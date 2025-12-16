Αυτή είναι η κατάλληλη ημέρα για να κλείσετε φθηνές πτήσεις - Και δεν είναι πλέον η Τρίτη

Στον κόσμο όπου η ακρίβεια πιέζει τα πορτοφόλια και οι ταξιδιώτες ψάχνουν συνεχώς τρόπους να εξοικονομήσουν, οι μύθοι γύρω από τις

Για χρόνια η Τρίτη θεωρούνταν η χρυσή στιγμή για φθηνά εισιτήρια, όμως τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη – και πιο ενδιαφέρουσα.

Κυριακή: Η νέα « χρυσή » ημέρα κράτησης

Η τελευταία έκθεση Air Hacks της Expedia αποκάλυψε ότι η Κυριακή είναι πλέον η πιο οικονομική ημέρα για κράτηση πτήσεων.

Εξοικονόμηση έως 6% σε πτήσεις εσωτερικού

Έως 17% σε διεθνείς πτήσεις σε σχέση με κρατήσεις Δευτέρα ή Παρασκευή

Αν και η εξοικονόμηση μπορεί να φαίνεται μικρή σε ένα εισιτήριο, για οικογένειες ή ομάδες μεταφράζεται σε σημαντικό ποσό.

Πότε να κάνετε κράτηση για καλύτερη τιμή

Δεν υπάρχει μία «μαγική» μέρα, αλλά υπάρχουν μοτίβα:

1-3 μήνες πριν για ταξίδια μικρών αποστάσεων

2-6 μήνες πριν για διεθνείς πτήσεις

Η κράτηση σχεδόν ένα χρόνο νωρίτερα δεν προσφέρει πάντα την καλύτερη αξία

Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής μπορεί να είναι ριψοκίνδυνες, ειδικά για οικογενειακά ταξίδια

Ημέρα αναχώρησης: Παίζει μεγαλύτερο ρόλο από την ημέρα κράτησης

Σύμφωνα με την Expedia:

Σάββατο : πιο οικονομικές τιμές για εσωτερικές πτήσεις

Πέμπτη: πλεονεκτική ημέρα για διεθνή ταξίδια

Η λογική είναι απλή: όταν η ζήτηση κορυφώνεται (Παρασκευή βράδυ, Κυριακή απόγευμα), οι τιμές ανεβαίνουν. Όταν η ζήτηση πέφτει, οι τιμές ακολουθούν.

Το κλειδί για εξοικονόμηση

Η ευελιξία στις ημερομηνίες και τα αεροδρόμια μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος. Εργαλεία όπως Google Flights και Skyscanner προσφέρουν:

Ημερολόγιο ναύλων με εμφανείς διακυμάνσεις τιμών

Ειδοποιήσεις τιμών για συγκεκριμένες διαδρομές

Έτσι, μπορείτε να δείτε άμεσα ποιες ημέρες είναι φθηνότερες και να λάβετε ενημέρωση όταν πέσει η τιμή.

Στρατηγική αντί για μύθο

Δεν υπάρχει πια μία «τέλεια» μέρα για κράτηση.

Η καλύτερη στρατηγική είναι:

Αποφύγετε τις ώρες αιχμής

Κλείστε εισιτήρια σε λογικό χρονικό πλαίσιο πριν το ταξίδι

Επιλέξτε πιο ήσυχες ημέρες αναχώρησης

Χρησιμοποιήστε εργαλεία ειδοποίησης τιμών

Με αυτόν τον τρόπο, η κράτηση πτήσεων γίνεται έξυπνη επιλογή και όχι αγχωτικό παιχνίδι εικασιών.

