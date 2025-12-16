Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

 16.12.2025 - 15:57
Σάλος σε λύκεo στην Ελλάδα : Μαθητές καταγγέλλουν καθηγήτρια για προβολή ακατάλληλης ταινίας στην τάξη

Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει καταγγελία που αφορά τη διδασκαλία μαθήματος σε Λύκειο στο Αιγάλεω, όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών και γονέων, καθηγήτρια φέρεται να προέβαλε οπτικοακουστικό υλικό με ακατάλληλο περιεχόμενο για ανήλικους μαθητές.

Όπως καταγγέλλεται, κατά τη διάρκεια μαθήματος, η εκπαιδευτικός επέλεξε να προβάλλει ταινία στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το περιεχόμενο της ταινίας περιλάμβανε σκηνές με έντονο σεξουαλικό χαρακτήρα, αναφορές σε σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, καθώς και αναφορά σε πράξεις κτηνοβασίας, γεγονός που προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους μαθητές της τάξης.

Μαθητές αναφέρουν ότι επιχείρησαν επανειλημμένα να ζητήσουν τη διακοπή της προβολής, ωστόσο η καθηγήτρια αρνήθηκε, ενώ φέρεται να αντέδρασε υποτιμητικά απέναντί τους.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία μαθητή του σχολείου, ο οποίος αναφέρει:

«Κατά τη διάρκεια του χθεσινού μαθήματος της Λογοτεχνίας, η καθηγήτρια αποφάσισε να προβάλλει μια ταινία στα πλαίσια του μαθήματος. Η συγκεκριμένη ταινία περιείχε σεξουαλικό περιεχόμενο, κυρίως μεταξύ ομοφυλόφιλων.

Μάλιστα έγινε και μια αναφορά σε γεγονός κτηνοβασίας. Εμείς, ως μαθητές την παρακαλέσαμε με πλήρη ευγένεια να διακόψει την ταινία καθώς μας προσέβαλε. Εκείνη αρνήθηκε, αποκαλώντας μας ανώριμους και γυμνασιόπαιδα».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, παρά τις αντιδράσεις, η προβολή συνεχίστηκε:

«Έπειτα, ύστερα από όλες τις χυδαιότητες που είχαμε αντιμετωπίσει, προβλήθηκε άλλη μια σκηνή με δύο άντρες να φιλιούνται (να σημειωθεί ότι 3 μαθητές αποχώρησαν από το μάθημα λόγω της ντροπής και των άσχημων εικόνων που είδαν). Έτσι, ένας μαθητής σηκώθηκε και αποφάσισε να κλείσει τον διαδραστικό πίνακα».

Όπως καταγγέλλεται, η αντίδραση της εκπαιδευτικού ήταν έντονη, ενώ στην τάξη βρισκόταν και δεύτερος καθηγητής:

«Η καθηγήτρια σε συνεργασία με άλλον έναν καθηγητή που παρευρισκόταν στην τάξη, αποκάλεσε τον μαθητή θρασύτατο συνεχίζοντας την προβολή της ταινίας. Να σημειωθεί επίσης, ότι ο μαθητής εμποδίστηκε από το να κλείσει την ταινία και η καθηγήτρια παρουσιάστηκε αμετανόητη».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διεύθυνση του σχολείου ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό. Όπως αναφέρουν μαθητές και γονείς, η διευθύντρια του εκπαιδευτικού ιδρύματος χειρίστηκε την υπόθεση με ψυχραιμία και προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Σε επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου, η διευθύντρια του 3ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω, Ευανθία Κοντογούρη, επιβεβαιώνει ότι το περιστατικό έχει τεθεί άμεσα υπόψη των αρμόδιων αρχών. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά:

«Ενημερώσαμε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας και πιστεύω ότι θα δρομολογηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες. Έχω ενημερώσει τους γονείς και τους μαθητές».

Η ίδια σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή δόθηκε προτεραιότητα στη διαχείριση της κατάστασης με ψυχραιμία και θεσμικό τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί το σχολικό περιβάλλον και να διερευνηθεί πλήρως η καταγγελία.

Ποια ήταν η ταινία που προβλήθηκε στην τάξη

Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, το οπτικοακουστικό υλικό που προβλήθηκε δεν επρόκειτο για αυτοτελή κινηματογραφική ταινία, αλλά για επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς Black Mirror του Netflix.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για επεισόδιο της 5ης σεζόν, η οποία κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2019 και αποτελείται από τρία επεισόδια που πραγματεύονται τις ανθρώπινες σχέσεις, τα κοινωνικά δίκτυα και τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στη σύγχρονη ζωή.

Ένα από τα επεισόδια της σεζόν, το οποίο φέρεται να προβλήθηκε, περιλαμβάνει σκηνές με έντονο σεξουαλικό περιεχόμενο και θεματικές που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, κρίθηκαν ακατάλληλες για ανήλικους μαθητές.

Η συγκεκριμένη σεζόν της σειράς, αν και λιγότερο «σκοτεινή» σε σύγκριση με παλαιότερους κύκλους, απευθύνεται σε ενήλικο κοινό και φέρει σχετική σήμανση καταλληλότητας από την πλατφόρμα προβολής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Συνεχίζεται η συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

