Αντιβιοτικά: Αφήνουν «ίχνη» στο μικροβίωμα του εντέρου ακόμη και για 8 χρόνια
Αντιβιοτικά: Αφήνουν «ίχνη» στο μικροβίωμα του εντέρου ακόμη και για 8 χρόνια

 17.03.2026 - 23:38
Οι επιδράσεις των αντιβιοτικών στο μικροβίωμα του εντέρου ενδέχεται να διαρκούν πολύ περισσότερο απ’ όσο πιστευόταν μέχρι σήμερα. Νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine, δείχνει ότι ορισμένες κατηγορίες αντιβιοτικών συνδέονται με μεταβολές στη σύνθεση των βακτηρίων του εντέρου ακόμη και τέσσερα έως οκτώ χρόνια μετά τη λήψη τους.

Τα αντιβιοτικά παραμένουν σωτήρια σε σοβαρές λοιμώξεις, ωστόσο τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα δεδομένα συνδέουν την αυξημένη χρήση τους με υψηλότερο κίνδυνο για ορισμένες παθήσεις, όπως ο διαβήτης τύπου 2 και οι γαστρεντερικές λοιμώξεις. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι σε αυτή τη σχέση μπορεί να παίζουν ρόλο οι μακροχρόνιες διαταραχές στο μικροβίωμα του εντέρου.

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε από διεθνή ερευνητική ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Ουψάλα. Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από το μητρώο φαρμάκων και χαρτογράφησαν το μικροβίωμα του εντέρου σε 14.979 ενήλικες στη Σουηδία, συγκρίνοντας όσους είχαν λάβει διαφορετικά είδη αντιβιοτικών με όσους δεν είχαν πάρει καθόλου την ίδια περίοδο.

Όπως δήλωσε ο Gabriel Baldanzi, πρώτος συγγραφέας της μελέτης, τα δεδομένα δείχνουν ότι η χρήση αντιβιοτικών τέσσερα έως οκτώ χρόνια νωρίτερα εξακολουθεί να συνδέεται με τη σημερινή εικόνα του εντερικού μικροβιώματος. «Ακόμη και μία μόνο θεραπεία με ορισμένους τύπους αντιβιοτικών μπορεί να αφήσει ίχνη».

Οι μεγαλύτερες επιδράσεις δεν ήταν ίδιες για όλα τα αντιβιοτικά

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η επίδραση διέφερε σημαντικά ανάλογα με την κατηγορία του αντιβιοτικού. Οι ισχυρότερες συσχετίσεις με μακροχρόνιες αλλαγές στο μικροβίωμα καταγράφηκαν για την κλινδαμυκίνη, τις φθοροκινολόνες και τη φλουκλοξακιλλίνη.

Αντίθετα, η πενικιλλίνη V, που αποτελεί το συχνότερα συνταγογραφούμενο αντιβιοτικό για εξωνοσοκομειακές λοιμώξεις στη Σουηδία, φάνηκε να συνδέεται με μικρότερες και πιο βραχύβιες αλλαγές.

Η Tove Fall, καθηγήτρια Μοριακής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα και κύρια ερευνήτρια της μελέτης, ανέφερε ότι «η ισχυρή σχέση της φλουκλοξακιλλίνης στενού φάσματος με τις μεταβολές στο μικροβίωμα ήταν απρόσμενη και χρειάζεται επιβεβαίωση και από άλλες έρευνες». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «τα ευρήματα θα μπορούσαν στο μέλλον να βοηθήσουν στη διαμόρφωση συστάσεων για την επιλογή αντιβιοτικών, ιδίως όταν υπάρχουν δύο εξίσου αποτελεσματικές επιλογές αλλά η μία επιβαρύνει λιγότερο το μικροβίωμα του εντέρου».

Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η μελέτη έχει ορισμένους περιορισμούς. Καταγράφει συνταγές μόνο των τελευταίων οκτώ ετών, ενώ το μικροβίωμα του κάθε συμμετέχοντα εξετάστηκε μία μόνο φορά. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί ακόμη να αποτυπωθεί πλήρως ο χρόνος ανάκαμψης μετά από κάθε αντιβιοτική αγωγή.

Για τον λόγο αυτό, η ερευνητική ομάδα συλλέγει τώρα δεύτερο δείγμα από σχεδόν τους μισούς συμμετέχοντες. Όπως εξήγησε η Fall, ο στόχος είναι να αποσαφηνιστεί καλύτερα πόσο χρόνο χρειάζεται το μικροβίωμα για να επανέλθει, αλλά και ποιοι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι σε μακροχρόνιες διαταραχές μετά από θεραπεία με αντιβιοτικά.

Συμπέρασμα

Οι ερευνητές δεν υποστηρίζουν ότι τα αντιβιοτικά πρέπει να αποφεύγονται όταν είναι αναγκαία, αλλά ότι οι μακροπρόθεσμες συνέπειές τους στο μικροβίωμα πιθανόν να είναι πιο σημαντικές απ’ όσο θεωρούσαμε μέχρι σήμερα. Και αυτό, όπως εκτιμούν, θα πρέπει να λαμβάνεται όλο και περισσότερο υπόψη στις μελλοντικές θεραπευτικές επιλογές.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

Τραγωδία στη Βιέννη: Τέσσερις νεκροί από κατάρρευση σκαλωσιάς - Λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες

Βραζιλία: Βελτιώνεται η υγεία του Ζαΐχ Μπολσονάρου - Παραμένει σε νοσοκομείο με βρογχοπνευμονία

«Καμπανάκι» στη Βουλή: Κρίσιμη η συνεργασία με Τ/κ για τον αφθώδη πυρετό - Προειδοποιήσεις για νέο κύμα

Την ανάγκη για συντονισμό δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, μαζί με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ανέδειξαν κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας την Τρίτη, τόσο οι η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και λειτουργοί του κράτους, όσο και Βουλευτές και εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων.

