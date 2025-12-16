Αλέξανδρος Αγγελόπουλος: Από πορτιέρης στη Συγγρού, βαρώνος της κοκαΐνης - Η σκοτεινή διαδρομή του «Έλληνα Εσκομπάρ»

Για πολλούς ήταν ο «Αλέκος» ή απλά «ο Χοντρός» λόγω του όγκου του, ένας επαρχιώτης από τους Νέους Πόρους Πιερίας, που δεν άντεχε από έφηβος τα στενά όρια της ελληνικής περιφέρειας.

Ήθελε να ζήσει καλά, να δει άλλες χώρες, να κάνει πολλά πράγματα και το κυριότερο να βγάλει λεφτά, πολλά λεφτά, με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο τρόπος όπως αποδείχτηκε τελικά δεν είχε καμία σημασία για τον νεαρό τότε πορτιέρη Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, τον επονομαζόμενο «Εσκομπάρ των Βαλκανίων» ή «Έλληνα Εσκομπάρ».

Λάτρεψε το εύκολο και πολύ χρήμα, παρά τα μεγάλα ρίσκα της ζωής εκτός των ορίων του νόμου και γι΄ αυτό μόλις του παρουσιάστηκε η ευκαιρία να κερδίσει πολύ περισσότερα χρήματα από το μεροκάματο ενός πορτιέρη, δεν το σκέφτηκε καθόλου.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην παρανομία ως ναυτικός σε λάντζες ανεφοδιασμού πλοίων, τα οποία μετέφεραν λαθραία τσιγάρα από την Αλβανία στην Ιταλία αλλά και όπλα.

Η αρχή είχε γίνει αλλά τη συνέχεια μάλλον δεν τη φανταζόταν ούτε και ο ίδιος όταν λίγα χρόνια αργότερα γνώρισε μια γοητευτική ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής στην Αμβέρσα, η οποία ερωτεύτηκε παράφορα τον Αλέκο.

Από την πόλη του Βελγίου η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, ο Αγγελόπουλος «χώνεται» ακόμη πιο βαθιά σε μια εγκληματική διαδρομή που τα είχε όλα: Από εμπόριο όπλων με προορισμό τους Σαντινίστας στη Νικαράγουα και εντυπωσιακές μεταφορές τόνων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική μέχρι αγορές ποδοσφαιρικών ομάδων, επενδύσεις στον τομέα του hospitality και ξέπλυμα εκατομμυρίων μέσω τυχερών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ.

Η σύλληψη του 60χρονου ναρκοβαρώνου έγινε πριν από λίγα 24ωρα αφού σκάφος δικών του συμφερόντων εντοπίστηκε στον Ατλαντικό να μεταφέρει πάνω από τέσσερις τόνους κοκαΐνης στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης.

Η έφοδος των Γάλλων κομάντο στο «Ουρανία Α» ήταν άλλο ένα κεφάλαιο στη μυθιστορηματική ζωή ενός πάλαι ποτέ παιδιού από τους Νέους Πόρους Πιερίας, ο πατέρας του οποίου ήταν αστυνομικός.

Από την Νικαράγουα μέχρι την Κολομβία

Ηχεί το λιγότερο παράξενο να προφέρεις το όνομα του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου στην Κατερίνη και τον ευρύτερο νομό Πιερίας και να ακούς καλά λόγια για τον άνθρωπο που έφερνε τόνους κοκαΐνη από την Κολομβία και την Βενεζουέλα στην Ευρώπη.

Μάλιστα όταν έπαιρνε άδεια από την φυλακή και ανέβαινε στα πάτρια εδάφη για λίγα 24ωρα, φίλοι και γνωστοί έσπευαν να τον συναντήσουν και να πιουν ένα κρασί μαζί του, ενώ κάποιοι ταξίδευαν ακόμη και από την Λάρισα για να δουν τον «Χοντρό» όπως είναι το παρατσούκλι του.



Αυτόν που μετά τον ανεφοδιασμό των «τσιγαράδικων» εισχώρησε σε κύκλωμα που είχε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο όπλων προς τους Σαντινίστας στη Νικαράγουα, χάρη στην επαφή που είχε με τον επίτιμο πρόξενο της χώρας στην Αθήνα.

Η αμοιβή του κυκλώματος για όπλα δεν ήταν λεφτά αλλά μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης την οποία «έσπρωχναν» στην Ευρώπη αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη.

Όταν κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες ο αρχηγός με καταγωγή από τη Σερβία σκοτώνεται ο Αλέκος αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας, διψασμένος για εξουσία και χρήμα.

Εικάζεται ότι μέχρι την πρώτη σύλληψή του το 2004, κατάφερε να διοχετεύσει στην αγορά πάνω από δέκα φορτία κόκας, τα οποία του απέφεραν τεράστια κέρδη.

Μέχρι να γίνει αυτό, λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 βρέθηκε στην Αμβέρσα του Βελγίου,μια πόλη στη οποία έζησε χρόνια και «δικτυώθηκε» χάρη στην σχέση του με μια ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής.

Μια γυναίκα που φέρεται να γνώριζε τα κατάλληλα πρόσωπα για δύσκολες «δουλειές» στο μεγαλύτερο λιμάνι του Βελγίου, οι οποίες εμπεριείχαν υψηλό ρίσκο.

Από τον «οίκο» της περνούσαν πολλοί τύποι ανθρώπων και ο 34χρονος τότε Αγγελόπουλος σχετικά γρήγορα φέρεται να ίδρυσε μια εταιρία τροφοδοσίας πλοίων.

Μόνο που τα σκάφη της χρησιμοποιήθηκαν για άλλο σκοπό αφού αντί να τροφοδοτούν τα εμπορικά πλοία, «τροφοδοτούνταν» αυτά με πακέτα κοκαίνης από την Κολομβία και τη Βενεζουέλα.

Το κλιμάκιο της DEA στην Αμβέρσα σε συνεργασία με την Βελγική αστυνομία ενημερώνουν τις Ελληνικές αρχές και τον ΣΔΟΕ που βάζουν τον «Χοντρό» στο μικροσκόπιο των ερευνών τους.

Μετά από σχολαστικό έλεγχο ανακαλύπτουν ότι ο πολυσχιδής «επιχειρηματίας» όπως δήλωνε είχε τέσσερις εταιρίες με αλιευτικά που είχαν δηλωμένη έδρα την Κυλλήνη, ήταν μέτοχος σε εταιρίες επώνυμων brand ένδυσης και είχε ιδρύσει την χρηματιστηριακή εταιρία Honor.

Ταυτόχρονα με αυτά φέρεται ότι αγόρασε την ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού του, τον Ποσειδώνα Νέων Πόρων που μέσα σε τρία μόλις χρόνια βρέθηκε να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής.

Το ξέπλυμα μέσω ΟΠΑΠ και το θρίλερ της Σενεγάλης

Οι ελληνικές διωκτικές αρχές ενημερώνονται το 2002 μέσω του κλιμακίου της DEA στην Αθήνα ότι ο Έλληνας Εσκομπάρ με ένα ταχύπλοο ξεφόρτωσε στα ανοιχτά της παραλίας της Κατερίνης πεντέμιση τόνους κοκαΐνης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αποθήκη στο Λιτόχωρο.

Η πληροφορία ήρθε λίγο καθυστερημένα, αφού οι έρευνες δεν απέδωσαν καρπούς και ένα χρόνο αργότερα οι Ολλανδοί που κάνουν ρεσάλτο σε δύο αλιευτικά του «Χοντρού»-επρόκειτο για τα «Χέλιξ» και «Τρίτων»-φεύγουν επίσης με άδεια χέρια.

Όπως γράφτηκε ο Αγγελόπουλος κατά μία εκδοχή φέρεται να είχε ειδοποιηθεί για την έφοδο ενώ κατά την άλλη διαισθάνθηκε ότι κάτι θα συμβεί και πήρε την απόφαση να «θυσιάσει» το φορτίο στα νερά του Ατλαντικού, διατάσσοντας τα πλοία του να μην προσεγγίσουν τις ακτές της Ισπανίας.

Η ποσότητα της κοκαΐνης από την Κολομβία πληρώθηκε στο ακέραιο της τιμής που είχε ορίσει το καρτέλ με το οποίο συνεργαζόταν ο έλληνας ναρκοβαρώνος, ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στις επόμενες παραγγελίες.

Ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο κερδίζει πάρα πολλά χρήματα μέσω του παιχνιδιού «Πάμε στοίχημα» του ΟΠΑΠ δηλώνοντας στην εφορία κέρδη ύψους 1.300.000 ευρώ το 2002 και 1.500.000 ευρώ το 2003, κάτι που «μύριζε» ξέπλυμα για τον ΣΔΟΕ.

Το 2004, ο «Χοντρός» νιώθει άτρωτος και ετοιμάζει άλλο ένα ταξίδι, μόνο που αυτή την φορά θα σταθεί άτυχος, γιατί ένας πληροφοριοδότης του Λιμενικού σε μια βόλτα που κάνει εντοπίζει το αλιευτικό «Africa1», το οποίο ήξερε ότι ανήκει στον Αγγελόπουλο.

Παρότι εμφανίζεται άλλος ως ιδιοκτήτης, οι άνθρωποι που δούλευαν στο πλοίο αναγνωρίζουν σε φωτογραφίες τον «Χοντρό» ως τον τύπο που τους πλήρωνε μετρητά για να εγκαταστήσουν δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και επικοινωνίας.

Το «Africa 1» αναχωρεί στις 15 Μαϊου από το Κερατσίνι και λίγες μέρες μετά με τις Ελληνικές και ξένες διωκτικές αρχές να παρακολουθούν το στίγμα του, φορτώνει ανοιχτά της Σενεγάλης 5 τόνους και 400 κιλά κοκαΐνης που είχαν φτάσει ως εκεί με μια παλιά τορπιλάκατο.

Έχοντας πρόσβαση στο δορυφορικό τηλέφωνο του «Africa 1» Αμερικανοί, Βρετανοί, Έλληνες και Ισπανοί-στις ακτές της τελευταίας ξεφορτώνονται τόνοι κόκας-περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για το ρεσάλτο.

Η σύλληψη του Έλληνα Εσκομπάρ και τα περίεργα

Αυτό θα γίνει ανοιχτά του Γιβραλτάρ από το σκάφος «Petrela» της Ισπανικής ακτοφυλακής, στο οποίο σύμφωνα με ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του «Vice» επιβαίνουν ένας έλληνας αστυνομικός από την Δίωξη Ναρκωτικών, ένας υπάλληλος του ΣΔΟΕ και ένα μέλος του κλιμακίου της DEA στην Αθήνα.

Στις 13 Ιουλίου του 2004 το σκάφος ακινητοποιείται εκατό μίλια από τις Ισπανικές ακτές και στην Αθήνα συλλαμβάνονται δύο άτομα, ένας έμπορος μοτοσυκλετών από τον Πειραιά και ο Γ.Μ. που απαλλάχθηκε λόγω αμφιβολιών.

Ο Αγγελόπουλος κρύβεται αλλά τον Αύγουστο ρισκάρει να ταξιδέψει και στο αεροδρόμιο της Στουτγκάρδης συλλαμβάνεται από τις αρχές και βλέπει πρώτη φορά τους διώκτες του, τον Γιάννη Ραχωβίτσα από την Δίωξη Ναρκωτικών και τον «Δράκουλα»-έτσι τον αποκαλούσαν-του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ, Γιώργο Παπαδόπουλο.

Από την πρώτη στιγμή αρνείται όλες τις κατηγορίες και ρίχνει την ευθύνη σε άλλον Έλληνα ναρκοβαρώνο, ο οποίος όμως εκείνη την περίοδο, έκτιε ποινή φυλάκισης στην Ισπανία για διακίνηση τρεισήμισι τόνων κοκαΐνης.

Προφυλακίζεται και σταδιακά κατηγορείται και για άλλα αδικήματα όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος-παίχτηκαν ποσά εκατομμυρίων ευρώ-μέσω κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ.

Σε μια από τις δικογραφίες επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι για να μεταφέρει ένα φορτίο κοκαΐνης 5,4 τόννων είχε πληρωθεί προκαταβολικά με 36.000.000 ευρώ.

Κατόπιν έβαλε τον κουνιάδο του Χρήστο Σαμαρά να τα θάψει σε ερημική περιοχή του Λιτόχωρου ενώ ακολούθως και με συχνό ρυθμό ο τελευταίος ξέθαβε χαρτονομίσματα των 500 ευρώ και συμπλήρωνε δελτία του «Πάμε Στοίχημα» σε συγκεκριμένο πρακτορείο στο Λιτόχωρο.

Στη δίκη που ακολούθησε ο «Χοντρός» καταδικάστηκε σε ισόβια, αλλά στο Εφετείο οι δικηγόροι του πέτυχαν να μειώσουν την ποινή του σε 22 έτη με το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου!

Τα «περίεργα» για πολλούς γνώστες της υπόθεσης συνεχίζονται το 2014, όταν δικαστήριο του επιστρέφει μεγάλο χρηματικό ποσό αλλά και περιουσιακά στοιχεία που είχαν δεσμευτεί ως προϊόντα εγκλήματος.

Κορυφώνονται με τον περιβόητο νόμο Παρασκευόπουλου, που στέλνει τον Αγγελόπουλο εκτός φυλακής έχοντας εκτίσει μόλις 11 από τα 22 χρόνια της ποινής του!

Ο εισαγγελέας άσκησε έφεση στη συγκεκριμένη απόφαση η οποία συζητήθηκε μεν στον Άρειο Πάγο τον Σεπτέμβριο του 2014, αλλά η απόφαση της αναίρεσης που έστελνε τον «Εσκομπάρ των Βαλκανίων» πίσω στη φυλακή καθαρογράφτηκε και κοινοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου του 2015.

Την προηγούμενη μέρα ο «Χοντρός» είχε αποφυλακισθεί και το θέμα του πήρε μεγάλη έκταση στα ΜΜΕ, ενώ τρεις μήνες μετά στις 22 Σεπτεμβρίου επέστρεψε στο γνώριμο πλέον γι΄ αυτόν περιβάλλον.

Ένα κελί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα.

