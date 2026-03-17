ΑρχικήΚοινωνία
Ανατροπή με το Pame Express: Συνεχίζεται παρά την έλλειψη οδηγών – Σε διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Μεταφορών

 17.03.2026 - 11:56
Τη συνέχιση της λειτουργίας της υπηρεσίας Pame Express ανακοίνωσε η Cyprus Public Transport (CPT), παρά τις σοβαρές επιχειρησιακές δυσκολίες και την έλλειψη επαγγελματιών οδηγών που αντιμετωπίζει. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με στόχο την εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων για τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη της υπηρεσίας.

 

Αυτούσια η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η CPT έχει αποδεχθεί την πρόσκληση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για μια συνάντηση υψηλής προτεραιότητας, με σκοπό την αντιμετώπιση της έλλειψης οδηγών και τη συζήτηση των συνολικών μας λειτουργιών.
 
Ως ένδειξη καλής θέλησης και για να αποδείξουμε τη σταθερή μας δέσμευση στη συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, η CPT αποφάσισε να συνεχίσει τη λειτουργία της υπηρεσίας Pame Express. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς επηρεάζει τις βασικές μας υπηρεσίες. Διατηρούμε αυτή τη δέσμευση παρά τις ακραίες επιχειρησιακές προκλήσεις και την σοβαρή έλλειψη επαγγελματιών οδηγών που αντιμετωπίζουμε σήμερα, με την ελπίδα βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων.
 
Ο στόχος μας παραμένει η μείωση της συμφόρησης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Λευκωσία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου μέσω νομοθετικών μέτρων και βελτιώσεων στις υποδομές, συμπεριλαμβανομένων ειδικών λωρίδων λεωφορείων, είμαστε βέβαιοι για την μακροπρόθεσμη επιτυχία αυτού του έργου.
 
Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για οποιαδήποτε ταλαιπωρία προκλήθηκε στους επιβάτες μας.

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

«Φρένο» στα λεωφορεία λόγω καμερών – Δίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή

