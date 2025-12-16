Υπ. Γεωργίας: Στο επίκεντρο Πράσινη Συμφωνία και αντιμετώπιση τριπλής πλανητικής κρίσης

Είπε πως στον πυρήνα της ατζέντας της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ για το περιβάλλον θα είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η αντιμετώπιση της «τριπλής πλανητικής κρίσης»,

Στις δηλώσεις της πριν την έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου, η Υπουργός συνεχάρη τη Δανική Προεδρία για το έργο της, επισημαίνοντας τη σημασία της συνέχειας στο τρίο προεδριών. «Θα ήθελα να συγχαρώ τη Δανική Προεδρία για την ισχυρή ηγεσία που επέδειξε τους τελευταίους έξι μήνες. Μαζί με την Πολωνία, τους εταίρους μας στο τρίο, έχουν δημιουργήσει μια δυναμική και η Κύπρος είναι έτοιμη να τη συνεχίσει», ανέφερε.

Ως επερχόμενη Προεδρία, η Κύπρος, τόνισε, προσέρχεται με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό:«Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο: μια Ευρώπη που προστατεύει τη ζωή των ανθρώπων σήμερα και διασφαλίζει το μέλλον του αύριο».

Η κ. Παναγιώτου υπογράμμισε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ δεν αποτελούν μελλοντικά σενάρια, αλλά μια πραγματικότητα. «Γνωρίζουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας, η ρύπανση δεν είναι μακρινές απειλές. Είναι εδώ και απειλούν την υγεία των πολιτών μας, την ασφάλεια των κοινωνιών μας και τη δύναμη των οικονομιών μας».

Η Υπουργός τόνισε την ανάγκη άμεσης δράσης και σημείωσε πως «είναι απολύτως σαφές ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να καθυστερεί, δεν μπορεί να διστάζει, δεν έχει την πολυτέλεια της καθυστέρησης, δεν έχει την πολυτέλεια της αναβλητικότητας».

Όπως είπε, η απάντηση της Κυπριακής Προεδρίας θα βασιστεί στον ρεαλισμό και στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών. «Θα απαντήσουμε με ρεαλισμό. Θέλουμε πολιτικές που να φέρνουν αποτελέσματα», τόνισε.

Η Υπουργός είπε ότι στον πυρήνα της ατζέντας της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ για το περιβάλλον θα είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η αντιμετώπιση της «τριπλής πλανητικής κρίσης», δηλώνοντας διατεθειμένη να λάβει συγκεκριμένες δράσεις. «Στην καρδιά της ατζέντας μας βρίσκεται, φυσικά, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η αντιμετώπιση της τριπλής πλανητικής κρίσης, με συγκεκριμένες δράσεις για την ανθεκτικότητα στο νερό, την κλιματική πολιτική, την κυκλική οικονομία, τη μηδενική ρύπανση και τη βιοοικονομία», ανέφερε.

Η Υπουργός ανέδειξε και τον ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει η Κύπρος κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της. «Η Κύπρος θα λειτουργήσει ως γέφυρα: ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ανάμεσα στα θεσμικά όργανα, ανάμεσα στην Ευρώπη και τον κόσμο», είπε.

Κλείνοντας η Υπουργός τόνισε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα φέρει αποτελέσματα «για μια Ευρώπη πιο πράσινη, πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική, μια Ευρώπη που ηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο και αποδίδει σε τοπικό επίπεδο».