Αφθώδης πυρετός: Mεταδίδεται τελικά στον άνθρωπο; Αυτά είναι τα μέτρα που λαμβάνονται στις ελεύθερες περιοχές

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η
Συνεχίζεται η συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ανησυχία στα κατεχόμενα: Ανακοινώθηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού - Προμηθεύτηκαν 200 χιλιάδες εμβόλια
Λόγω των καταστρεπτικών συνεπειών που δύναται να επιφέρει η εμφάνιση του αφθώδους πυρετού, οι κατ' επάγγελμα ασχολούμενοι με ζώα οφείλουν να λαμβάνουν τα ανάλογα μέτρα, όπως χρήση προστατευτικού ρουχισμού, μποτών/υποποδίων, πλύσιμο χεριών, απολυμάνσεις, για ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, προστίθεται στην ανακοίνωση.
Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν τέλος, ότι οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα, όπως την χρήση κατάλληλων μέσων απολύμανσης στις εισόδους και στις εξόδους της εκμετάλλευσης, τακτικό καθαρισμό και απολύμανση της εκμετάλλευσης, απομάκρυνση σκουπιδιών, κοπριάς και λιμναζόντων νερών γύρω από την εκμετάλλευση, αποφυγή προμήθειας οχημάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, εξοπλισμού από άλλες εκμεταλλεύσεις και καθημερινό έλεγχο των ζώων και άμεση ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε υποψία ασθένειας ή μείωση της παραγωγής γάλακτος, μεταξύ άλλων.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
