Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚακουργιοδικείο: Από 9 σε 12 χρόνια ποινή φυλάκισης για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών - «Ενέπλεξε ανυποψίαστα άτομα»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κακουργιοδικείο: Από 9 σε 12 χρόνια ποινή φυλάκισης για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών - «Ενέπλεξε ανυποψίαστα άτομα»

 16.12.2025 - 15:48
Κακουργιοδικείο: Από 9 σε 12 χρόνια ποινή φυλάκισης για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών - «Ενέπλεξε ανυποψίαστα άτομα»

Σε 12 από 9 χρόνια αυξήθηκε σήμερα από το Εφετείο η συντρέχουσα ποινή φυλάκισης που είχε επιβληθεί από το Κακουργιοδικείο Πάφου σε κατηγορούμενο για υπόθεση εισαγωγής, κατοχής και κατοχής με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα 8 κιλών και 154,9 γραμμαρίων κάνναβης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από έφεση που ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρισε για έκδηλα ανεπαρκή επιβληθείσα ποινή.

«Θέση του Γενικού Εισαγγελέα ήταν, μεταξύ άλλων, ότι το Κακουργιοδικείο δεν έλαβε υπ’ όψιν του την ανάγκη επιβολής αυστηρότερων και αποτρεπτικών ποινών σε τέτοιας φύσεως αδικήματα», προστίθεται.

Τα ναρκωτικά είχαν εντοπιστεί από τις αρχές της Δημοκρατίας σε κιβώτιο που έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας από τις ΗΠΑ. Η Αστυνομία διενήργησε ελεγχόμενη παράδοση του κιβωτίου και στο πρόσωπο το οποίο υπέγραψε ως παραλήπτης επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για το αδίκημα της πλαστογραφίας, αφού διαφάνηκε ότι, παρότι ανυποψίαστος, ενήργησε κατά παρότρυνση του «εισαγωγέα» υπογράφοντας για λογαριασμό του, εξηγείται στην ίδια ανακοίνωση.

Ωστόσο, συνεχίζει, στον «εισαγωγέα», πρόσωπο το οποίο κρίθηκε ότι ενεχόταν στην όλη επιχείρηση εισαγωγής στη Δημοκρατία των ναρκωτικών με σκοπό, αφού τα παραλάμβανε, τη διοχέτευσή τους στην εγχώρια αγορά εξασφαλίζοντας ανάλογα οφέλη, το Κακουργιοδικείο επέβαλε εννέα χρόνια συντρέχουσας ποινής φυλάκισης σε τρία αδικήματα.

Εκδικάζοντας την έφεση που ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρισε για την υπόθεση, αναφέρεται, το Εφετείο έκρινε ότι το Κακουργιοδικείο δεν προσμέτρησε επαρκώς την ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών σε αδικήματα ναρκωτικών και ότι εσφαλμένα δεν δόθηκε η οποιαδήποτε βαρύτητα στα γεγονότα διάπραξης του αδικήματος.

«Στην παρούσα υπόθεση διαπιστώνουμε ότι, ορθά το πρωτόδικο Δικαστήριο διαχειρίστηκε τις προσωπικές συνθήκες του εφεσίβλητου, για σκοπούς εξατομίκευσης της ποινής, αποδίδοντας τους τη σημασία που επιτάσσει η νομολογία. Ουσιωδώς διαπιστώνουμε, ‘όμως, ότι εσφαλμένα δεν δόθηκε η οποιαδήποτε βαρύτητα στα γεγονότα διάπραξης του αδικήματος, τα οποία ήταν ιδιαιτέρως επιβαρυντικά για τον εφεσίβλητο, εφόσον στο σχέδιό του για την εισαγωγή και εμπορία μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, ενέπλεξε τρίτα, ανυποψίαστα άτομα, και ένα εξ αυτών προέβη σε διάπραξη του αδικήματος της πλαστογραφίας, προς εξυπηρέτηση της διάπραξης των πιο πάνω αδικημάτων από τον εφεσίβλητο», αναφέρει το Εφετείο στην απόφασή του.

Αποτέλεσμα ήταν το Εφετείο να κρίνει ότι οι συντρέχουσες ποινές φυλάκισης εννέα ετών θα πρέπει να αντικατασταθούν από συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 12 ετών, καταλήγει η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεαρή κατήγγειλε βιασμό της - Φόρεσαν χειροπέδες σε 28χρονο
Εκοιμήθη ο πατήρ Μενέλαος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του - Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Απελπισμένη γυναίκα στη Λάρνακα: Με ένα νεφρό και χωρίς εισόδημα - Την πετούν έξω από το σπίτι – Περιμένει ΕΕΕ εδώ και ένα χρόνο
Αποκαλύψεις-βόμβα για την υπόθεση του πασίγνωστου τραγουδιστή - Η πρώτη μήνυση θα κατατεθεί αύριο - Aρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή
Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 23χρονου – Όσα κατέδειξε
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πορεία διαμαρτυρίας Κύπριων αγροτών με τρακτέρ στη Λευκωσία την Πέμπτη

 16.12.2025 - 15:42
Επόμενο άρθρο

Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα πήγαν για προπόνηση και έφυγαν με ένα πολυτελές χρυσό δώρο

 16.12.2025 - 15:49
Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Συνεχίζεται η συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

  •  16.12.2025 - 09:29
Απεργιακό μπλακ άουτ στην Παιδεία: Όσα συζητήθηκαν με την Υπουργό και οι εισηγήσεις των γονέων αποκλειστικά στο «Τ»

Απεργιακό μπλακ άουτ στην Παιδεία: Όσα συζητήθηκαν με την Υπουργό και οι εισηγήσεις των γονέων αποκλειστικά στο «Τ»

  •  16.12.2025 - 14:42
ΥΠΕΞ: Δεδηλωμένη η βούληση του ΓΓ ΟΗΕ για συνέχιση προσπαθειών στο Κυπριακό

ΥΠΕΞ: Δεδηλωμένη η βούληση του ΓΓ ΟΗΕ για συνέχιση προσπαθειών στο Κυπριακό

  •  16.12.2025 - 12:42
Κακουργιοδικείο: Από 9 σε 12 χρόνια ποινή φυλάκισης για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών - «Ενέπλεξε ανυποψίαστα άτομα»

Κακουργιοδικείο: Από 9 σε 12 χρόνια ποινή φυλάκισης για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών - «Ενέπλεξε ανυποψίαστα άτομα»

  •  16.12.2025 - 15:48
Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 23χρονου – Όσα κατέδειξε

Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 23χρονου – Όσα κατέδειξε

  •  16.12.2025 - 13:10
Ζει στο αυτοκίνητο για να μην παγώνει: 61χρονος Kύπριος άστεγος εδώ και 4 χρόνια στη Λεμεσό – «Λένε οτι δεν δικαιούμαι ΕΕΕ»

Ζει στο αυτοκίνητο για να μην παγώνει: 61χρονος Kύπριος άστεγος εδώ και 4 χρόνια στη Λεμεσό – «Λένε οτι δεν δικαιούμαι ΕΕΕ»

  •  16.12.2025 - 10:51
Τι κι αν έμειναν λίγες μέρες ως τα Χριστούγεννα, το Nissi Beach γεμίζει από λουόμενους – Δείτε βίντεο

Τι κι αν έμειναν λίγες μέρες ως τα Χριστούγεννα, το Nissi Beach γεμίζει από λουόμενους – Δείτε βίντεο

  •  16.12.2025 - 12:36
Αυτή είναι η κατάλληλη ημέρα για να κλείσετε φθηνές πτήσεις - Και δεν είναι πλέον η Τρίτη

Αυτή είναι η κατάλληλη ημέρα για να κλείσετε φθηνές πτήσεις - Και δεν είναι πλέον η Τρίτη

  •  16.12.2025 - 10:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα