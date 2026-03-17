UA Velociti Distance: Η επιλογή των runners για περισσότερα χιλιόμετρα
UA Velociti Distance: Η επιλογή των runners για περισσότερα χιλιόμετρα

UA Velociti Distance: Η επιλογή των runners για περισσότερα χιλιόμετρα

Η Under Armour δημιούργησε τη σειρά παπουτσιών Velociti Collection που βοηθά τους δρομείς να βελτιώνουν συνεχώς την απόδοσή τους.  

Από την συλλογή ξεχωρίζει το νέο UA Velociti Distance, ένα running παπούτσι σχεδιασμένο για μεγάλες αποστάσεις. Με τεχνολογία HOVR+ κατά μήκος της ενδιάμεσης σόλας για απορρόφηση κραδασμών και ημιδιάφανο mono-mesh άνω μέρος για μέγιστη διαπνοή και μειωμένο βάρος, προσφέρει άνεση και σταθερότητα στις πιο απαιτητικές προπονήσεις.

Το μοντέλο επιλέγουν οι Under Armour Running Ambassadors της κυπριακής running κοινότητας Αντωνία Στέλικου και Δήμος Παπαδαυίδ!

Η Αντωνία δηλώνει: «Στο running η συνέπεια είναι το πιο σημαντικό. Χρειάζεσαι εξοπλισμό να σε στηρίζει στην προπόνηση για αυτοπεποίθηση, ώστε να συνεχίζεις. Με το Velociti Distance διατηρείς ρυθμό και άνεση ακόμη και σε μεγαλύτερες αποστάσεις».

Ο Δήμος αναφέρει: «Κάθε προπόνηση είναι ευκαιρία να γίνεις καλύτερος. Σημαντικό είναι να νιώθεις σταθερότητα, ενέργεια σε κάθε βήμα. Το Velociti Distance είναι σχεδιασμένο για δρομείς που θέλουν να βελτιώνουν συνεχώς την απόδοσή τους».

 

Το UA Velociti Distance διατίθεται στα UA Brand Houses της Κύπρου, ενώ οι δρομείς θα μπορούν να το γνωρίσουν από κοντά στον Μαραθώνιο Λεμεσού, μαζί με πολλές εκπλήξεις.

Η Under Armour σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα ανήκει στο brand portfolio του Ομίλου Fais.

 

 

Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

Σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγχρονης πορείας του Δημοκρατικού Συναγερμού, η Αννίτα Δημητρίου καλείται να δώσει τη δική της πολιτική μάχη, με φόντο δημοσκοπήσεις που μόνο καθησυχαστικές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.

