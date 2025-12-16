70χρονος κάηκε μέσα στο αυτοκίνητό του στη Φωκίδα ενώ την ίδια ώρα είχε πάρει φωτιά και το σπίτι του

Μια απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης στη Φωκίδα όταν ένας άνδρας, περίπου 70 ετών, απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του στον δρόμο Μαριολάτας

Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και δυστυχώς ο άνδρας εγκλωβίστηκε σε αυτό και έφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο έσβησαν τη φωτιά και αντίκρισαν την απανθρακωμένη σορό του άτυχου άνδρα.

Ωστόσο, την ίδια ώρα που καιγόταν το αυτοκίνητο, είχε πάει φωτιά και το σπίτι της οικογένειας του άνδρα στην Άνω Μαριολάτα.

Πυροσβέστες του Π.Κ. Πολυδρόσου και Αμφίκλειας έφτασαν γρήγορα στο σπίτι και έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά που όμως προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στην οικία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα