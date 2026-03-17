Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή
ΔΙΕΘΝΗ

Βραζιλία: Βελτιώνεται η υγεία του Ζαΐχ Μπολσονάρου - Παραμένει σε νοσοκομείο με βρογχοπνευμονία

 17.03.2026 - 23:58
Βελτίωση παρουσιάζει τις τελευταίες ώρες η υγεία του βραζιλιάνου πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος την Παρασκευή εισήχθη με βρογχοπνευμονία σε ιδιωτική κλινική της πρωτεύουσας Μπραζίλια, σύμφωνα με σημερινό ιατρικό ανακοινωθέν στο οποίο επισημαίνεται πάντως ότι δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη εξιτήριο.

Ο 70χρονος Ζ. Μπολσονάρου αρρώστησε στη φυλακή όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος, και κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του σε νοσοκομείο. Διακομίστηκε στις 13 Μαρτίου στην ιδιωτική κλινική DF Star, με υψηλό πυρετό και ρίγη. Οι γιατροί διέγνωσαν βακτηριακή πνευμονία και ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας εισήχθη αρχικά σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Χθες Δευτέρα, η Μισέλ Μπολσονάρου ενημέρωσε μέσω Instagram ότι ο σύζυγός της μεταφέρθηκε πλέον σε μονάδα αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ), καθώς οι δείκτες φλεγμονής παρουσίασαν βελτίωση.

Ζητούν ποινή σε κατ’ οίκον περιορισμό οι συνήγοροι του Μπολσονάρου

Η λοίμωξη του αναπνευστικού με την οποία διαγνώστηκε ο Ζ. Μπολσονάρου αποδίδεται σε εισρόφηση, κάτι που έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένως και συνδέεται με τις συνέπειες του σοβαρού τραυματισμού του το 2018, όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις.

Οι δικηγόροι του κατέθεσαν σήμερα νέο αίτημα με το οποίο ζητούν να επιτραπεί στον Ζ. Μπολσονάρου να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό, επικαλούμενοι «ανθρωπιστικούς λόγους». Ανάλογα αιτήματα έχουν απορριφθεί στο παρελθόν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας.

ΠΗΓΗ: In.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αντιβιοτικά: Αφήνουν «ίχνη» στο μικροβίωμα του εντέρου ακόμη και για 8 χρόνια

 17.03.2026 - 23:38
«Καμπανάκι» στη Βουλή: Κρίσιμη η συνεργασία με Τ/κ για τον αφθώδη πυρετό - Προειδοποιήσεις για νέο κύμα

«Καμπανάκι» στη Βουλή: Κρίσιμη η συνεργασία με Τ/κ για τον αφθώδη πυρετό - Προειδοποιήσεις για νέο κύμα

Την ανάγκη για συντονισμό δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, μαζί με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ανέδειξαν κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας την Τρίτη, τόσο οι η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και λειτουργοί του κράτους, όσο και Βουλευτές και εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Καμπανάκι» στη Βουλή: Κρίσιμη η συνεργασία με Τ/κ για τον αφθώδη πυρετό - Προειδοποιήσεις για νέο κύμα

  •  17.03.2026 - 18:13
Πρόταση Ζελένσκι για προστασία των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο - Το Ιράν επιβεβαιώνει τους θάνατους Λαριτζανί και Σολεϊμανί

  •  17.03.2026 - 06:27
Μάχη με τον χρόνο πριν την αντιπυρική περίοδο - Τα νέα μέτρα και τα 11 πτητικά μέσα μέχρι Μάιο

  •  17.03.2026 - 18:00
Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

  •  17.03.2026 - 08:32
Δύο συλλήψεις αστυνομικών για ξυλοδαρμό - Μήνυμα Φυτιρή για «κάθαρση»

  •  17.03.2026 - 16:23
Ο παράς κι ο φουκαράς

  •  17.03.2026 - 20:03
Νέες εξελίξεις με την υπόθεση του 14χρονου Στυλιανού - Κατέθεσαν τρεις αστυφύλακες

  •  17.03.2026 - 18:26
Απίστευτες προσφορές από γνωστές αεροπορικές για ταξίδια σε αγαπημένους προορισμούς - Δείτε τις τιμές

  •  17.03.2026 - 17:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα