«Tι ζώδιο είσαι; Τι ωροσκόπος έχεις;»: Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν στα ζώδια;

Σε περιόδους αβεβαιότητας, η αστρολογία προσφέρει κάτι ακόμη πιο σημαντικό: την αίσθηση ελέγχου. Όταν η καθημερινότητα γίνεται απρόβλεπτη, οι προβλέψεις των ζωδίων δίνουν την εντύπωση ότι τα γεγονότα ακολουθούν ένα σχέδιο. Ακόμη κι αν οι προβλέψεις είναι γενικές, λειτουργούν καθησυχαστικά, προσφέροντας ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να ερμηνεύσουν όσα τους συμβαίνουν.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η κοινωνική διάσταση. Τα ζώδια αποτελούν συχνά αφορμή για συζήτηση, χιούμορ ή ακόμα και για δημιουργία ταυτότητας. Ειδικά στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, η αστρολογία έχει προσαρμοστεί στα νέα μέσα, με memes, βίντεο και σύντομα κείμενα που απευθύνονται κυρίως στις νεότερες γενιές. Έτσι, η πίστη στα ζώδια δεν εκφράζεται πάντα με απόλυτη σοβαρότητα, αλλά συχνά ως ένα πολιτισμικό παιχνίδι.

Τέλος, δεν πρέπει να υποτιμάται η ανάγκη του ανθρώπου να δώσει νόημα σε ο,τιδήποτε, ακόμα και ανεξήγητο. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι αναζητούν σημάδια στον ουρανό για να εξηγήσουν τη ζωή τους. Τα ζώδια, ανεξάρτητα από την επιστημονική τους βάση, συνεχίζουν να καλύπτουν αυτή τη διαχρονική ανάγκη, συνδυάζοντας παράδοση, ψυχολογία και αφήγηση σε ένα γνώριμο και ελκυστικό πλαίσιο.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr