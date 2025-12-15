Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα απάτη: Απέσπασαν από εταιρεία 1,2 εκατομμύρια ευρώ - Πώς έδρασαν και ξεγέλασαν 35χρονο ιδιοκτήτη

 15.12.2025 - 17:41
Νέα απάτη: Απέσπασαν από εταιρεία 1,2 εκατομμύρια ευρώ - Πώς έδρασαν και ξεγέλασαν 35χρονο ιδιοκτήτη

Καταγγέλθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λεμεσού από 35χρονο ιδιοκτήτη εταιρείας η οποία είναι εγγεγραμμένη στο εξωτερικό αλλά διατηρεί γραφείο στη Λεμεσό, ότι η εταιρεία του έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, με αποτέλεσμα την απόσπαση του συνολικού χρηματικού ποσού ύψους,  €1,200,000.

Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε συνάψει συμφωνία με επενδυτική εταιρεία όπου στο πλαίσιο της συνεργασίας, η παραπονούμενη εταιρεία προέβηκε κατά τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο, 2025, σε δύο εμβάσματα για τα χρηματικά ποσά των €900,000 και €300,000 σε λογαριασμό ο οποίος είχε υποδειχθεί μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων που φαίνονταν να προέρχεται από την επενδυτική εταιρεία.  

Από έλεγχο που διενεργήθηκε από την παραπονούμενη εταιρεία, διαφάνηκε ότι έγινε παραβίαση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας με αποτέλεσμα να λαμβάνει απατηλά μηνύματα. Τα δύο εμβάσματα φαίνονται να μεταφέρθηκαν σε απατηλό λογαριασμό και όχι στον λογαριασμό της επενδυτικής εταιρείας.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η τριήμερη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, με τους πολιτικούς αρχηγούς να ανεβαίνουν ήδη στο βήμα και να τοποθετούνται επί των βασικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής.

  •  15.12.2025 - 16:28
  •  15.12.2025 - 17:34
