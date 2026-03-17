UA Velociti Distance: Η επιλογή των runners για περισσότερα χιλιόμετρα

Από την συλλογή ξεχωρίζει το νέο UA Velociti Distance, ένα running παπούτσι σχεδιασμένο για μεγάλες αποστάσεις. Με τεχνολογία HOVR+ κατά μήκος της ενδιάμεσης σόλας για απορρόφηση κραδασμών και ημιδιάφανο mono-mesh άνω μέρος για μέγιστη διαπνοή και μειωμένο βάρος, προσφέρει άνεση και σταθερότητα στις πιο απαιτητικές προπονήσεις.

Το μοντέλο επιλέγουν οι Under Armour Running Ambassadors της κυπριακής running κοινότητας Αντωνία Στέλικου και Δήμος Παπαδαυίδ!

Η Αντωνία δηλώνει: «Στο running η συνέπεια είναι το πιο σημαντικό. Χρειάζεσαι εξοπλισμό να σε στηρίζει στην προπόνηση για αυτοπεποίθηση, ώστε να συνεχίζεις. Με το Velociti Distance διατηρείς ρυθμό και άνεση ακόμη και σε μεγαλύτερες αποστάσεις».

Ο Δήμος αναφέρει: «Κάθε προπόνηση είναι ευκαιρία να γίνεις καλύτερος. Σημαντικό είναι να νιώθεις σταθερότητα, ενέργεια σε κάθε βήμα. Το Velociti Distance είναι σχεδιασμένο για δρομείς που θέλουν να βελτιώνουν συνεχώς την απόδοσή τους».

Το UA Velociti Distance διατίθεται στα UA Brand Houses της Κύπρου, ενώ οι δρομείς θα μπορούν να το γνωρίσουν από κοντά στον Μαραθώνιο Λεμεσού, μαζί με πολλές εκπλήξεις.

Η Under Armour σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα ανήκει στο brand portfolio του Ομίλου Fais.