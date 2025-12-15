Στους 2 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές: Έρχονται για βροχές, παγετός και χιόνια - Live η εξέλιξη του καιρού

Απόψε, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες πιθανό να δώσουν λίγες ελαφρές βροχές κυρίως στα ορεινά, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, που το απόγευμα πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα βόρεια και τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 και αρχικά τοπικά μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και αργότερα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, ενώ στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 και παροδικά στα παράλια 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα ανατολικά, στα βόρεια και τοπικά στα δυτικά παράλια και λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ μέχρι την Παρασκευή αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ