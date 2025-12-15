Πολιτογραφήσεις: Τελικές αγορεύσεις στη δίκη για Συλλούρη και Τζιοβάνη

Η κατηγορούσα αρχή, διά της Χάρις Καραολίδου, απέδωσε στους κατηγορούμενους σοβαρά αδικήματα διαφθοράς, τόσο βάσει του Ποινικού Κώδικα όσο και της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ποινικοποίηση της διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι σε δύο περιπτώσεις επενδυτών, του Νικολάι Γκορνόφσκι και της Ζαινέχ Αλί Χιλμί Αρμούς, υπήρξε συντονισμένη δράση για επηρεασμό της διαδικασίας πολιτογράφησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην υπόθεση Γκορνόφσκι, στην οποία, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, στοιχειοθετείται και το αδίκημα της συνωμοσίας προς καταδολίευση της Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε η κ. Καραολίδου, τα αδικήματα διαφθοράς «πλήττουν στον πυρήνα τους την ακεραιότητα, την αμεροληψία και την αξιοπιστία της δημόσιας εξουσίας» και λόγω της φύσης τους, τελούνται συνήθως εν κρυπτώ, χωρίς άμεση μαρτυρία.

Ακόμη ανέφερε ότι η απόδειξή τους στηρίζεται στη σωρευτική αξιολόγηση περιστατικών που, υπό το πρίσμα της κοινής λογικής και της ανθρώπινης πείρας, συγκροτούν «συνεκτική και αδιάσπαστη αποδεικτική αλυσίδα».

«Εκμεταλλεύτηκαν τα αξιώματά τους»

Στην αγόρευση η κατηγορούσα αρχή είπε ότι ο τότε Πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης και ο τότε Βουλευτής και επιχειρηματίας, Χριστάκης Τζιοβάνης, "εκμεταλλεύτηκαν τα αξιώματά τους με σκοπό τη λήψη παράτυπου πλεονεκτήματος", ώστε οι δύο επενδυτές να εξασφαλίσουν κυπριακό διαβατήριο μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.

Η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε ότι ο κ. Τζιοβάνης, ως πωλητής ακινήτων, "καταδολίευσε την Κυπριακή Δημοκρατία", επιδιώκοντας την πολιτογράφηση επενδυτή, που δεν πληρούσε τα κριτήρια, με αντάλλαγμα την εξασφάλιση πώλησης ακινήτων αξίας άνω των 2 εκατ. ευρώ, ενώ για την επίτευξη του σκοπού αυτού «επιστράτευσε» τον κ. Συλλούρη.

Στη δεύτερη περίπτωση, αυτή της Αρμούς, είπε ότι φέρεται να ενεργοποιήθηκε ο ίδιος μηχανισμός, μέσω μεσάζοντα, για να εξασφαλιστεί διαβατήριο στην κόρη του επενδυτή, η οποία είχε υπερβεί το ηλικιακό όριο.

«Αδιαμφισβήτητα γεγονότα» και τηλεφωνικές παρεμβάσεις

Η κ. Καραολίδου ανέφερε σειρά γεγονότων που κατά την ίδια παρέμειναν αδιαμφισβήτητα, όπως η πολυετής φιλία των δύο κατηγορουμένων, η οικονομική σχέση του κ. Συλλούρη με τον Όμιλο του κ. Τζιοβάνη, από την οποία εξασφάλισε ποσά άνω των 200.000 ευρώ, η εργοδότηση της κόρης του κ. Συλλούρη στον ίδιο Όμιλο με απολαβές 70.000 ευρώ, η υπογραφή Reservation Agreement τον Δεκέμβριο του 2018, η μεταφορά ποσού €2.300.470 σε client account πριν την πολιτογράφηση Γκορνόφσκι και η σταδιακή εκταμίευσή του προς εταιρείες συμφερόντων Τζιοβάνη μετά την έγκριση της πολιτογράφησης στις 5 Ιουνίου 2019.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε τηλεφωνικές παρεμβάσεις , όπως αναφέρθηκε, του κ. Συλλούρη προς τον τότε Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και λειτουργούς του Υπουργείου, καθώς και στην αποστολή φαξ από το γραφείο του Προέδρου της Βουλής με αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης.

Η παρουσία του τότε Προέδρου της Βουλής σε εκδηλώσεις με επενδυτές, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, «δεν μπορεί να εκληφθεί ως κοινωνικά ουδέτερη», αλλά λειτουργεί ως έμμεση επιβεβαίωση πρόσβασης σε κορυφαίο πολιτειακό επίπεδο.

Καταλήγοντας, η κ. Καραολίδου κάλεσε το δικαστήριο να οδηγηθεί σε ένα και μόνο αποτέλεσμα «την καταδίκη των κατηγορουμένων».

«Μυθιστορηματική αγόρευση – δαιμονοποιείται η φιλία», λέει η υπεράσπιση Συλλούρη

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Δημήτρη Συλλούρη, Κρις Τριανταφυλλίδης, χαρακτήρισε την αγόρευση της κατηγορούσας αρχής «ικανότατη αλλά θεωρητική», κάνοντας λόγο για "παρουσίαση τύπου μυθιστορήματος", χωρίς ουσιαστική σύνδεση με τη μαρτυρία.

Υποστήριξε ότι πολλά από τα λεγόμενα «αδιαμφισβήτητα γεγονότα» δεν τεκμηριώνονται και έκανε λόγο για κατάχρηση της διαδικασίας.

Είπε, μάλιστα, ότι εάν η παρουσία αξιωματούχων σε κοινωνικές εκδηλώσεις εκλαμβάνεται ως τεκμήριο διαφθοράς, τότε οδηγούμαστε σε «επικίνδυνη εποχή για τις ανθρώπινες σχέσεις».

Ανέφερε ότι ο πελάτης του ουδέποτε ζήτησε έγκριση αιτήσεων, αλλά απλώς ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκονταν, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορούσα αρχή επιχειρεί να μετατοπίσει το βάρος απόδειξης από το «πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας» στο «κατά πάσαν πιθανότητα».

«Εάν με το κατά πάσαν πιθανότητα, διότι βρέθηκε μέσα σε ένα σπίτι κάποιος που τον κάλεσαν και τον βρήκαν οι άλλοι που ήταν εκεί, μπορούμε να καταδικάζουμε με αυτό το βάρος απόδειξης και όχι με το πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας τότε έχουμε ξεφύγει. Πουθενά νομοθεσία και σύμβαση λένε ότι σε ποινικές υποθέσεις φεύγουμε από το βάρος απόδειξης που είναι το πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Αυτά που λέει η κατηγορούσα αρχή εισάγουν πάρα πολύ επικίνδυνες ατραπούς για τη δικαιοσύνη», είπε.

Ο δικηγόρος του Δημήτρη Συλλούρη ανέφερε πως ο πελάτης του δηλώνει «με όλη τη δύναμη της ψυχής αθώος στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει», καλώντας το δικαστήριο να υιοθετήσει τη δήλωσή του και να τον αθωώσει από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

«Λείπουν οι πρωταγωνιστές», λέει η υπεράσπιση Τζιοβάνη

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Χριστάκη Τζιοβάνη, Γιώργος Παπαιωάννου, ανέφερε ότι «δεν υπάρχει ίχνος μαρτυρίας», που να δικαιολογεί προοπτική καταδίκης.

Απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο κ. Τζιοβάνης «επιστράτευσε» τον κ. Συλλούρη, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη συνεννόησης μεταξύ τους για τις επίδικες υποθέσεις.

Υποστήριξε ότι από τη διαδικασία απουσιάζουν βασικοί πρωταγωνιστές, όπως ο επενδυτής Γκορνόφσκι, ο πάροχος Αντρέας Πιττάτζιης και το Υπουργείο Οικονομικών.

Ακόμη, έκανε λόγο για υπόθεση όπου «ο οδηγός εξαφανίστηκε και στο δικαστήριο οδηγείται ο συνεπιβάτης που καθόταν πίσω», επιμένοντας ότι ο κ. Πιττάτζιης είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύνταξη και διαχείριση των συμβολαίων και των πληρωμών.

Η αγόρευση της υπεράσπισης Τζιοβάνη θα ολοκληρωθεί αύριο, στις 09:30, με το δικαστήριο να επιφυλάσσεται για την απόφασή του.

