Απηύθυνε πρόσκληση στον Ερντογάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Δεν είναι η Κύπρος που δεν αναγνωρίζει την Τουρκία»

Σε συνέντευξή στην εφημερίδα με αφορμή την πρόσφατή επίσκεψή του στο Παρίσι, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει επίσης ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα αποτελούσε μια φυσική εξέλιξη για την Κύπρο, επαναλαμβάνει την στήριξη της Κύπρου στην Ουκρανία, παραθέτει τις προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αλλά και απευθύνει πρόσκληση στον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συναντηθούν.

H ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, με έμφαση στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, καθώς και στη διαχείρηση του μεταναστευτικού ζητήματος, η προσέγγιση της ΕΕ με την Μέση Ανατολή και η εστίαση σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών, είναι οι τρεις βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα κινηθεί η κυπριακή προεδρία της ΕΕ επισημαινει.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην προσέγγιση της ΕΕ με την Μέση Ανατολή, την οποία όπως αναφέρει η Κύπρος «γνωρίζει σε βάθος, καλύτερα ίσως από οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει πως η κυπριακή προεδρία προγραμματίζει τη διοργάνωση άτυπης συνάντησης στην Κύπρο με ηγέτες χωρών, όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, ο Λίβανος, το Ισραήλ, το Μαρόκο και η Αλγερία.

Ερωτηθείς για την Εταιρική Στρατηγική Συμφωνία της Κύπρου με την Γαλλία, την οποία υπέγραψε στο Παρίσι με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την υπογραφή αυτής της συμφωνίας με τη Γαλλία, «μια χώρα με την οποία διατηρούμε εξαιρετικά στενές σχέσεις, καθώς συνιστά σαφή απόδειξη της περαιτέρω αναβάθμισης της διμερούς μας συνεργασίας».

«Η συμφωνία έχει χρονικό ορίζοντα έως το 2030 και καλύπτει τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η καινοτομία, το εμπόριο, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση. Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών θα συναντώνται ανά διετία, με σκοπό την αξιολόγηση της προόδου στην υλοποίηση των κοινών μας στόχων», αναφέρει επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνοντας πως αναμένεται μια επίσημη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στο νησί στο άμεσο μέλλον, η οποία θα αποτελέσει την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου το 1960.

Ο Πρόεδρος επισημαίνει ακόμη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εξασφάλισε συνολικά περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Safe», και η γαλλική αμυντική βιομηχανία καλύπτει περίπου το 85% του αμυντικού υλικού που η Κύπρος έχει συμπεριλάβει στο αίτημά της.

Ως προς τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Γαλλία ώστε να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος της διαίρεσης της Κύπρου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει πως «συζητάμε εδώ και καιρό με τον Πρόεδρο Μακρόν για το ότι η Γαλλία μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού».

«Όχι μόνο επειδή η Γαλλία είναι κράτος-μέλος της ΕΕ, αλλά και επειδή αποτελεί τη μόνη χώρα της ΕΕ που είναι ταυτόχρονα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η όποια πρόοδος πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε», εξηγεί.

Κληθείς στη συνέχεια να σχολιάσει τις εξελίξεις στο Κυπριακό και ειδικότερα τις θέσεις του Τουφάν Ερχιουμάν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει ότι «δεν έχει τοποθετηθεί, δημόσια τουλάχιστον, υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ότι αυτό, από μόνο του συνιστά μια θετική εξέλιξη».

«Το βασικό ζητούμενο είναι η δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών, στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως προβλέπεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», αναφέρει, εκφράζοντας ιδιαίτερη ικανοποίηση «γιατί η συγκεκριμένη αυτή θέση περιλήφθηκε σε κοινό ανακοινωθέν την περασμένη εβδομάδα».

Πρόκειται, σημειώνει, «για τη μόνη βιώσιμη λύση, η οποία υποστηρίζεται τόσο από την ΕΕ όσο και από τη διεθνή κοινότητα. Όλοι οι Κύπριοι πολίτες, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, όπως όλοι οι πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ».

«Μετά την επίλυση του Κυπριακού, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να είναι ένα πλήρως λειτουργικό κράτος - μέλος της ΕΕ - και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή», προσθέτει.

Κληθείς να σχολιάσει αν ένας απευθείας διάλογος με τον Ερντογάν παραμένει δυνατός μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του για λύση δύο κρατών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει: «Αν η Τουρκία είναι έτοιμη, τότε είμαι και εγώ έτοιμος να συναντήσω τον Πρόεδρό της, προκειμένου να συζητήσουμε για το Κυπριακό και να επιδιώξουμε, μέσω διαπραγματεύσεων, την εξεύρεση λύσης».

Υπενθυμίζει ότι «δεν είναι η Κύπρος εκείνη που δεν αναγνωρίζει την Τουρκία, αλλά αντιθέτως, η Τουρκία είναι σήμερα η μόνη χώρα που δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία». Παρ’ όλα αυτά, αναφέρει, «και οι δύο χώρες είναι μέλη διεθνών οργανισμών, ενώ μάλιστα η Τουρκία επιδιώκει - ή τουλάχιστον επιδίωξε για ένα διάστημα - να γίνει μέλος της ΕΕ».

«Ως εκ τούτου, είμαι έτοιμος να συναντήσω τον πρόεδρο Ερντογάν και του απευθύνω πρόσκληση και μέσω της εφημερίδας σας», λέει.

Ως προς το πως θα έβλεπε μια περαιτέρω προσέγγιση της Τουρκίας με την ΕΕ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει: «Θα προτιμούσαμε να έχουμε έναν γείτονα που να βρίσκεται πιο κοντά στην ΕΕ και να ακολουθεί με συνέπεια την ευρωπαϊκή του πορεία. Επιθυμούμε ειλικρινά την πρόοδο των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή εξαρτάται αποκλειστικά από τη συμπεριφορά της Τουρκίας και από το κατά πόσον τηρεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της ενταξιακής της διαδικασίας στην ΕΕ».

Ερωτηθείς στη συνέχεια αν ενδιαφέρεται η Κύπρος για ένταξή της στο ΝΑΤΟ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει πως «η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα αποτελούσε μια φυσική εξέλιξη για την Κύπρο. Αν ήταν δυνατόν για την Κύπρο να υποβάλει αίτηση αύριο και να λάβει θετική απάντηση από όλα τα κράτη-μέλη, θα το πράτταμε».

«Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, η Τουρκία θα ασκούσε βέτο στην υποψηφιότητά μας. Για το λόγο αυτό, εργαζόμαστε συστηματικά για την ενίσχυση των ενόπλων μας δυνάμεων, ώστε να προσεγγίσουν το επίπεδο των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, μέχρις ότου η Κύπρος να πληρεί πλήρως όλες τις πολιτικές προϋποθέσεις για ένταξή μας στον Οργανισμό. Ακολουθούμε ήδη μια ξεκάθαρη εξωτερική πολιτική με σαφή προσανατολισμό προς τη Δύση».

Σε ερώτηση ποια είναι η θέση της Κύπρου απέναντι στην Ουκρανία ο Πρόεδρος αναφέρει ότι «είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι, από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, η Κύπρος κατανοεί ίσως καλύτερα από κάθε άλλο τι βιώνουν καθημερινά η Ουκρανία και ο λαός της. Και εμείς είμαστε θύμα εισβολής και παράνομης κατοχής».

«Η θέση μας είναι απολύτως ξεκάθαρη: η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας πρέπει να γίνουν πλήρως σεβαστές. Το ζήτημα αυτό θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, με στόχο την επαναβεβαίωση της βούλησής μας να συμβάλουμε σε μια λύση που δεν θα επιβληθεί, αλλά θα είναι αποδεκτή από τον ουκρανικό λαό και τη νόμιμη κυβέρνησή του», επισημαίνει.