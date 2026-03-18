Το παλιό κόλπο με το χτύπημα δεν είναι μύθος - Γιατί το τηλεκοντρόλ δουλεύει ξανά όταν το χτυπάς

Το συγκεκριμένο «κόλπο» χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες σε κάθε είδους συσκευή που δουλεύει με μπαταρίες, από τηλεκοντρόλ μέχρι μικρά ηλεκτρονικά αξεσουάρ. Αν και μοιάζει σαν κάτι εντελώς τυχαίο, στην πραγματικότητα υπάρχει εξήγηση για το γιατί πολλές φορές αποδίδει, έστω και προσωρινά.

Η οξείδωση στις μπαταρίες είναι συχνά ο βασικός ένοχος

Μία από τις πιο πιθανές εξηγήσεις είναι η οξείδωση που σχηματίζεται στις επαφές της μπαταρίας. Πρόκειται για εκείνο το λευκό ή πρασινωπό υπόλειμμα σε μορφή σκόνης που εμφανίζεται όταν οι μπαταρίες μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στη συσκευή.

Η οξείδωση αυτή δημιουργεί υψηλή αντίσταση, κάτι που σημαίνει ότι δυσκολεύει τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Με απλά λόγια, ακόμη κι αν υπάρχει λίγη ενέργεια στις μπαταρίες, το τηλεκοντρόλ μπορεί να μην μπορεί να την αξιοποιήσει σωστά επειδή η επαφή δεν είναι πια καθαρή και σταθερή.

Τι αλλάζει όταν χτυπάς το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου

Όταν χτυπάς το τηλεκοντρόλ στο πίσω μέρος, αυτό που ουσιαστικά μπορεί να συμβαίνει είναι μια μικρή επανατοποθέτηση των μπαταριών και των επαφών. Το χτύπημα μπορεί να βοηθήσει τις κυψέλες να ευθυγραμμιστούν ξανά με τους ακροδέκτες ή να μετακινήσει ελαφρώς την οξείδωση, επιτρέποντας για λίγο καλύτερη αγωγιμότητα.

Γι’ αυτό πολλές φορές το τηλεχειριστήριο «ζωντανεύει» ξανά μετά από ένα χτύπημα. Δεν σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημα, αλλά ότι αποκαταστάθηκε προσωρινά η ηλεκτρική επαφή.

Γιατί τα τηλεκοντρόλ επηρεάζονται τόσο εύκολα

Τα τηλεκοντρόλ για τηλεοράσεις, soundbars και streaming συσκευές δεν χρειάζονται μεγάλη ποσότητα ενέργειας για να λειτουργήσουν. Συνήθως ένα απλό σετ από μπαταρίες AA ή AAA αρκεί απόλυτα.

Ακριβώς όμως επειδή λειτουργούν με τόσο μικρή κατανάλωση, οποιαδήποτε επιπλέον αντίσταση από οξείδωση ή κακή επαφή μπορεί να είναι αρκετή για να τα βγάλει εκτός λειτουργίας. Έτσι, ακόμη και ένα μικρό πρόβλημα στις επαφές αρκεί για να σταματήσει εντελώς η απόκρισή τους.

Η πιο σωστή λύση δεν είναι το χτύπημα αλλά η επανατοποθέτηση

Παρότι το χτύπημα είναι το πιο γνωστό και ίσως το πιο διασκεδαστικό κόλπο, υπάρχει μια πολύ πιο αξιόπιστη λύση. Σε πολλές περιπτώσεις, αρκεί να αφαιρέσεις τις μπαταρίες και να τις τοποθετήσεις ξανά.

Η κίνηση αυτή πετυχαίνει στην πράξη το ίδιο αποτέλεσμα με πιο ασφαλή τρόπο, αφού επαναφέρει τη σωστή επαφή χωρίς να ταλαιπωρεί το τηλεχειριστήριο. Αν οι μπαταρίες δεν έχουν αδειάσει τελείως, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει ξανά αμέσως.

Πώς να αποφύγεις την οξείδωση στο μέλλον

Αν έχεις τηλεκοντρόλ ή άλλες συσκευές που δεν χρησιμοποιείς συχνά, η πιο εύκολη λύση είναι να μην αφήνεις τις μπαταρίες μέσα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έτσι μειώνεις σημαντικά την πιθανότητα να σχηματιστεί οξείδωση.

Μια ακόμη καλή συνήθεια είναι να ελέγχεις κάθε λίγους μήνες τις μπαταρίες στις συσκευές του σπιτιού, ειδικά σε όσες μένουν ξεχασμένες σε συρτάρια ή χρησιμοποιούνται σπάνια.

Τι να κάνεις αν έχει ήδη σχηματιστεί υπόλειμμα

Αν δεις οξείδωση στους ακροδέκτες, μπορείς να την απομακρύνεις με μια βούρτσα με μαλακές τρίχες, ώστε να φύγει η συσσώρευση χωρίς να προκληθεί ζημιά. Αφού καθαρίσει η επιφάνεια, μπορείς να περάσεις τα σημεία με μια μπατονέτα ελαφρώς εμποτισμένη με ισοπροπυλική αλκοόλη, για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι επαφές καθαρίζουν πιο σωστά και το τηλεκοντρόλ έχει περισσότερες πιθανότητες να επιστρέψει σε κανονική λειτουργία.

