Φρίκη στην Θεσσαλονίκη: Προσπαθήσει να στραγγαλίσει με κορδόνι την σύντροφό του - Ξυλοκόπησε και τον 14χρονο γιο της

Το άγριο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, μέσα στο σπίτι όπου διαμένει η γυναίκα με τον γιο της, στους Αμπελόκηπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από λεκτικό καβγά, ο 44χρονος κινήθηκε επιθετικά εναντίον της και επιχείρησε να τη στραγγαλίσει, τυλίγοντας στον λαιμό της ένα κορδόνι από φόρμα.

Μπροστά στο περιστατικό βρισκόταν και ο 14χρονος γιος του θύματος, ο οποίος, βλέποντας τη μητέρα του να παλεύει για τη ζωή της, μπήκε μπροστά για να την προστατεύσει. Ωστόσο, έπεσε και ο ίδιος θύμα ξυλοδαρμού από τον 44χρονο.

Αμέσως μετά, ο άνδρας, με καταγωγή από τη Γεωργία, αποχώρησε, με τη γυναίκα να βγαίνει στον δρόμο και να φωνάζει για βοήθεια.

Ύστερα από έρευνες, ο 44χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας στους Αμπελόκηπους από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος.

Η γυναίκα, με καταγωγή από την Ουκρανία, έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς και περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν μέσα στο σπίτι της.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για ενδοοικογενειακή βία.

