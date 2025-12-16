Stranger Things - Volume 2: Η πιο σκοτεινή φάση του Χόκινς ξεκινά με αυτό το τρέιλερ

Tο Netflix δημοσίευσε νέο τρέιλερ για τον 2ο Τόμο της 5ης σεζόν του Stranger Things που ξεκίνησε στις 26 Νοεμβρίου και μας δίνει μια γεύση από τα όσα φρικαλέα θα ζήσουν οι ήρωες του Χόκινς στην προσπάθειά τους να αφανίσουν τον Vecna.

Είναι φανερό πως στη σειρά οι ήρωες μπαίνουν στην πιο δύσκολη και πιο σκοτεινή και επικίνδυνη φάση τους όπου όλα όσα πίστευαν μέχρι σήμερα για το Upside Down ανατρέπονται.

Στο νέο τρέιλερ βλέπουμε τη συνεργασία μεταξύ της Eleven και της χαμένης αδερφής της, Kali.

Βλέπουμε επίσης περισσότερα για τον μάγο Γουίλ, ενώ ο Vecna συνεχίζει να τρομοκρατεί την Χόλι Γουίλερ.

Η Μαξ εμφανίζεται να προσπαθεί να δραπετεύσει μέσα από πόρτες.

Σε μια συνέντευξη με το Deadline , οι δημιουργοί του Stranger Things, Ματ και Ρος Ντάφερ, δήλωσαν ότι ο τόμος 2 θα εξερευνήσει τις αναμνήσεις του Vecna ​​από τότε που ήταν ακόμα ο Χένρι Κριλ, κάτι που υπονοήθηκε όταν ο Μαξ εξερεύνησε το μυαλό του Vecn

Τα επεισόδια 6 και 7 λέγεται ότι είναι πολύ συναισθηματικά φορτισμένα.

Ο τόμος 2 έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 26 Δεκεμβρίου, με το φινάλε της σειράς να έρχεται στο Netflix στις 1 Ιανουαρίου.

