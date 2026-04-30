ΑρχικήΔελτία Τύπου
Family Fun Day: Γίνε μέρος της μεγαλύτερης αγκαλιάς για τις οικογένειες που μας χρειάζονται…

Family Fun Day: Γίνε μέρος της μεγαλύτερης αγκαλιάς για τις οικογένειες που μας χρειάζονται…

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Ronald McDonald House® Cyprus διοργανώνει τη μεγαλύτερη γιορτή για την οικογένεια, το πολυαναμενόμενο Family Fun Day, που ενώνει μικρούς και μεγάλους σε μία μέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι και αγάπη.

Το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, από τις 10:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ., το Πάρκο Ακρόπολης στη Λευκωσία θα μεταμορφωθεί σε έναν χώρο ψυχαγωγίας για όλες τις ηλικίες. Η εκδήλωση θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε όλους να ζήσουν μια αξέχαστη μέρα γεμάτη διασκέδαση, δημιουργικότητα και προσφορά προς τις οικογένειες των παιδιών που στηρίζει το Ronald McDonald House Cyprus.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας, η εκδήλωση φιλοδοξεί να ενώσει οικογένειες, φίλους, γνωστούς και συγγενείς σε μία μεγάλη γιορτή που θα αφήσει γλυκές αναμνήσεις και θα προάγει την αλληλεγγύη.

Το Family Fun Day θα περιλαμβάνει μουσικοχορευτικές παραστάσεις, δραστηριότητες για παιδιά, όπως face painting, glitter tattoo, ‘ring-game’ / όλοι κερδίζουν, bouncy castles, football shoot & goal, basketball score, balloon trap, wrecking ball, spider target και arts & crafts. Θα υπάρχουν, επίσης, περίπτερα με νόστιμα φαγητά, δροσερά ροφήματα, κρέπες και παγωτά. 

Πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Στροβόλου και του Δημάρχου κ. Σταύρου Σταυρινίδη, ενώ όλα τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν το έργο του Ronald McDonald House Cyprus.

Γνώρισε το Ronald McDonald House Cyprus:

Ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 65 χώρες παγκοσμίως, προσφέροντας προγράμματα που βελτιώνουν άμεσα την υγεία και ευημερία των παιδιών.

Στην Κύπρο ιδρύθηκε το 2014 με έδρα τη Λευκωσία, έχοντας ως όραμα τη βελτίωση της ζωής των οικογενειών με παιδιά που νοσούν, προσφέροντάς τους στήριξη όπου και όταν τη χρειαστούν. Το 2022 λειτούργησε το πρώτο Ronald McDonald House στη Λευκωσία, το οποίο μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει δωρεάν περισσότερες από 900 οικογένειες και έχει προσφέρει πάνω από 10,000 διανυκτερεύσεις, με τη μακροβιότερη να φτάνει τις 159 νύχτες.

Το Ronald McDonald House Cyprus εργάζεται αδιάκοπα για να κρατάει τις οικογένειες ενωμένες στις δύσκολες στιγμές, προσφέροντάς τους ένα ασφαλές και ζεστό περιβάλλον. Παράλληλα, σε συνεργασία με άλλα παραρτήματα Ronald McDonald House παγκοσμίως, παρέχει δωρεάν διαμονή στο εξωτερικό, επιτρέποντας στις οικογένειες να βρίσκονται δίπλα στο παιδί τους για όσο διαρκεί η νοσηλεία του.

Το Ronald McDonald House Cyprus είναι εδώ για να προσφέρει ελπίδα, ανακούφιση και στήριξη στις οικογένειες που το χρειάζονται.

Η Οικογένεια Μένει Μαζί

 

Μάθε περισσότερα για το Family Fun Day στην επίσημη σελίδα του Ronald McDonald House Cyprus στο Facebook:  ΕΔΩ

Εικόνες ντροπής: Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Λευκωσία – Έριξαν χαρτί υγείας σε δέντρα και κάγκελα – Δείτε φωτογραφίες

Βουλευτικές 2026: Στις 6 Μαΐου οι υποψηφιότητες των αντιπροσώπων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης

Αλλοδαπός κρατούμενος, ηλικίας 54 ετών, ο οποίος τελούσε υπό κράτηση στις Κεντρικές Φυλακές για υπόθεση φόνου εκ προμελέτης που διαπράχθηκε τον Αύγουστο του 2025 στην Πάφο, με θύμα γυναίκα ηλικίας 34 ετών, απεβίωσε αργά απόψε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Στην Αθήνα για τα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο ΠτΔ

Βουλευτικές: Στήθος με στήθος ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ - Πρωτιά με ουσία και γόητρο στην πιο ανοιχτή μάχη των τελευταίων ετών

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 87χρονος - Το όχημα του συγκρούστηκε με φορτηγό

Γιάννος Λακκοτρύπης στο «T»: «Την τελική απάντηση θα τη δώσει η κοινωνία στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετική για τη ΔΗΠΑ, από αυτή που σήμερα κάποιοι προεξοφλούν»

Από κρίση σε κρίση η Κύπρος: Άρχισε δουλειά το κλιμάκιο του FBI για υπόθεση «Σάντυ» - Τελεσίγραφο σε ΠτΔ από κτηνοτρόφους για αφθώδη

ΒΙΝΤΕΟ: Ανατράπηκε όχημα στην μέση του δρόμου και προκάλεσε χάος στη Λεμεσό

Εικόνες ντροπής: Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Λευκωσία – Έριξαν χαρτί υγείας σε δέντρα και κάγκελα – Δείτε φωτογραφίες

