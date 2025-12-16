Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Αντώνης Αντωνίου - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

 16.12.2025 - 18:09
Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 ο Αντώνης Αντωνίου σε ηλικία 61 ετών, προκαλώντας βαθιά θλίψη σε συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία του εκλιπόντος θα τελεστεί την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 14:00, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Χρυσοαιματούσης στη Χλώρακα.

Καλούνται όσοι τιμούν τη μνήμη του, όπως παραστούν στην εξόδιο ακολουθία.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια και παράκληση  αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Συνεχίζεται η συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

