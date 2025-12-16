Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑυτή είναι η κατάλληλη ημέρα για να κλείσετε φθηνές πτήσεις - Και δεν είναι πλέον η Τρίτη
LIKE ONLINE

Αυτή είναι η κατάλληλη ημέρα για να κλείσετε φθηνές πτήσεις - Και δεν είναι πλέον η Τρίτη

 16.12.2025 - 10:17
Αυτή είναι η κατάλληλη ημέρα για να κλείσετε φθηνές πτήσεις - Και δεν είναι πλέον η Τρίτη

Στον κόσμο όπου η ακρίβεια πιέζει τα πορτοφόλια και οι ταξιδιώτες ψάχνουν συνεχώς τρόπους να εξοικονομήσουν, οι μύθοι γύρω από τις «μαγικές» ημέρες κράτησης πτήσεων καταρρίπτονται.

Για χρόνια η Τρίτη θεωρούνταν η χρυσή στιγμή για φθηνά εισιτήρια, όμως τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και πιο ενδιαφέρουσα.

Κυριακή: Η νέα «χρυσή» ημέρα κράτησης

Η τελευταία έκθεση Air Hacks της Expedia αποκάλυψε ότι η Κυριακή είναι πλέον η πιο οικονομική ημέρα για κράτηση πτήσεων.

Εξοικονόμηση έως 6% σε πτήσεις εσωτερικού

Έως 17% σε διεθνείς πτήσεις σε σχέση με κρατήσεις Δευτέρα ή Παρασκευή

Αν και η εξοικονόμηση μπορεί να φαίνεται μικρή σε ένα εισιτήριο, για οικογένειες ή ομάδες μεταφράζεται σε σημαντικό ποσό.

Πότε να κάνετε κράτηση για καλύτερη τιμή

Δεν υπάρχει μία «μαγική» μέρα, αλλά υπάρχουν μοτίβα:

  • 1-3 μήνες πριν για ταξίδια μικρών αποστάσεων

  • 2-6 μήνες πριν για διεθνείς πτήσεις

  • Η κράτηση σχεδόν ένα χρόνο νωρίτερα δεν προσφέρει πάντα την καλύτερη αξία

  • Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής μπορεί να είναι ριψοκίνδυνες, ειδικά για οικογενειακά ταξίδια

Ημέρα αναχώρησης: Παίζει μεγαλύτερο ρόλο από την ημέρα κράτησης

Σύμφωνα με την Expedia:

  • Σάββατο: πιο οικονομικές τιμές για εσωτερικές πτήσεις

  • Πέμπτη: πλεονεκτική ημέρα για διεθνή ταξίδια

Η λογική είναι απλή: όταν η ζήτηση κορυφώνεται (Παρασκευή βράδυ, Κυριακή απόγευμα), οι τιμές ανεβαίνουν. Όταν η ζήτηση πέφτει, οι τιμές ακολουθούν.

Το κλειδί για εξοικονόμηση

Η ευελιξία στις ημερομηνίες και τα αεροδρόμια μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος. Εργαλεία όπως Google Flights και Skyscanner προσφέρουν:

  • Ημερολόγιο ναύλων με εμφανείς διακυμάνσεις τιμών

  • Ειδοποιήσεις τιμών για συγκεκριμένες διαδρομές

Έτσι, μπορείτε να δείτε άμεσα ποιες ημέρες είναι φθηνότερες και να λάβετε ενημέρωση όταν πέσει η τιμή.

 Στρατηγική αντί για μύθο

Δεν υπάρχει πια μία «τέλεια» μέρα για κράτηση.

Η καλύτερη στρατηγική είναι:

  • Αποφύγετε τις ώρες αιχμής

  • Κλείστε εισιτήρια σε λογικό χρονικό πλαίσιο πριν το ταξίδι

  • Επιλέξτε πιο ήσυχες ημέρες αναχώρησης

  • Χρησιμοποιήστε εργαλεία ειδοποίησης τιμών

Με αυτόν τον τρόπο, η κράτηση πτήσεων γίνεται έξυπνη επιλογή και όχι αγχωτικό παιχνίδι εικασιών.

ΠΗΓΗ: reader.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεαρή κατήγγειλε βιασμό της - Φόρεσαν χειροπέδες σε 28χρονο
Εκοιμήθη ο πατήρ Μενέλαος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του - Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Απελπισμένη γυναίκα στη Λάρνακα: Με ένα νεφρό και χωρίς εισόδημα - Την πετούν έξω από το σπίτι – Περιμένει ΕΕΕ εδώ και ένα χρόνο
Κυπριακό start-up πρωτοπορεί: Η Aseto AI φέρνει την επανάσταση στην αναγνώριση ομιλίας για την ελληνική γλώσσα και την κυπριακή διάλεκτο
Σοκ στις ΗΠΑ: Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό - Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
Θέλετε να πάτε στην τράπεζα; Προλάβετε πριν τις γιορτές - Πότε θα είναι κλειστές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οι τρεις συσκευές που εκτοξεύουν τον λογαριασμό ρεύματος τον χειμώνα

 16.12.2025 - 10:15
Επόμενο άρθρο

Αδελφική… «υποστήριξη» στους δρόμους – Μοτοσικλετιστής με το ένα πόδι σε… άλλη μοτοσικλέτα – Δείτε βίντεο

 16.12.2025 - 10:34
Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Συνεχίζεται η συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

  •  16.12.2025 - 09:29
Ολγκίν: Μια νέα άτυπη διάσκεψη 5+1 πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη

Ολγκίν: Μια νέα άτυπη διάσκεψη 5+1 πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη

  •  16.12.2025 - 09:11
Σοβαρή Καταγγελία: Μπάζα παράνομα θαμμένα έξω από αστυνομικό σταθμό - Πήρε 2 χρόνια και κάτι μήνες στο Τμ. Περιβάλλοντος για να το ελέγξει – Δείτε εικόνες

Σοβαρή Καταγγελία: Μπάζα παράνομα θαμμένα έξω από αστυνομικό σταθμό - Πήρε 2 χρόνια και κάτι μήνες στο Τμ. Περιβάλλοντος για να το ελέγξει – Δείτε εικόνες

  •  16.12.2025 - 09:01
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Πάνω από μισό μέτρο το ψηφοδέλτιο – Ρεκόρ εγγεγραμμένων κομμάτων

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Πάνω από μισό μέτρο το ψηφοδέλτιο – Ρεκόρ εγγεγραμμένων κομμάτων

  •  16.12.2025 - 09:44
Νεαρή κατήγγειλε βιασμό της - Φόρεσαν χειροπέδες σε 28χρονο

Νεαρή κατήγγειλε βιασμό της - Φόρεσαν χειροπέδες σε 28χρονο

  •  16.12.2025 - 10:05
Επανέρχεται ο Γαβριήλ: Επί σκοπού η αντίδραση στα έργα του - «Μιλάμε για ένα κλίμα τρομοκρατίας»

Επανέρχεται ο Γαβριήλ: Επί σκοπού η αντίδραση στα έργα του - «Μιλάμε για ένα κλίμα τρομοκρατίας»

  •  16.12.2025 - 10:08
VIDEO - Απελπισμένη γυναίκα στη Λάρνακα: Με ένα νεφρό και χωρίς εισόδημα - Την πετούν έξω από το σπίτι – Περιμένει ΕΕΕ εδώ και ένα χρόνο

VIDEO - Απελπισμένη γυναίκα στη Λάρνακα: Με ένα νεφρό και χωρίς εισόδημα - Την πετούν έξω από το σπίτι – Περιμένει ΕΕΕ εδώ και ένα χρόνο

  •  16.12.2025 - 08:54
Αδελφική… «υποστήριξη» στους δρόμους – Μοτοσικλετιστής με το ένα πόδι σε… άλλη μοτοσικλέτα – Δείτε βίντεο

Αδελφική… «υποστήριξη» στους δρόμους – Μοτοσικλετιστής με το ένα πόδι σε… άλλη μοτοσικλέτα – Δείτε βίντεο

  •  16.12.2025 - 10:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα