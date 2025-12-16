Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΥπ. Γεωργίας: Στο επίκεντρο Πράσινη Συμφωνία και αντιμετώπιση τριπλής πλανητικής κρίσης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπ. Γεωργίας: Στο επίκεντρο Πράσινη Συμφωνία και αντιμετώπιση τριπλής πλανητικής κρίσης

 16.12.2025 - 13:38
Υπ. Γεωργίας: Στο επίκεντρο Πράσινη Συμφωνία και αντιμετώπιση τριπλής πλανητικής κρίσης

Προσερχόμενη στο τελευταίο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, ανέπτυξε το όραμα και τις προτεραιότητες της Κύπρου, δίνοντας έμφαση στην κλιματική κρίση, τη βιοποικιλότητα και την πράσινη μετάβαση.

Είπε πως στον πυρήνα της ατζέντας της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ για το περιβάλλον θα είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η αντιμετώπιση της «τριπλής πλανητικής κρίσης»,

Στις δηλώσεις της πριν την έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου, η Υπουργός συνεχάρη τη Δανική Προεδρία για το έργο της, επισημαίνοντας τη σημασία της συνέχειας στο τρίο προεδριών. «Θα ήθελα να συγχαρώ τη Δανική Προεδρία για την ισχυρή ηγεσία που επέδειξε τους τελευταίους έξι μήνες. Μαζί με την Πολωνία, τους εταίρους μας στο τρίο, έχουν δημιουργήσει μια δυναμική και η Κύπρος είναι έτοιμη να τη συνεχίσει», ανέφερε.

Ως επερχόμενη Προεδρία, η Κύπρος, τόνισε, προσέρχεται με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό:«Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο: μια Ευρώπη που προστατεύει τη ζωή των ανθρώπων σήμερα και διασφαλίζει το μέλλον του αύριο».

Η κ. Παναγιώτου υπογράμμισε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ δεν αποτελούν μελλοντικά σενάρια, αλλά μια πραγματικότητα. «Γνωρίζουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας, η ρύπανση δεν είναι μακρινές απειλές. Είναι εδώ και απειλούν την υγεία των πολιτών μας, την ασφάλεια των κοινωνιών μας και τη δύναμη των οικονομιών μας».

Η Υπουργός τόνισε την ανάγκη άμεσης δράσης και σημείωσε πως «είναι απολύτως σαφές ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να καθυστερεί, δεν μπορεί να διστάζει, δεν έχει την πολυτέλεια της καθυστέρησης, δεν έχει την πολυτέλεια της αναβλητικότητας».

Όπως είπε, η απάντηση της Κυπριακής Προεδρίας θα βασιστεί στον ρεαλισμό και στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών. «Θα απαντήσουμε με ρεαλισμό. Θέλουμε πολιτικές που να φέρνουν αποτελέσματα», τόνισε.

Η Υπουργός είπε ότι στον πυρήνα της ατζέντας της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ για το περιβάλλον θα είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η αντιμετώπιση της «τριπλής πλανητικής κρίσης», δηλώνοντας διατεθειμένη να λάβει συγκεκριμένες δράσεις. «Στην καρδιά της ατζέντας μας βρίσκεται, φυσικά, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η αντιμετώπιση της τριπλής πλανητικής κρίσης, με συγκεκριμένες δράσεις για την ανθεκτικότητα στο νερό, την κλιματική πολιτική, την κυκλική οικονομία, τη μηδενική ρύπανση και τη βιοοικονομία», ανέφερε.

Η Υπουργός ανέδειξε και τον ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει η Κύπρος κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της. «Η Κύπρος θα λειτουργήσει ως γέφυρα: ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ανάμεσα στα θεσμικά όργανα, ανάμεσα στην Ευρώπη και τον κόσμο», είπε.

Κλείνοντας η Υπουργός τόνισε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα φέρει αποτελέσματα «για μια Ευρώπη πιο πράσινη, πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική, μια Ευρώπη που ηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο και αποδίδει σε τοπικό επίπεδο».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεαρή κατήγγειλε βιασμό της - Φόρεσαν χειροπέδες σε 28χρονο
Εκοιμήθη ο πατήρ Μενέλαος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του - Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Απελπισμένη γυναίκα στη Λάρνακα: Με ένα νεφρό και χωρίς εισόδημα - Την πετούν έξω από το σπίτι – Περιμένει ΕΕΕ εδώ και ένα χρόνο
Αποκαλύψεις-βόμβα για την υπόθεση του πασίγνωστου τραγουδιστή - Η πρώτη μήνυση θα κατατεθεί αύριο - Aρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή
Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 23χρονου – Όσα κατέδειξε
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 23χρονου – Όσα κατέδειξε

 16.12.2025 - 13:10
Επόμενο άρθρο

Κλείνει ξανά δρόμος στον Μαχαιρά: Επικίνδυνη κλίση και έργα κρατούν εκτός τα ιδιωτικά οχήματα

 16.12.2025 - 13:41
Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Συνεχίζεται η συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

  •  16.12.2025 - 09:29
Αφθώδης πυρετός: Mεταδίδεται τελικά στον άνθρωπο; Αυτά είναι τα μέτρα που λαμβάνονται στις ελεύθερες περιοχές

Αφθώδης πυρετός: Mεταδίδεται τελικά στον άνθρωπο; Αυτά είναι τα μέτρα που λαμβάνονται στις ελεύθερες περιοχές

  •  16.12.2025 - 11:15
ΥΠΕΞ: Δεδηλωμένη η βούληση του ΓΓ ΟΗΕ για συνέχιση προσπαθειών στο Κυπριακό

ΥΠΕΞ: Δεδηλωμένη η βούληση του ΓΓ ΟΗΕ για συνέχιση προσπαθειών στο Κυπριακό

  •  16.12.2025 - 12:42
Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 23χρονου – Όσα κατέδειξε

Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 23χρονου – Όσα κατέδειξε

  •  16.12.2025 - 13:10
Νεαρή κατήγγειλε βιασμό της - Φόρεσαν χειροπέδες σε 28χρονο

Νεαρή κατήγγειλε βιασμό της - Φόρεσαν χειροπέδες σε 28χρονο

  •  16.12.2025 - 10:05
Ζει στο αυτοκίνητο για να μην παγώνει: 61χρονος Kύπριος άστεγος εδώ και 4 χρόνια στη Λεμεσό – «Λένε οτι δεν δικαιούμαι ΕΕΕ»

Ζει στο αυτοκίνητο για να μην παγώνει: 61χρονος Kύπριος άστεγος εδώ και 4 χρόνια στη Λεμεσό – «Λένε οτι δεν δικαιούμαι ΕΕΕ»

  •  16.12.2025 - 10:51
Τι κι αν έμειναν λίγες μέρες ως τα Χριστούγεννα, το Nissi Beach γεμίζει από λουόμενους – Δείτε βίντεο

Τι κι αν έμειναν λίγες μέρες ως τα Χριστούγεννα, το Nissi Beach γεμίζει από λουόμενους – Δείτε βίντεο

  •  16.12.2025 - 12:36
Αυτή είναι η κατάλληλη ημέρα για να κλείσετε φθηνές πτήσεις - Και δεν είναι πλέον η Τρίτη

Αυτή είναι η κατάλληλη ημέρα για να κλείσετε φθηνές πτήσεις - Και δεν είναι πλέον η Τρίτη

  •  16.12.2025 - 10:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα