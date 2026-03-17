«Φρένο» στα λεωφορεία λόγω καμερών – Δίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή

Οι συντεχνίες ΟΜΕΠΕΓΕ–ΣΕΚ και ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ–ΠΕΟ αναφέρουν ότι, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Μεταφορών, δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας για οδηγούς και επιβάτες.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις και προειδοποιήσεις προς το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης και τις επιπτώσεις στους επαγγελματίες οδηγούς λεωφορείων, δυστυχώς δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση.

Έχουμε εισηγηθεί την εγκατάσταση συστημάτων προειδοποίησης για τον κόκκινο σηματοδότη, ώστε να αποφεύγονται τα απότομα φρεναρίσματα, τα οποία δημιουργούν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για τους επιβάτες.

Υπενθυμίζουμε ότι ένα λεωφορείο δεν μπορεί να ακινητοποιηθεί απότομα, τόσο λόγω του μεγέθους του όσο και λόγω του ότι μεταφέρει επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων είναι καθήμενοι χωρίς ζώνη ασφαλείας ή όρθιοι.

Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση στάσης εργασίας την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026, μεταξύ των ωρών 09:00 – 11:00.

Απολογούμαστε για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί στο επιβατικό κοινό.