Τι κι αν έμειναν λίγες μέρες ως τα Χριστούγεννα, το Nissi Beach γεμίζει από λουόμενους – Δείτε βίντεο

Βίντεο από τη σελίδα Cyprus Life δείχνει δεκάδες κολυμβητές μέσα στη θάλασσα αλλά και άλλους πολίτες με το μαγιό τους στην παραλία να λιάζονται.

Αξίζει να σημειωθεί πως το δελτίο καιρού προβλέπει για σήμερα τουλάχιστον μεμονωμένες βροχές, πιθανότητα χιονόνερου στα ορεινά και θερμοκρασία στο εσωτερικό στους 16 βαθμούς. Παρόλα αυτά ο κόσμος είναι απτόητος.

Δείτε βίντεο