9 αλήθειες για τις γυναίκες που επιλέγουν να μην φορούν μακιγιάζ

Τι αποκαλύπτει όμως πραγματικά για μια γυναίκα η απόφασή της να εμφανίζεται φυσική στον επαγγελματικό χώρο;

Έχουν ισχυρή αυτοπεποίθηση

Στην καρδιά της επιλογής να μην φορούν μακιγιάζ σε επαγγελματικά περιβάλλοντα βρίσκεται ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό: η αυτοπεποίθηση. Αυτές οι γυναίκες δεν αισθάνονται την ανάγκη να ενισχύσουν ή να αλλάξουν την εμφάνισή τους για να νιώσουν άξιες προσοχής ή σεβασμού. Σύμφωνα με την ψυχολόγο Δρ. Vivian Diller, η αυτοπεποίθηση πηγάζει από μια εσωτερική αίσθηση αξίας, μια αξία που δεν εξαρτάται από εξωτερική επιβεβαίωση.

Με το να εμφανίζονται όπως είναι, στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Είμαι αρκετή. «Η αυτοπεποίθηση δεν είναι να πιστεύεις ότι είσαι καλύτερη από τους άλλους. Είναι να συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις τίποτα να αποδείξεις» σημειώνει.

Θέλουν να είναι αυθεντικές

Σε έναν κόσμο όπου οι επιμελημένες εικόνες κυριαρχούν τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού, το να παρουσιάζουμε τον εαυτό μας φυσικά -από επιλογή- μπορεί να αποτελεί μια ριζοσπαστική πράξη ειλικρίνειας. Αυτές οι γυναίκες δεν προσπαθούν να ταιριάξουν σε κάποιο ιδανικό — αγκαλιάζουν αυτό που ήδη είναι.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Consumer Psychology, τα άτομα που παρουσιάζονται αυθεντικά (αντί να προσπαθούν να διαχειριστούν τις εντυπώσεις που δίνουν) βιώνουν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευημερίας και αυτοεκτίμησης.

Απορρίπτουν την (περιττή) κοινωνική πίεση

Οι γυναίκες που εμφανίζονται άβαφες αμφισβητούν το αφήγημα ότι το μακιγιάζ είναι επαγγελματική αναγκαιότητα. Απορρίπτουν έτσι την πίεση να «φαίνονται περιποιημένες» με τρόπους που είναι έμφυλα καθορισμένοι.

Η ψυχολόγος Renee Engeln, συγγραφέας του «Beauty Sick», εξηγεί ότι όταν οι γυναίκες παίρνουν αποφάσεις βασισμένες στις δικές τους ανάγκες και όχι στις κοινωνικές προσδοκίες, ανακτούν τον έλεγχο του σώματος και των επιλογών τους. Το να μην φορούν μακιγιάζ δεν είναι τεμπελιά – είναι απελευθέρωση.

Νιώθουν άνετα στο ίδιο τους το δέρμα

Αυτές οι γυναίκες συνήθως έχουν μια υγιή εικόνα σώματος και δεν είναι υπερβολικά επικριτικές προς τον εαυτό τους. Κατανοούν ότι οι πόροι δεν είναι ατέλειες και ότι οι λεπτές γραμμές δεν χρειάζεται να καλύπτονται, ενώ θεωρούν τις φακίδες τους κολακευτικές. Κουβαλούν ένα ήσυχο είδος δύναμης: αυτό που προέρχεται από την αποδοχή.

Εκτιμούν τον χρόνο τους

Οι γυναίκες που το παραλείπουν το μακιγιάζ συχνά επιλέγουν να επενδύσουν αυτόν τον χρόνο σε άλλους τομείς: ύπνο, διάβασμα, διατάσεις ή απλώς απολαμβάνοντας ένα πιο ήρεμο πρωινό. Φροντίζουν ώστε τα πρωινά τους να είναι γεμάτα με ό,τι έχει πραγματικά σημασία για τις ίδιες. Στην ψυχολογία, αυτό ονομάζεται συμπεριφορά ευθυγραμμισμένη με τις αξίες, δίνοντας προτεραιότητα σε πράξεις που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές σου προτεραιότητες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται για την εμφάνιση, αλλά ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για το πώς ξοδεύουν τον χρόνο τους.

Αντιστέκονται στις υπερβολικές «προσδοκίες θηλυκότητας»

Για πολλές γυναίκες το μακιγιάζ είναι απόλαυση, για άλλες όμως κοινωνική απαίτηση. Όσες επιλέγουν να μην το φορούν αμφισβητούν αυτή την πίεση και υπενθυμίζουν ότι η επαγγελματική αξία δεν μετριέται σε στρώσεις foundation. Διεκδικούν την ελευθερία να εκφράζουν τη θηλυκότητά τους με τους δικούς τους όρους.

Δημιουργούν πιο ουσιαστικές σχέσεις στον χώρο εργασίας

Σύμφωνα με μελέτη στο Quarterly Journal of Experimental Psychology, οι άνθρωποι συνδέουν το μακιγιάζ με αυξημένη αντιληπτή ικανότητα, αλλά και με αυξημένη απόσταση. Οι γυναίκες που παραλείπουν το μακιγιάζ ενίοτε αποπνέουν μια γείωση που ενθαρρύνει πιο ειλικρινείς και ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις. Είναι πιο εύκολο να εμπιστευτείς κάποιον που φαίνεται «αφιλτράριστος» – γιατί έτσι είναι.

Έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

H απουσία μακιγιάζ στο χώρο εργασίας δεν είναι πάντα εύκολο, ειδικά σε χώρους όπου η εμφάνιση κρίνεται σιωπηρά. Όσες το υποστηρίζουν με συνέπεια έχουν μάθει να θέτουν όρια, να διαχειρίζονται σχόλια και να παραμένουν ψύχραιμες. Αυτή η συναισθηματική σταθερότητα είναι βασικό γνώρισμα υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης.

Είναι αδιαπραγμάτευτα ο εαυτός τους

Αυτές οι γυναίκες δεν αναζητούν την έγκριση από τους άλλους. Η εμφάνισή τους δεν είναι δήλωση επανάστασης ούτε κραυγή για προσοχή. Είναι απλώς αυτό που είναι. Αυτό το χαρακτηριστικό, η ριζική αυτοαποδοχή, συνδέεται με αυξημένη ευτυχία, ισχυρότερη ψυχική υγεία και μεγαλύτερη αυτοσυμπόνια, σύμφωνα με την κλινική ψυχολόγο Δρ. Kristin Neff.

