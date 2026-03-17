«Προ των πυλών» κακοκαιρία - Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί ανέμοι
«Προ των πυλών» κακοκαιρία - Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί ανέμοι

 17.03.2026 - 21:40
«Προ των πυλών» κακοκαιρία - Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί ανέμοι

Ζώνη χαμηλής πίεσης αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή, σταδιακά από αύριο, με συνθήκες αστάθειας και διαστήματα αραιής σκόνης, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας. Την Πέμπτη η σκόνη πιθανό να αυξηθεί παροδικά.

Απόψε ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά αργότερα θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος. Τις αυγινές ώρες, πιθανό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Αργότερα, στα προσήνεμα παράλια θα πνέουν μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, αλλά αργότερα στα προσήνεμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, το πρωί ασθενείς ως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, αλλά στα προσήνεμα ισχυροί, 5 μποφόρ και το απόγευμα μέτριοι ως ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και στα προσήνεμα πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και το απόγευμα στα προσήνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στα ανατολικά και στα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το βράδυ αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς ως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, αλλά στα προσήνεμα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα προσήνεμα ταραγμένη.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί από την Παρασκευή, λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Αγώνας δρόμου για το νομοσχέδιο αναπηρίας - Στόχος η ψήφιση πριν το κλείσιμο της Βουλής

«Καμπανάκι» στη Βουλή: Κρίσιμη η συνεργασία με Τ/κ για τον αφθώδη πυρετό - Προειδοποιήσεις για νέο κύμα

«Καμπανάκι» στη Βουλή: Κρίσιμη η συνεργασία με Τ/κ για τον αφθώδη πυρετό - Προειδοποιήσεις για νέο κύμα

Την ανάγκη για συντονισμό δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, μαζί με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ανέδειξαν κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας την Τρίτη, τόσο οι η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και λειτουργοί του κράτους, όσο και Βουλευτές και εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων.

«Καμπανάκι» στη Βουλή: Κρίσιμη η συνεργασία με Τ/κ για τον αφθώδη πυρετό - Προειδοποιήσεις για νέο κύμα

«Καμπανάκι» στη Βουλή: Κρίσιμη η συνεργασία με Τ/κ για τον αφθώδη πυρετό - Προειδοποιήσεις για νέο κύμα

  •  17.03.2026 - 18:13
LIVE: Το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του διοικητή της Μπασίτζ - Απογοητευμένος από τους συμμάχους, ο Τραμπ μιλάει για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ

LIVE: Το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του διοικητή της Μπασίτζ - Απογοητευμένος από τους συμμάχους, ο Τραμπ μιλάει για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ

  •  17.03.2026 - 06:27
Μάχη με τον χρόνο πριν την αντιπυρική περίοδο - Τα νέα μέτρα και τα 11 πτητικά μέσα μέχρι Μάιο

Μάχη με τον χρόνο πριν την αντιπυρική περίοδο - Τα νέα μέτρα και τα 11 πτητικά μέσα μέχρι Μάιο

  •  17.03.2026 - 18:00
Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

  •  17.03.2026 - 08:32
Δύο συλλήψεις αστυνομικών για ξυλοδαρμό - Μήνυμα Φυτιρή για «κάθαρση»

Δύο συλλήψεις αστυνομικών για ξυλοδαρμό - Μήνυμα Φυτιρή για «κάθαρση»

  •  17.03.2026 - 16:23
Ο παράς κι ο φουκαράς

Ο παράς κι ο φουκαράς

  •  17.03.2026 - 20:03
Νέες εξελίξεις με την υπόθεση του 14χρονου Στυλιανού - Κατέθεσαν τρεις αστυφύλακες

Νέες εξελίξεις με την υπόθεση του 14χρονου Στυλιανού - Κατέθεσαν τρεις αστυφύλακες

  •  17.03.2026 - 18:26
Απίστευτες προσφορές από γνωστές αεροπορικές για ταξίδια σε αγαπημένους προορισμούς - Δείτε τις τιμές

Απίστευτες προσφορές από γνωστές αεροπορικές για ταξίδια σε αγαπημένους προορισμούς - Δείτε τις τιμές

  •  17.03.2026 - 17:15

