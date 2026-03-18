Απίστευτη ιστορία: «Γέλασε η τύχη» σε 72χρονο - Βρήκε ξεχασμένο βιβλιάριο και κέρδισε… 50.000 ευρώ

Οι γονείς του, οι οποίοι εργάζονταν και οι δύο ως ηθοποιοί θεάτρου, άνοιξαν έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου στο όνομά του στην Cassa di Risparmio di Trieste το 1963 και κατέθεσαν 1.000 λίρες, όπως μεταδίδει το iefimerida.gr.

Μιλώντας στο ιταλικό «Agi Cronaca» διηγείται την απίστευτη ιστορία του και πώς κατέληξε σήμερα να βρίσκεται με ένα απροσδόκητο δώρο από τους γονείς του στα χέρια του.

Το βιβλιάριο ξεχάστηκε ανάμεσα σε κοστούμια, σενάρια και σκηνικά στη σοφίτα και παρέμεινε εκεί για περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Ουμπέρτο δεν θυμόταν το παραμικρό από την ύπαρξη αυτού του αποταμιευτικού βιβλιαρίου καταθέσεων.

Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο Ουμπέρτο ​​αναγκάστηκε να μετακομίσει και ανακάλυψε ξανά το παλιό του βιβλιάριο ταμιευτηρίου.

Για να διαπιστώσει αν τα χρήματα άξιζαν ακόμα κάτι, συμβουλεύτηκε έναν οικονομικό σύμβουλο και τον περίμενε μια μεγάλη έκπληξη: Οι αρχικές 1.000 λίρες είχαν, μέσω τόκων, κεφαλαιοποίησης και πληθωρισμού, αυξηθεί σε σχεδόν 50.000 ευρώ μέσα σε 63 χρόνια. Δεδομένου ότι ο ιδιοκτήτης δεν γνώριζε την ύπαρξη του λογαριασμού για όλο αυτό το διάστημα, το δικαίωμα στην πίστωση δεν θα είχε χαθεί, γράφει ο ιταλικός ιστότοπος και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για το πώς θα μπορούσαν να περιέλθουν στα χέρια του ηλικιωμένου πλέον Ουμπέρτο συνεχίζονται.

