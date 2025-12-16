Απεργιακό μπλακ άουτ στην Παιδεία: Όσα συζητήθηκαν με την Υπουργό και οι εισηγήσεις των γονέων αποκλειστικά στο «Τ»

Στον απόηχο της απόφασης των εκπαιδευτικών συντεχνιών ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ για στάση εργασίας, λόγω των αντιδράσεων στο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οι οργανωμένοι γονείς βρέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου Παιδείας, ζητώντας λύσεις που να διασφαλίζουν τη λειτουργία των σχολείων και να περιορίζουν την ταλαιπωρία μαθητών και οικογενειών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με φόντο την αυξανόμενη ανησυχία για τις επιπτώσεις της απεργιακής κινητοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μετά τη συνάντηση που είχε με την Υπουργό Παιδείας, ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γιάννος Ιωάννου, μίλησε στο Τhemaonline, καταθέτοντας τις θέσεις και τις εισηγήσεις των οργανωμένων γονέων γύρω από το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και τις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγελθεί.

Όπως ανέφερε, η Υπουργός Παιδείας εμφανίστηκε συναινετική απέναντι στις προτάσεις που κατέθεσε η Συνομοσπονδία, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων και τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία για μαθητές και γονείς, ιδιαίτερα σε περιόδους απεργιακών κινητοποιήσεων.

Οι εισηγήσεις των γονέων

Ο κ. Ιωάννου ανέλυσε τέσσερις βασικές εισηγήσεις που τέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου. Πρώτον, ζήτησαν να υπάρξει εκ νέου ενημέρωση στα σχολεία ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα να μην συμμετάσχουν σε απεργία, ώστε να καταγραφεί ποιοι επιθυμούν να προσέλθουν στην εργασία τους. Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξήγησε, θα υπάρχει σαφής εικόνα για το αν μπορεί να λειτουργήσει στοιχειωδώς το σχολείο και να οργανωθεί, με τη στήριξη των Συνδέσμων Γονέων, η φύλαξη των παιδιών.

Δεύτερη εισήγηση αφορά το ενδεχόμενο μελλοντικών απεργιών ή στάσεων εργασίας. Οι γονείς προτείνουν το Υπουργείο να είναι προετοιμασμένο να εργοδοτεί άτομα για σκοπούς φύλαξης, ώστε οι γονείς να μη χάνουν την εργασία τους. Όπως διευκρίνισε, αυτό θα μπορούσε να γίνει με αμοιβή ή επίδομα, νοουμένου ότι τα άτομα αυτά θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως λευκό ποινικό μητρώο.

Τρίτον, ζητήθηκε το Υπουργείο να έχει σχέδιο εξεύρεσης προσωπικού, σε περίπτωση κινητοποιήσεων, ώστε να συνεχίζεται, όσο είναι δυνατό, το εκπαιδευτικό έργο. Αυτό, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας, θα μπορούσε να γίνει είτε από καταλόγους διορισίμων είτε με άλλους μηχανισμούς, για να αποφεύγονται σοβαρά κενά στη μάθηση των παιδιών.

Τέλος, οι γονείς εισηγήθηκαν όπως στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών να προσμετρώνται και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει η Κύπρος σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ως δείκτης της συνολικής εκπαιδευτικής επίδοσης.

Τι απάντησε το Υπουργείο

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε επίσης ότι τέθηκε ερώτημα προς το Υπουργείο Παιδείας κατά πόσο είναι έτοιμο να εφαρμόσει άμεσα το νέο νομοσχέδιο, σε περίπτωση που ψηφιστεί χωρίς μεταβατική περίοδο. Η απάντηση που δόθηκε, όπως είπε, είναι ότι το ΥΠΑΝ θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο τις διαδικασίες για την υποστήριξη της εφαρμογής του νομοσχεδίου. Αν και απαιτείται χρόνος για τη στελέχωση και την οργάνωση των απαραίτητων μηχανισμών, εκτιμάται ότι σταδιακά μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες, ώστε η άμεση εφαρμογή να μην είναι απογοητευτική.

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής ξεκαθάρισε ότι οι γονείς στηρίζουν την ψήφιση νέου νομοσχεδίου για την αξιολόγηση, σημειώνοντας πως το υφιστάμενο σύστημα δεν εξυπηρετεί πλέον τους σκοπούς της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Θέση ΟΕΛΜΕΚ – «Ρυθμίσεις που έχουν απορριφθεί»

Η ΟΕΛΜΕΚ επαναλαμβάνει τις ενστάσεις που κατέθεσε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας στις 26 Νοεμβρίου 2025, τονίζοντας ότι το προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνει ρυθμίσεις που έχουν απορριφθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, όπως καταγράφηκε και στο δημοψήφισμα της 29ης Μαΐου 2025 (92%). Βασικά σημεία διαφωνίας παραμένουν η συμμετοχή του Επιθεωρητή Συμβούλου στη Διαμορφωτική Αξιολόγηση και η αριθμητική αξιολόγηση από τον Διευθυντή.

Αντιδράσεις γονέων – «Τα παιδιά δεν είναι μοχλός πίεσης»

Έντονη είναι η αντίδραση των οργανωμένων γονέων, οι οποίοι κάνουν λόγο για σοβαρή ταλαιπωρία χιλιάδων οικογενειών. Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, ανέφερε πως «υπήρχαν και σκέψεις να μην δοθούν τα ενδεικτικά του πρώτου τετραμήνου στους μαθητές», υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορούν να στηρίξουν ενέργειες που στερούν από τα παιδιά το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι είναι πρακτικά αδύνατο δεκάδες χιλιάδες γονείς να εγκαταλείψουν την εργασία τους για να μεταφέρουν μαθητές στα σχολεία μετά τη στάση εργασίας.

Απάντηση Υπουργού Παιδείας σε ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ

Νωρίτερα, απαντώντας στις επικρίσεις των συντεχνιών ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, η Υπουργός Παιδείας, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, ανέφερε:

«Στείλαμε πλήρως και κριτήρια και προκαταρκτικό σχέδιο υπηρεσίας… θέλαμε να είναι και αυτοί παρόντες. Οπότε αυτό που ονομάσαμε ευελιξία και δημοκρατικότητα, παρουσιάζεται σήμερα ότι μένουν εκτός και ασάφεια».

Πρόσθεσε ότι «υπάρχει προσχέδιο κριτηρίων, βαρύτητας και σχέδιο υπηρεσίας ειδικά για τη θέση του ανώτερου εκπαιδευτικού», τονίζοντας πως «αυτό που έχουμε σήμερα προσβάλλει τον εκπαιδευτικό μας». Όπως σημείωσε, η πρόταση του Υπουργείου αφορά συνολικά το δημόσιο σχολείο και την αλλαγή κουλτούρας, καταλήγοντας ότι «δεν είναι παιχνίδι εντυπώσεων… είμαστε στο 2026 και συζητάμε για να παραμείνουμε στο 1976».