Οι τρεις συσκευές που εκτοξεύουν τον λογαριασμό ρεύματος τον χειμώνα

Με την πτώση της θερμοκρασίας, η καθημερινότητα μεταφέρεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό του σπιτιού. Η θέρμανση μπαίνει σε λειτουργία, η κουζίνα δουλεύει περισσότερο και το σαλόνι γίνεται το επίκεντρο της οικογενειακής ζωής. Όλα αυτά, όμως, έχουν κοινό παρονομαστή την αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας - και κατά συνέπεια έναν φουσκωμένο λογαριασμό ρεύματος.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι αδελφοί Pérez, γνωστοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις πρακτικές συμβουλές τους γύρω από τις οικιακές συσκευές.

Σε πρόσφατες αναρτήσεις τους, επισημαίνουν τρεις συσκευές που, αν χρησιμοποιηθούν χωρίς μέτρο, μπορούν να «στείλουν στον Θεό» το κόστος του ηλεκτρικού.



Στην κορυφή οι κεραμικές εστίες

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι παραδοσιακές κεραμικές εστίες. Αν και έχουν κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια σε πολλά ευρωπαϊκά σπίτια, θεωρούνται από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στην κουζίνα. Ο λόγος είναι απλός: λειτουργούν με ισχυρά θερμαντικά στοιχεία, τα οποία -σύμφωνα με τους ειδικούς- φτάνουν να απορροφούν από 5.400 έως και 5.700 watt. Σε αντίθεση με τις επαγωγικές εστίες, που αξιοποιούν διαφορετική τεχνολογία και είναι σαφώς πιο αποδοτικές, οι κλασικές κεραμικές μπορούν να αυξήσουν αισθητά τον μηνιαίο λογαριασμό.

Η δεύτερη συσκευή που απαιτεί προσοχή είναι ο ηλεκτρικός φούρνος. Αποτελεί βασικό εξοπλισμό κάθε κουζίνας, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, όταν το σπιτικό φαγητό έχει την τιμητική του. Ωστόσο, η λειτουργία του βασίζεται επίσης σε θερμαντικά στοιχεία υψηλής ισχύος, που συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 3.000 και 3.500 watt. Παρότι αρκετά σύγχρονα μοντέλα διαθέτουν προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, η παρατεταμένη χρήση παραμένει ενεργοβόρα, γι’ αυτό και οι ειδικοί συνιστούν σωστό προγραμματισμό και αποφυγή άσκοπων προθερμάνσεων.

Τρίτη και ίσως πιο ύπουλη συσκευή είναι οι φορητές ηλεκτρικές θερμάστρες. Το μικρό τους μέγεθος και η ευκολία μεταφοράς δημιουργούν την ψευδαίσθηση χαμηλής κατανάλωσης. Στην πράξη, όμως, πολλές από αυτές λειτουργούν με ισχύ που αγγίζει τα 2.500 watt, χωρίς εξελιγμένα συστήματα εξοικονόμησης. Η συνεχής χρήση τους, ειδικά σε μικρούς χώρους, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα κοστοβόρα.



Με σωστή ενημέρωση, περιορισμό της αλόγιστης χρήσης και επιλογή πιο αποδοτικών συσκευών, οι καταναλωτές μπορούν να κρατήσουν υπό έλεγχο την κατανάλωση και να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις στον λογαριασμό του ρεύματος.

Πηγή: gazzetta.gr