«Φρένο» στα λεωφορεία λόγω καμερών – Δίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή
«Φρένο» στα λεωφορεία λόγω καμερών – Δίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή

 17.03.2026 - 12:15
«Φρένο» στα λεωφορεία λόγω καμερών – Δίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή

Σε δίωρη στάση εργασίας προχωρούν οι οδηγοί λεωφορείων την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, από τις 09:00 μέχρι τις 11:00, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης.

Οι συντεχνίες ΟΜΕΠΕΓΕ–ΣΕΚ και ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ–ΠΕΟ αναφέρουν ότι, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Μεταφορών, δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας για οδηγούς και επιβάτες.

Αυτούσια η ανακοίνωση: 

Μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις και προειδοποιήσεις προς το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης και τις επιπτώσεις στους επαγγελματίες οδηγούς λεωφορείων, δυστυχώς δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση.

Έχουμε εισηγηθεί την εγκατάσταση συστημάτων προειδοποίησης για τον κόκκινο σηματοδότη, ώστε να αποφεύγονται τα απότομα φρεναρίσματα, τα οποία δημιουργούν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για τους επιβάτες.

Υπενθυμίζουμε ότι ένα λεωφορείο δεν μπορεί να ακινητοποιηθεί απότομα, τόσο λόγω του μεγέθους του όσο και λόγω του ότι μεταφέρει επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων είναι καθήμενοι χωρίς ζώνη ασφαλείας ή όρθιοι.

Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση στάσης εργασίας την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026, μεταξύ των ωρών 09:00 – 11:00.

Απολογούμαστε για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί στο επιβατικό κοινό.

Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

LIVE: Κύμα αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό - Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά περί τα 100 δολάρια το βαρέλι

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι απολύτως ασφαλής προορισμός για ταξίδια, διακοπές, επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα» - Βίντεο

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Φαίδωνος: Ποινική δίωξη από τη Νομική Υπηρεσία – Με ισχυρό κατηγορητήριο στο Κακουργιοδικείο - Βίντεο

Ανατροπή με το Pame Express: Συνεχίζεται παρά την έλλειψη οδηγών – Σε διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Μεταφορών

Σάλος για τη χορηγία τυφλών: «Στερούν €382 τον μήνα από πολίτες που έχασαν την όρασή τους» - Προχωρούν σε διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό

Ρωτήσαμε το ChatGPT: Μπορείς να βγάλεις τον μήνα στην Κύπρο με €1000; - Η απάντηση σοκάρει

