εισηγήσεις των γονέων αποκλειστικά στο «Τ»

  •  16.12.2025 - 14:42
ΥΠΕΞ: Δεδηλωμένη η βούληση του ΓΓ ΟΗΕ για συνέχιση προσπαθειών στο Κυπριακό

ΥΠΕΞ: Δεδηλωμένη η βούληση του ΓΓ ΟΗΕ για συνέχιση προσπαθειών στο Κυπριακό

  •  16.12.2025 - 12:42
Κακουργιοδικείο: Από 9 σε 12 χρόνια ποινή φυλάκισης για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών - «Ενέπλεξε ανυποψίαστα άτομα»

Κακουργιοδικείο: Από 9 σε 12 χρόνια ποινή φυλάκισης για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών - «Ενέπλεξε ανυποψίαστα άτομα»

  •  16.12.2025 - 15:48
Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 23χρονου – Όσα κατέδειξε

Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 23χρονου – Όσα κατέδειξε

  •  16.12.2025 - 13:10
Ζει στο αυτοκίνητο για να μην παγώνει: 61χρονος Kύπριος άστεγος εδώ και 4 χρόνια στη Λεμεσό – «Λένε οτι δεν δικαιούμαι ΕΕΕ»

Ζει στο αυτοκίνητο για να μην παγώνει: 61χρονος Kύπριος άστεγος εδώ και 4 χρόνια στη Λεμεσό – «Λένε οτι δεν δικαιούμαι ΕΕΕ»

  •  16.12.2025 - 10:51
Τι κι αν έμειναν λίγες μέρες ως τα Χριστούγεννα, το Nissi Beach γεμίζει από λουόμενους – Δείτε βίντεο

Τι κι αν έμειναν λίγες μέρες ως τα Χριστούγεννα, το Nissi Beach γεμίζει από λουόμενους – Δείτε βίντεο

  •  16.12.2025 - 12:36
Αυτή είναι η κατάλληλη ημέρα για να κλείσετε φθηνές πτήσεις - Και δεν είναι πλέον η Τρίτη

Αυτή είναι η κατάλληλη ημέρα για να κλείσετε φθηνές πτήσεις - Και δεν είναι πλέον η Τρίτη

  •  16.12.2025 - 10:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα