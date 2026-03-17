Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πραγματοποιώντας παράλληλα σειρά επαφών υψηλού επιπέδου, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων που καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για συντονισμένη, αξιόπιστη και αποφασιστική ευρωπαϊκή δράση.

Την Τετάρτη, 18 Μαρτίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει σε εκδήλωση που διοργανώνει η δεξαμενή σκέψης European Policy Centre, όπου θα παρουσιάσει το όραμα και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Κατά την παρέμβασή του, θα αναδείξει την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας, καθώς και τη σημασία μιας Ευρώπης που λειτουργεί με ενότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, θα υπογραμμίσει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου και πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις, το ζήτημα του αφθώδους πυρετού και τα μέτρα στήριξης των επηρεαζομένων, ενώ θα την ενημερώσει και για τις τελευταίες εξελίξεις στις προσπάθειες που καταβάλλουμε επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στη συνέχεια στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο που συνδιοργανώνεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως ο ηγέτης του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος αποτελεί θεσμική πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των κοινωνικών εταίρων για θέματα εργοδοτικά και οικονομικά.

Κατά την παρέμβασή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναφερθεί στις ποιοτικές θέσεις εργασίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ως βασικών προϋποθέσεων για μια ανθεκτική και βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομία. Θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της Συνόδου από τους Προέδρους των Θεσμών και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντόνιο Γκουτέρες, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας και επιστολής του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της σταθερής προσωπικής προσήλωσης του ίδιου του Γενικού Γραμματέα στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο Πρόεδρος θα επαναβεβαιώσει, με σαφήνεια, την πολιτική μας βούληση για άμεση επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στη βάση της συμφωνημένης μορφής λύσης, των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των αρχών και αξιών, καθώς και του δικαίου της ΕΕ. Η διατήρηση του σημερινού αδιεξόδου δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή και η πάροδος του χρόνου καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για ουσιαστική πρόοδο.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναδείξει την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε ενεργά στις προσπάθειες του ΓΓ και των ΗΕ για τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για επανεκκίνηση μιας ουσιαστικής, αξιόπιστης και προσανατολισμένης σε αποτέλεσμα διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό τον Γενικό Γραμματέα μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για την άρση του αδιεξόδου.

Την Πέμπτη, 19 Μαρτίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τον συντονισμό των ηγετών ενόψει της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ θα λάβει μέρος και σε συνάντηση ηγετών ομονοούντων κρατών για το μεταναστευτικό, που πραγματοποιείται πριν τη Σύνοδο κατόπιν πρωτοβουλίας των ηγετών Ιταλίας – Δανίας - Ολλανδίας.

Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ήδη η τρίτη κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας -η πρώτη τακτική σύνοδος-, σε μια περίοδο ιδιαίτερων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναδείξει τις επιπτώσεις των περιφερειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τον γεωπολιτικό της ρόλο ως αξιόπιστος παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας, καθώς και ότι η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης συνιστά στρατηγική αναγκαιότητα.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, θα εξεταστούν συνολικά οι επιπτώσεις τους, περιλαμβανομένων των τιμών ενέργειας, της ανεφοδιαστικής αλυσίδας και του μεταναστευτικού. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για τις επαφές του με ομολόγους του και για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στήριξη και τη συνδρομή που προσέφεραν κράτη μέλη και Ευρωπαίοι εταίροι προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Η ανταπόκριση αυτή δεν αποτελεί απλώς ένδειξη αλληλεγγύης, αλλά συνιστά ισχυρή πολιτική τοποθέτηση για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται τη συλλογική της ασφάλεια και συνοχή.

Η έμπρακτη κινητοποίηση και τα άμεσα αντανακλαστικά που επιδείχθηκαν αναδεικνύουν, με τον πιο ουσιαστικό τρόπο, την ευρωπαϊκή ενότητα στην πράξη και επιβεβαιώνουν ότι η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης, ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται με σαφήνεια ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα με ιδιαίτερο συμβολισμό: Η Κύπρος δεν είναι στην άκρη της Ευρώπης αλλά στο σημείο όπου η Ευρώπη αποδεικνύει τον ρόλο της. Δεν είμαστε άθροισμα κρατών αλλά μια κοινή ευθύνη. Η Ευρώπη είναι η απόφαση να στεκόμαστε μαζί και η στήριξη στην Κύπρο υπενθύμισε τι σημαίνει Ευρώπη

Στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιλαμβάνονται επίσης η Ουκρανία, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα και την Ενιαία Αγορά, όπως και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, μια από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι ηγέτες θα παρακαθίσουν σε γεύμα εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με αντικείμενο την πολυμέρεια και τις διεθνείς εξελίξεις. Θα ακολουθήσει η Σύνοδος της Ευρωζώνης,στην παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Πρόεδρου του Eurogroup κατά την οποία θα εξεταστούν οι οικονομικές εξελίξεις και οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας υπό τη σκιά της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει από τις Βρυξέλλες το πρωί της Παρασκευής.

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 10:00, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου για να ενημερώσει την πολιτική ηγεσία του τόπου για το αποτέλεσμα των επαφών του και να γίνει η απαραίτητη, αυτονόητη ανταλλαγή απόψεων».