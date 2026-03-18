Απίστευτη ιστορία: «Γέλασε η τύχη» σε 72χρονο - Βρήκε ξεχασμένο βιβλιάριο και κέρδισε… 50.000 ευρώ

 18.03.2026 - 09:32
Απίστευτη ιστορία: «Γέλασε η τύχη» σε 72χρονο - Βρήκε ξεχασμένο βιβλιάριο και κέρδισε… 50.000 ευρώ

Ένα ξεχασμένο… θησαυρό βρήκε ένας 72χρονος. Όταν ο Ουμπέρτο ​​ήταν εννέα ετών, οι γονείς του άνοιξαν έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου για αυτόν με 1.000 ιταλικές λίρες. Ο 72χρονος σήμερα Ουμπέρτο, συνταξιούχος από την Άλτα Βαλσασίνα στην Ιταλία, έπεσε πάνω σε ένα κιτρινισμένο βιβλιάριο ταμιευτηρίου σε ένα παλιό μπαούλο που ανήκε στους γονείς του, στη σοφίτα.

Οι γονείς του, οι οποίοι εργάζονταν και οι δύο ως ηθοποιοί θεάτρου, άνοιξαν έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου στο όνομά του στην Cassa di Risparmio di Trieste το 1963 και κατέθεσαν 1.000 λίρες, όπως μεταδίδει το iefimerida.gr.

Μιλώντας στο ιταλικό «Agi Cronaca» διηγείται την απίστευτη ιστορία του και πώς κατέληξε σήμερα να βρίσκεται με ένα απροσδόκητο δώρο από τους γονείς του στα χέρια του.

Το βιβλιάριο ξεχάστηκε ανάμεσα σε κοστούμια, σενάρια και σκηνικά στη σοφίτα και παρέμεινε εκεί για περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Ουμπέρτο δεν θυμόταν το παραμικρό από την ύπαρξη αυτού του αποταμιευτικού βιβλιαρίου καταθέσεων.

Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο Ουμπέρτο ​​αναγκάστηκε να μετακομίσει και ανακάλυψε ξανά το παλιό του βιβλιάριο ταμιευτηρίου.

Για να διαπιστώσει αν τα χρήματα άξιζαν ακόμα κάτι, συμβουλεύτηκε έναν οικονομικό σύμβουλο και τον περίμενε μια μεγάλη έκπληξη: Οι αρχικές 1.000 λίρες είχαν, μέσω τόκων, κεφαλαιοποίησης και πληθωρισμού, αυξηθεί σε σχεδόν 50.000 ευρώ μέσα σε 63 χρόνια. Δεδομένου ότι ο ιδιοκτήτης δεν γνώριζε την ύπαρξη του λογαριασμού για όλο αυτό το διάστημα, το δικαίωμα στην πίστωση δεν θα είχε χαθεί, γράφει ο ιταλικός ιστότοπος και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για το πώς θα μπορούσαν να περιέλθουν στα χέρια του ηλικιωμένου πλέον Ουμπέρτο συνεχίζονται.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιμένει η σκόνη: Θα μας «πάρει» ο άνεμος σήμερα – Πού κυμαίνεται η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το καιρικό μενού
Χατζηπαντέλα στο «Τ»: Η ευρωπαϊκή «ασπίδα» για την Κύπρο – Φθηνά φάρμακα, στέγη για νέους και πυροσβεστική βάση
Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχονται νέες αυξήσεις - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν ανοίξετε τον επόμενο λογαριασμό
Τρίωρη στάση εργασίας στην ΑΗΚ - Ποιος ο λόγος
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Επεισοδιακή καταδίωξη με…πυροβολισμούς: Έσπρωξε τους Αστυνομικούς και προσπάθησε να ξεφύγει – Χειροπέδες σε 29χρονο

 

 

 

Η κίνηση στους δρόμους του χωριού είναι από άλλο… «βασίλειο» - Δείτε το viral βίντεο

 18.03.2026 - 09:29
Ρωτήσαμε το ChatGPT: Πώς να γλιτώσουμε λεφτά από τη βενζίνη στην Κύπρο – Οι απαντήσεις που δεν περιμέναμε

 18.03.2026 - 09:36
Κυπριακό σε οριακή καμπή: Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Γκουτέρες συναντώνται στις Βρυξέλλες - Προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών

Κυπριακό σε οριακή καμπή: Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Γκουτέρες συναντώνται στις Βρυξέλλες - Προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών

Σε μια χρονική συγκυρία όπου το Κυπριακό παραμένει εγκλωβισμένο σε παρατεταμένη στασιμότητα, η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδης με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες σήμερα στις Βρυξέλλες, αποκτά χαρακτήρα πέραν του τυπικού. Πρόκειται για μια πολιτική κίνηση με σαφή στόχευση: να επαναφέρει το Κυπριακό σε τροχιά ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, σε μια περίοδο όπου το αδιέξοδο παγιώνεται και οι αποκλίσεις βαθαίνουν.

Κυπριακό σε οριακή καμπή: Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Γκουτέρες συναντώνται στις Βρυξέλλες - Προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών

Κυπριακό σε οριακή καμπή: Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Γκουτέρες συναντώνται στις Βρυξέλλες - Προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών

  •  18.03.2026 - 06:27
LIVE: Βόμβες διασποράς από το Ιράν με νεκρούς - Οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων

LIVE: Βόμβες διασποράς από το Ιράν με νεκρούς - Οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων

  •  18.03.2026 - 06:31
Χατζηπαντέλα στο «Τ»: Η ευρωπαϊκή «ασπίδα» για την Κύπρο – Φθηνά φάρμακα, στέγη για νέους και πυροσβεστική βάση

Χατζηπαντέλα στο «Τ»: Η ευρωπαϊκή «ασπίδα» για την Κύπρο – Φθηνά φάρμακα, στέγη για νέους και πυροσβεστική βάση

  •  18.03.2026 - 06:28
Επεισοδιακή καταδίωξη με…πυροβολισμούς: Έσπρωξε τους Αστυνομικούς και προσπάθησε να ξεφύγει – Χειροπέδες σε 29χρονο

Επεισοδιακή καταδίωξη με…πυροβολισμούς: Έσπρωξε τους Αστυνομικούς και προσπάθησε να ξεφύγει – Χειροπέδες σε 29χρονο

  •  18.03.2026 - 06:46
Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχονται νέες αυξήσεις - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν ανοίξετε τον επόμενο λογαριασμό

Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχονται νέες αυξήσεις - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν ανοίξετε τον επόμενο λογαριασμό

  •  18.03.2026 - 06:29
Έπιασε τιμόνι μεθυσμένος και προσέκρουσε σε τέσσερα οχήματα - Συνελήφθη 56χρονος

Έπιασε τιμόνι μεθυσμένος και προσέκρουσε σε τέσσερα οχήματα - Συνελήφθη 56χρονος

  •  18.03.2026 - 09:03
Συναγερμός στη Λεμεσό: Όχημα «τυλίχθηκε» στις φλόγες – Επηρεάστηκε και δεύτερο αυτοκίνητο – Εκτεταμένες ζημιές

Συναγερμός στη Λεμεσό: Όχημα «τυλίχθηκε» στις φλόγες – Επηρεάστηκε και δεύτερο αυτοκίνητο – Εκτεταμένες ζημιές

  •  18.03.2026 - 07:50
Τζόκερ: Ένας τυχερός γεμίζει τις τσέπες του - Πόσα κέρδισε και που παίχτηκε το δελτίο

Τζόκερ: Ένας τυχερός γεμίζει τις τσέπες του - Πόσα κέρδισε και που παίχτηκε το δελτίο

  •  18.03.2026 - 08:11

