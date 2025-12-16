Στη γειτονιά των αγγέλων ο Αντώνης Αντωνίου - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

Η κηδεία του εκλιπόντος θα τελεστεί την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 14:00, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Χρυσοαιματούσης στη Χλώρακα.

Καλούνται όσοι τιμούν τη μνήμη του, όπως παραστούν στην εξόδιο ακολουθία.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια και παράκληση αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.