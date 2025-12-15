Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανικό: Πρόοδο στις συνομιλίες βλέπουν οι Ευρωπαίοι - Η κοινή δήλωση

 15.12.2025 - 21:56
Ουκρανικό: Πρόοδο στις συνομιλίες βλέπουν οι Ευρωπαίοι - Η κοινή δήλωση

Σε κοινή τους δήλωση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες που έχουν έλθει στο Βερολίνο για συνομιλίες με την Ουκρανία, χαιρετίζουν τη «σημαντική πρόοδο» που έχει γίνει αλλά σπεύδουν να τονίσουν ότι «τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα».

Στις συνομιλίες συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, καθώς και οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Η δήλωση, όπως επισημαίνει ο Guardian, χαιρετίζει τη «σημαντική πρόοδο» στις «προσπάθειες του Τραμπ να εξασφαλίσει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».

Οι ηγέτες συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι «για να επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη που θα διαφυλάσσει την ουκρανική κυριαρχία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Στο κείμενο της δήλωσης αναφέρονται ειδικά σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας και μέτρα στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης της Ουκρανίας». Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνονται στη δήλωση περιλαμβάνουν τη «συνεχή και σημαντική στήριξη της Ουκρανίας για την οικοδόμηση των ενόπλων δυνάμεών της» που θα έχουν 800.000 στρατιώτες εν καιρώ ειρήνης, «ώστε να είναι σε θέση να αποτρέψουν συγκρούσεις και να υπερασπιστούν το έδαφος της Ουκρανίας».

Μια «πολυεθνική δύναμη υπό ευρωπαϊκή ηγεσία» στην Ουκρανία θα συμμετάσχει στην «βοήθεια για την αναγέννηση των δυνάμεων της Ουκρανίας, την εξασφάλιση του ουκρανικού εναέριου χώρου και την υποστήριξη της ασφάλειας των θαλασσών», λειτουργώντας «εντός της Ουκρανίας», αναφέρει η δήλωση. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι εγκατεστημένη μακριά από οποιαδήποτε πιθανή γραμμή του μετώπου, σχολιάζει ο Guardian.

Ακόμη, οι ηγέτες αναφέρονται σε έναν «μηχανισμό παρακολούθησης και επαλήθευσης της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με διεθνή συμμετοχή» για την «έγκαιρη προειδοποίηση για τυχόν μελλοντικές επιθέσεις» και την αποδοχή της ευθύνης για τυχόν παραβιάσεις, με στόχο την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Για την Ουκρανία ζητούν μια «νομικά δεσμευτική δέσμευση» για τη «λήψη μέτρων αποκατάστασης της ειρήνης και της ασφάλειας σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης», μέσω της χρήσης ενόπλων δυνάμεων, πληροφοριών, υλικοτεχνικής υποστήριξης, οικονομικών και διπλωματικών ενεργειών.

Αυτό, και πάλι όπως σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα, φαίνεται να είναι αυτό στο οποίο ο Ζελένσκι αναφερόταν ως εγγυήσεις «τύπου άρθρου 5» του ΝΑΤΟ.

Το έγγραφο περιλαμβάνει επίσης μια εξαιρετικά σημαντική προειδοποίηση ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία» και επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με αυτό το ζήτημα πρέπει να ληφθεί από τον λαό της Ουκρανίας και μόνο αφού «υπάρχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας».
«Συμφώνησαν ότι ορισμένα ζητήματα θα πρέπει να επιλυθούν στα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων», αναφέρει το έγγραφο.

Εντέλει οι ηγέτες «ήταν σαφείς ότι, όπως σε κάθε συμφωνία, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα και ότι όλα τα μέρη πρέπει να εργαστούν εντατικά για την εξεύρεση μιας λύσης που θα εξασφαλίσει το μόνιμο τέλος των εχθροπραξιών».

Καλούν δε τη Ρωσία «να δείξει προθυμία να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη» και αναφέρουν ότι συμφώνησαν να «συνεχίσουν να ασκούν πίεση στη Ρωσία, ώστε να την οδηγήσουν σε διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν».
 

