Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα που σχεδίαζαν βομβιστικές επιθέσεις στην Καλιφόρνια την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στην Λούσερν Βάλεϊ, μια έρημη πόλη ανατολικά του Λος Άντζελες. Το FBI δήλωσε στο Fox ότι οι τέσσερις αυτοπροσδιορίζονταν ως μέλη μιας ριζοσπαστικής παραφυάδας του Turtle Island Liberation Front (TILF), μιας εξτρεμιστικής ομάδας με φιλοπαλαιστινιακή, αντι-νομική και αντικυβερνητική ιδεολογία.

Σύμφωνα με το FBI, φέρεται να σχεδίαζαν συντονισμένες βομβιστικές επιθέσεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, με στόχο πέντε διαφορετικές τοποθεσίες. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το AP, οι τέσσερις κατηγορούνται για συνωμοσία και κατοχή εκρηκτικού μηχανισμού.

Οι Αρχές πιστεύουν ότι οι συλληφθέντες βρίσκονταν στο Λούσερν Βάλεϊ για να δοκιμάσουν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχαν φτιάξει. Κατηγορούνται για συνωμοσία και κατοχή εκρηκτικών.

Ταυτόχρονα, το FBI ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ένα πέμπτο άτομο που πιστεύεται ότι συνδέεται με την TILF συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη για υποτιθέμενο σχεδιασμό ξεχωριστής επίθεσης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα