«Προ των πυλών» κακοκαιρία - Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί ανέμοι

Απόψε ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά αργότερα θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος. Τις αυγινές ώρες, πιθανό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Αργότερα, στα προσήνεμα παράλια θα πνέουν μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, αλλά αργότερα στα προσήνεμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, το πρωί ασθενείς ως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, αλλά στα προσήνεμα ισχυροί, 5 μποφόρ και το απόγευμα μέτριοι ως ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και στα προσήνεμα πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και το απόγευμα στα προσήνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στα ανατολικά και στα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το βράδυ αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς ως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, αλλά στα προσήνεμα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα προσήνεμα ταραγμένη.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί από την Παρασκευή, λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.