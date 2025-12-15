Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγεία9 αλήθειες για τις γυναίκες που επιλέγουν να μην φορούν μακιγιάζ
ΥΓΕΙΑ

9 αλήθειες για τις γυναίκες που επιλέγουν να μην φορούν μακιγιάζ

 15.12.2025 - 18:15
9 αλήθειες για τις γυναίκες που επιλέγουν να μην φορούν μακιγιάζ

Στην εποχή της «τέλειας» εικόνας, αρκετές γυναίκες αντιστέκονται στα κοινωνικά στερεότυπα, επιλέγοντας να μην φορέσουν μακιγιάζ, ακόμα και σε επαγγελματικά περιβάλλοντα. Πρόκειται για μια επιλογή που δεν δείχνει επιπολαιότητα και αδιαφορία, αλλά συνδέεται με ψυχολογική δύναμη, αυτογνωσία και μια βαθιά ανάγκη για αυθεντικότητα.

Τι αποκαλύπτει όμως πραγματικά για μια γυναίκα η απόφασή της να εμφανίζεται φυσική στον επαγγελματικό χώρο;

Έχουν ισχυρή αυτοπεποίθηση

Στην καρδιά της επιλογής να μην φορούν μακιγιάζ σε επαγγελματικά περιβάλλοντα βρίσκεται ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό: η αυτοπεποίθηση. Αυτές οι γυναίκες δεν αισθάνονται την ανάγκη να ενισχύσουν ή να αλλάξουν την εμφάνισή τους για να νιώσουν άξιες προσοχής ή σεβασμού. Σύμφωνα με την ψυχολόγο Δρ. Vivian Diller, η αυτοπεποίθηση πηγάζει από μια εσωτερική αίσθηση αξίας, μια αξία που δεν εξαρτάται από εξωτερική επιβεβαίωση.

Με το να εμφανίζονται όπως είναι, στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Είμαι αρκετή. «Η αυτοπεποίθηση δεν είναι να πιστεύεις ότι είσαι καλύτερη από τους άλλους. Είναι να συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις τίποτα να αποδείξεις» σημειώνει.

Θέλουν να είναι αυθεντικές

Σε έναν κόσμο όπου οι επιμελημένες εικόνες κυριαρχούν τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού, το να παρουσιάζουμε τον εαυτό μας φυσικά -από επιλογή- μπορεί να αποτελεί μια ριζοσπαστική πράξη ειλικρίνειας. Αυτές οι γυναίκες δεν προσπαθούν να ταιριάξουν σε κάποιο ιδανικό — αγκαλιάζουν αυτό που ήδη είναι.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Consumer Psychology, τα άτομα που παρουσιάζονται αυθεντικά (αντί να προσπαθούν να διαχειριστούν τις εντυπώσεις που δίνουν) βιώνουν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευημερίας και αυτοεκτίμησης.

Απορρίπτουν την (περιττή) κοινωνική πίεση

Οι γυναίκες που εμφανίζονται άβαφες αμφισβητούν το αφήγημα ότι το μακιγιάζ είναι επαγγελματική αναγκαιότητα. Απορρίπτουν έτσι την πίεση να «φαίνονται περιποιημένες» με τρόπους που είναι έμφυλα καθορισμένοι.

Η ψυχολόγος Renee Engeln, συγγραφέας του «Beauty Sick», εξηγεί ότι όταν οι γυναίκες παίρνουν αποφάσεις βασισμένες στις δικές τους ανάγκες και όχι στις κοινωνικές προσδοκίες, ανακτούν τον έλεγχο του σώματος και των επιλογών τους. Το να μην φορούν μακιγιάζ δεν είναι τεμπελιά – είναι απελευθέρωση.

Νιώθουν άνετα στο ίδιο τους το δέρμα

Αυτές οι γυναίκες συνήθως έχουν μια υγιή εικόνα σώματος και δεν είναι υπερβολικά επικριτικές προς τον εαυτό τους. Κατανοούν ότι οι πόροι δεν είναι ατέλειες και ότι οι λεπτές γραμμές δεν χρειάζεται να καλύπτονται, ενώ θεωρούν τις φακίδες τους κολακευτικές. Κουβαλούν ένα ήσυχο είδος δύναμης: αυτό που προέρχεται από την αποδοχή.

Εκτιμούν τον χρόνο τους

Οι γυναίκες που το παραλείπουν το μακιγιάζ συχνά επιλέγουν να επενδύσουν αυτόν τον χρόνο σε άλλους τομείς: ύπνο, διάβασμα, διατάσεις ή απλώς απολαμβάνοντας ένα πιο ήρεμο πρωινό. Φροντίζουν ώστε τα πρωινά τους να είναι γεμάτα με ό,τι έχει πραγματικά σημασία για τις ίδιες. Στην ψυχολογία, αυτό ονομάζεται συμπεριφορά ευθυγραμμισμένη με τις αξίες, δίνοντας προτεραιότητα σε πράξεις που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές σου προτεραιότητες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται για την εμφάνιση, αλλά ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για το πώς ξοδεύουν τον χρόνο τους.

Αντιστέκονται στις υπερβολικές «προσδοκίες θηλυκότητας»

Για πολλές γυναίκες το μακιγιάζ είναι απόλαυση, για άλλες όμως κοινωνική απαίτηση. Όσες επιλέγουν να μην το φορούν αμφισβητούν αυτή την πίεση και υπενθυμίζουν ότι η επαγγελματική αξία δεν μετριέται σε στρώσεις foundation. Διεκδικούν την ελευθερία να εκφράζουν τη θηλυκότητά τους με τους δικούς τους όρους.

Δημιουργούν πιο ουσιαστικές σχέσεις στον χώρο εργασίας

Σύμφωνα με μελέτη στο Quarterly Journal of Experimental Psychology, οι άνθρωποι συνδέουν το μακιγιάζ με αυξημένη αντιληπτή ικανότητα, αλλά και με αυξημένη απόσταση. Οι γυναίκες που παραλείπουν το μακιγιάζ ενίοτε αποπνέουν μια γείωση που ενθαρρύνει πιο ειλικρινείς και ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις. Είναι πιο εύκολο να εμπιστευτείς κάποιον που φαίνεται «αφιλτράριστος» – γιατί έτσι είναι.

Έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

H απουσία μακιγιάζ στο χώρο εργασίας δεν είναι πάντα εύκολο, ειδικά σε χώρους όπου η εμφάνιση κρίνεται σιωπηρά. Όσες το υποστηρίζουν με συνέπεια έχουν μάθει να θέτουν όρια, να διαχειρίζονται σχόλια και να παραμένουν ψύχραιμες. Αυτή η συναισθηματική σταθερότητα είναι βασικό γνώρισμα υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης.

Είναι αδιαπραγμάτευτα ο εαυτός τους

Αυτές οι γυναίκες δεν αναζητούν την έγκριση από τους άλλους. Η εμφάνισή τους δεν είναι δήλωση επανάστασης ούτε κραυγή για προσοχή. Είναι απλώς αυτό που είναι. Αυτό το χαρακτηριστικό, η ριζική αυτοαποδοχή, συνδέεται με αυξημένη ευτυχία, ισχυρότερη ψυχική υγεία και μεγαλύτερη αυτοσυμπόνια, σύμφωνα με την κλινική ψυχολόγο Δρ. Kristin Neff.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προλαβαίνουν για κόμμα Φειδίας και Τορναρίτης; Πόσο καιρό θέλει να εξεταστεί η αίτηση
Σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός και στην Κύπρο - Ποιο το μέγεθος
«Γιατί έχουμε τα πάρκινγκ;»: Δεν θα πιστέψετε που αποφάσισε να σταθμεύσει οδηγός – Δείτε την viral φωτογραφία
Συγκλονίζει Κύπρια ηθοποιός - «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση και αντέδρασα σαν αγρίμι»
Θρήνος για τον θάνατο του Ανδρέα Αναστασίου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Ποιος είναι ο τραγουδιστής που τον κατηγορούν για σεξουαλικές κακοποίηση – Το προφίλ του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΑΠΟΕΛ: Θα έχει ενδιαφέρον με Πάμπλο Γκαρσία...

 15.12.2025 - 18:05
Επόμενο άρθρο

Πολιτογραφήσεις: Τελικές αγορεύσεις στη δίκη για Συλλούρη και Τζιοβάνη

 15.12.2025 - 18:24
LIVE VIDEO: Άρχισε η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026

LIVE VIDEO: Άρχισε η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η τριήμερη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, με τους πολιτικούς αρχηγούς να ανεβαίνουν ήδη στο βήμα και να τοποθετούνται επί των βασικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE VIDEO: Άρχισε η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026

LIVE VIDEO: Άρχισε η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026

  •  15.12.2025 - 16:28
Τετραετές Σχέδιο Δράσης συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας σε 16 τομείς - Τι προβλέπει

Τετραετές Σχέδιο Δράσης συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας σε 16 τομείς - Τι προβλέπει

  •  15.12.2025 - 17:34
Προλαβαίνουν για κόμμα Φειδίας και Τορναρίτης; Πόσο καιρό θέλει να εξεταστεί η αίτηση

Προλαβαίνουν για κόμμα Φειδίας και Τορναρίτης; Πόσο καιρό θέλει να εξεταστεί η αίτηση

  •  15.12.2025 - 13:41
Σε στάση εργασίας και οι καθηγητές – Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Ταλιαδώρος στο «Τ»

Σε στάση εργασίας και οι καθηγητές – Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Ταλιαδώρος στο «Τ»

  •  15.12.2025 - 18:59
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

  •  15.12.2025 - 16:32
Σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός και στην Κύπρο - Ποιο το μέγεθος

Σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός και στην Κύπρο - Ποιο το μέγεθος

  •  15.12.2025 - 13:24
Πολιτογραφήσεις: Τελικές αγορεύσεις στη δίκη για Συλλούρη και Τζιοβάνη

Πολιτογραφήσεις: Τελικές αγορεύσεις στη δίκη για Συλλούρη και Τζιοβάνη

  •  15.12.2025 - 18:24
Ανησυχία στα κατεχόμενα: Ανακοινώθηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού - Προμηθεύτηκαν 200 χιλιάδες εμβόλια

Ανησυχία στα κατεχόμενα: Ανακοινώθηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού - Προμηθεύτηκαν 200 χιλιάδες εμβόλια

  •  15.12.2025 - 15:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα