Νέα απάτη: Απέσπασαν από εταιρεία 1,2 εκατομμύρια ευρώ - Πώς έδρασαν και ξεγέλασαν 35χρονο ιδιοκτήτη

Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε συνάψει συμφωνία με επενδυτική εταιρεία όπου στο πλαίσιο της συνεργασίας, η παραπονούμενη εταιρεία προέβηκε κατά τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο, 2025, σε δύο εμβάσματα για τα χρηματικά ποσά των €900,000 και €300,000 σε λογαριασμό ο οποίος είχε υποδειχθεί μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων που φαίνονταν να προέρχεται από την επενδυτική εταιρεία.

Από έλεγχο που διενεργήθηκε από την παραπονούμενη εταιρεία, διαφάνηκε ότι έγινε παραβίαση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας με αποτέλεσμα να λαμβάνει απατηλά μηνύματα. Τα δύο εμβάσματα φαίνονται να μεταφέρθηκαν σε απατηλό λογαριασμό και όχι στον λογαριασμό της επενδυτικής εταιρείας.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.