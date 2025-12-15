Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτους 2 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές: Έρχονται για βροχές, παγετός και χιόνια - Live η εξέλιξη του καιρού
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στους 2 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές: Έρχονται για βροχές, παγετός και χιόνια - Live η εξέλιξη του καιρού

 15.12.2025 - 22:32
Στους 2 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές: Έρχονται για βροχές, παγετός και χιόνια - Live η εξέλιξη του καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες πιθανό να δώσουν λίγες ελαφρές βροχές κυρίως στα ορεινά, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, που το απόγευμα πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα βόρεια και τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 και αρχικά τοπικά μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και αργότερα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, ενώ στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 και παροδικά στα παράλια 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα ανατολικά, στα βόρεια και τοπικά στα δυτικά παράλια και λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ μέχρι την Παρασκευή αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.

Παρακολουθείστε ζωντανά την πορεία τoυ καιρού:

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Ζωή Ζορπά: Ήταν μόλις 29 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας
«Tι ζώδιο είσαι; Τι ωροσκόπος έχεις;»: Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν στα ζώδια;
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ
Συγκλονίζει Κύπρια ηθοποιός - «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση και αντέδρασα σαν αγρίμι»
Ποιος είναι ο τραγουδιστής που τον κατηγορούν για σεξουαλικές κακοποίηση – Το προφίλ του
Σε στάση εργασίας και οι καθηγητές – Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Ταλιαδώρος στο «Τ»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φρίκη στην Θεσσαλονίκη: Προσπαθήσει να στραγγαλίσει με κορδόνι την σύντροφό του - Ξυλοκόπησε και τον 14χρονο γιο της

 15.12.2025 - 22:16
Επόμενο άρθρο

Για δυνατή μνήμη πάρτε βαθιές ανάσες – Δείτε τι θα συμβεί

 15.12.2025 - 22:52
Κρατικός Προϋπολογισμός: Πρεμιέρα με πυρά και έντονη κριτική - Στήριξη από τα κόμματα συγκυβέρνησης

Κρατικός Προϋπολογισμός: Πρεμιέρα με πυρά και έντονη κριτική - Στήριξη από τα κόμματα συγκυβέρνησης

Παρουσία των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και άλλων μελών της κυβέρνησης άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κρατικός Προϋπολογισμός: Πρεμιέρα με πυρά και έντονη κριτική - Στήριξη από τα κόμματα συγκυβέρνησης

Κρατικός Προϋπολογισμός: Πρεμιέρα με πυρά και έντονη κριτική - Στήριξη από τα κόμματα συγκυβέρνησης

  •  15.12.2025 - 21:23
Τετραετές Σχέδιο Δράσης συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας σε 16 τομείς - Τι προβλέπει

Τετραετές Σχέδιο Δράσης συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας σε 16 τομείς - Τι προβλέπει

  •  15.12.2025 - 17:34
Προλαβαίνουν για κόμμα Φειδίας και Τορναρίτης; Πόσο καιρό θέλει να εξεταστεί η αίτηση

Προλαβαίνουν για κόμμα Φειδίας και Τορναρίτης; Πόσο καιρό θέλει να εξεταστεί η αίτηση

  •  15.12.2025 - 13:41
Σε στάση εργασίας και οι καθηγητές – Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Ταλιαδώρος στο «Τ»

Σε στάση εργασίας και οι καθηγητές – Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Ταλιαδώρος στο «Τ»

  •  15.12.2025 - 18:59
Ζωγράφισε πάλι ο BOB DiplaROSS!

Ζωγράφισε πάλι ο BOB DiplaROSS!

  •  15.12.2025 - 19:19
Σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός και στην Κύπρο - Ποιο το μέγεθος

Σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός και στην Κύπρο - Ποιο το μέγεθος

  •  15.12.2025 - 13:24
Πολιτογραφήσεις: Τελικές αγορεύσεις στη δίκη για Συλλούρη και Τζιοβάνη

Πολιτογραφήσεις: Τελικές αγορεύσεις στη δίκη για Συλλούρη και Τζιοβάνη

  •  15.12.2025 - 18:24
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

  •  15.12.2025 - 16:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα