Τετραετές Σχέδιο Δράσης συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας σε 16 τομείς - Τι προβλέπει

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το Σχέδιο προβλέπει τη θέσπιση ενός μηχανισμού καθοδήγησης στη βάση 16 τομέων συνεργασίας, με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλικής Δημοκρατίας να πραγματοποιούν διετή ενδιάμεση επανεξέταση στις αρχές του 2028, προκειμένου να αξιολογήσουν την πρόοδο και να βελτιώσουν τον συντονισμό ως προς τους συγκεκριμένους τομείς.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, μεταξύ των τομέων συνεργασίας ξεχωρίζει αυτός της άμυνας και της ασφάλειας, μέσω της τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των γαλλικών και κυπριακών αμυντικών βιομηχανιών, καθώς και της διερεύνησης της δυνατότητας τεχνικής/εξειδικευμένης συνεισφοράς της Γαλλίας για τον εκσυγχρονισμό/επέκταση της Ναυτικής Βάσης στο Μαρί.

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν επίσης πως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE το 85% των κυπριακών παραγγελιών αμυντικού εξοπλισμού αφορά γαλλικές εταιρείες, με κυπριακή συμμετοχή που ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό 15%, ενώ υπήρξε ταύτιση απόψεων ως προς τη σημασία εισαγωγής ασφαλιστικών δικλείδων αναφορικά με τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ουκρανίας μέσω ρωσικών «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων ώστε αυτά να παρέχονται από ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συνεργασία προβλέπει την εκπροσώπηση της Κύπρου από τη Γαλλία σε 25 τρίτες χώρες για την παροχή προξενικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την έκδοση θεωρήσεων Σένγκεν, μόλις η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμφωνήσουν για την πλήρη ένταξη της Κύπρου στον χώρο Σένγκεν.

Άλλοι τομείς συνεργασίας αφορούν στη διεύρυνση του πεδίου συνεργασίας στο τομέα της πολιτικής προστασίας, με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, κοινές εκπαιδευτικές συνεδρίες και τακτικές ανταλλαγές, καθώς και την εξέταση μεθόδων και τεχνικών για τη διαχείριση των δασών, την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και τα μέσα καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης τους τομείς της ψηφιακής πολιτικής, της δημόσιας υγείας, της διαστημική τεχνολογίας, του διαστήματος, της προστασίας των ωκεανών, της διαχείρισης υδάτινων πόρων, καθώς και αυτούς της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας και της αμπελουργίας/ οινοποιίας.

Στο επίκεντρο των μακροπρόθεσμων διμερών σχεδιασμών θα βρεθούν επίσης κοινές πρωτοβουλίες για την περιφερειακή ασφάλεια, ιδίως στην ΕΕ, την Ανατολική Μεσόγειο και την Αφρική και η προώθηση της συνεχούς ενίσχυσης του στρατηγικού ρόλου της περιοχής της Μεσογείου, με τις πηγές να σημειώνουν ότι κατά τη διάρκεια του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απρίλιο στην Κύπρο θα ανακοινωθούν πρωτοβουλίες για ευρωπαϊκές επενδύσεις στην περιοχή της Μεσογείου.

Σημαντικό κομμάτι της συνεργασίας των δύο χωρών θα αποτελέσουν και τα ενεργειακά, με τη διερεύνηση ευκαιριών για συνέργειες και περαιτέρω πρόοδο σε έργα διασυνδεσιμότητας, ενέργειας και υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της κοινής συνεργασίας στο πλαίσιο του IMEC, με στόχο την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και σταθερότητας στην περιοχή, κατέληξαν οι πηγές, σημειώνοντας πως σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται τόσο η χθεσινή στρατηγική συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όσο και η σημερινή μεταξύ Κύπρου-Γαλλίας, αλλά και επικείμενη συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Ινδίας που αναμένεται εντός του επόμενου έτους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ