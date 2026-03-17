Βραζιλία: Βελτιώνεται η υγεία του Ζαΐχ Μπολσονάρου - Παραμένει σε νοσοκομείο με βρογχοπνευμονία

Ο 70χρονος Ζ. Μπολσονάρου αρρώστησε στη φυλακή όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος, και κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του σε νοσοκομείο. Διακομίστηκε στις 13 Μαρτίου στην ιδιωτική κλινική DF Star, με υψηλό πυρετό και ρίγη. Οι γιατροί διέγνωσαν βακτηριακή πνευμονία και ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας εισήχθη αρχικά σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Χθες Δευτέρα, η Μισέλ Μπολσονάρου ενημέρωσε μέσω Instagram ότι ο σύζυγός της μεταφέρθηκε πλέον σε μονάδα αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ), καθώς οι δείκτες φλεγμονής παρουσίασαν βελτίωση.

Ζητούν ποινή σε κατ’ οίκον περιορισμό οι συνήγοροι του Μπολσονάρου

Η λοίμωξη του αναπνευστικού με την οποία διαγνώστηκε ο Ζ. Μπολσονάρου αποδίδεται σε εισρόφηση, κάτι που έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένως και συνδέεται με τις συνέπειες του σοβαρού τραυματισμού του το 2018, όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις.

Οι δικηγόροι του κατέθεσαν σήμερα νέο αίτημα με το οποίο ζητούν να επιτραπεί στον Ζ. Μπολσονάρου να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό, επικαλούμενοι «ανθρωπιστικούς λόγους». Ανάλογα αιτήματα έχουν απορριφθεί στο παρελθόν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας.

ΠΗΓΗ: In.gr