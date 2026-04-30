Family Fun Day: Γίνε μέρος της μεγαλύτερης αγκαλιάς για τις οικογένειες που μας χρειάζονται…

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Ronald McDonald House® Cyprus διοργανώνει τη μεγαλύτερη γιορτή για την οικογένεια, το πολυαναμενόμενο Family Fun Day, που ενώνει μικρούς και μεγάλους σε μία μέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι και αγάπη.

Το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, από τις 10:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ., το Πάρκο Ακρόπολης στη Λευκωσία θα μεταμορφωθεί σε έναν χώρο ψυχαγωγίας για όλες τις ηλικίες. Η εκδήλωση θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε όλους να ζήσουν μια αξέχαστη μέρα γεμάτη διασκέδαση, δημιουργικότητα και προσφορά προς τις οικογένειες των παιδιών που στηρίζει το Ronald McDonald House Cyprus.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας, η εκδήλωση φιλοδοξεί να ενώσει οικογένειες, φίλους, γνωστούς και συγγενείς σε μία μεγάλη γιορτή που θα αφήσει γλυκές αναμνήσεις και θα προάγει την αλληλεγγύη.

Το Family Fun Day θα περιλαμβάνει μουσικοχορευτικές παραστάσεις, δραστηριότητες για παιδιά, όπως face painting, glitter tattoo, ‘ring-game’ / όλοι κερδίζουν, bouncy castles, football shoot & goal, basketball score, balloon trap, wrecking ball, spider target και arts & crafts. Θα υπάρχουν, επίσης, περίπτερα με νόστιμα φαγητά, δροσερά ροφήματα, κρέπες και παγωτά.

Πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Στροβόλου και του Δημάρχου κ. Σταύρου Σταυρινίδη, ενώ όλα τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν το έργο του Ronald McDonald House Cyprus.

Γνώρισε το Ronald McDonald House Cyprus:

Ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 65 χώρες παγκοσμίως, προσφέροντας προγράμματα που βελτιώνουν άμεσα την υγεία και ευημερία των παιδιών.

Στην Κύπρο ιδρύθηκε το 2014 με έδρα τη Λευκωσία, έχοντας ως όραμα τη βελτίωση της ζωής των οικογενειών με παιδιά που νοσούν, προσφέροντάς τους στήριξη όπου και όταν τη χρειαστούν. Το 2022 λειτούργησε το πρώτο Ronald McDonald House στη Λευκωσία, το οποίο μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει δωρεάν περισσότερες από 900 οικογένειες και έχει προσφέρει πάνω από 10,000 διανυκτερεύσεις, με τη μακροβιότερη να φτάνει τις 159 νύχτες.

Το Ronald McDonald House Cyprus εργάζεται αδιάκοπα για να κρατάει τις οικογένειες ενωμένες στις δύσκολες στιγμές, προσφέροντάς τους ένα ασφαλές και ζεστό περιβάλλον. Παράλληλα, σε συνεργασία με άλλα παραρτήματα Ronald McDonald House παγκοσμίως, παρέχει δωρεάν διαμονή στο εξωτερικό, επιτρέποντας στις οικογένειες να βρίσκονται δίπλα στο παιδί τους για όσο διαρκεί η νοσηλεία του.

Το Ronald McDonald House Cyprus είναι εδώ για να προσφέρει ελπίδα, ανακούφιση και στήριξη στις οικογένειες που το χρειάζονται.

Η Οικογένεια Μένει Μαζί

Μάθε περισσότερα για το Family Fun Day στην επίσημη σελίδα του Ronald McDonald House Cyprus στο Facebook: ΕΔΩ