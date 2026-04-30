Βουλευτικές 2026: Στις 6 Μαΐου οι υποψηφιότητες των αντιπροσώπων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων
Βουλευτικές 2026: Στις 6 Μαΐου οι υποψηφιότητες των αντιπροσώπων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων

 30.04.2026 - 09:38
Βουλευτικές 2026: Στις 6 Μαΐου οι υποψηφιότητες των αντιπροσώπων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων

Ο Έφορος Εκλογής Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων ανακοινώνει ότι θα δεχθεί την υπόδειξη υποψηφίων στις 6 Μαΐου 2026, μεταξύ των ωρών 9 π.μ. και 12.30 μ.μ., στο Γραφείο του, που βρίσκεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Λευκωσία.

Έγγραφα υποψηφιοτήτων διατίθενται από το Γραφείο του Εφόρου Εκλογής καθημερινά, από τις 8 π.μ. μέχρι τις 12 μ., εκτός από το Σάββατο, την Κυριακή και τις δημόσιες αργίες.

Κάθε έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας θα πρέπει να είναι υπογραμμένο από τέσσερις (4) εκλογείς, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο της οικείας Θρησκευτικής Ομάδας. Οι δύο εκλογείς υπογράφουν τα έγγραφα ως προτείνοντες και οι άλλοι δύο ως υποστηρίζοντες. Τα έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν στον Έφορο Εκλογής στις 6 Μαΐου 2026, κατά την υπόδειξη υποψηφίων.

Κάθε έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας για να είναι έγκυρο, θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από:

(α) έγγραφη συγκατάθεση του προτεινόμενου υποψηφίου, με βάση την οποία αποδέχεται την υποψηφιότητά του,

(β) κατάθεση ποσού €500, ως παράβολο, στον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή στον Έφορο Εκλογής, και

(γ) δήλωση του προτεινόμενου υποψηφίου, σύμφωνα με την οποία κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας για τη θέση Αντιπροσώπου της οικείας Θρησκευτικής Ομάδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης
Οδηγοί Προσοχή: Πυκνή ομίχλη στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε φωτογραφίες
Έχεις κλεισμένο ταξίδι; Αυτές οι 3 αεροπορικές ξεκίνησαν ακυρώσεις πτήσεων φοβούμενες ελλείψεις στα καύσιμα
Ο σκοτεινός λόγος που το ChatGPT κρατάει όλες τις συνομιλίες των χρηστών
Εορτολόγιο 2026: Γνωστό όνομα γιορτάζει σήμερα, μην ξεχάσετε να ευχηθείτε
Τουρισμός σε δύο ταχύτητες: «Αντέχουν» τα πακέτα – Τα εισιτήρια στον...αέρα

 

 

 

Family Fun Day: Γίνε μέρος της μεγαλύτερης αγκαλιάς για τις οικογένειες που μας χρειάζονται…

 30.04.2026 - 09:27
Το πρώτο δωμάτιο που ψάχνουν οι κλέφτες όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι

 30.04.2026 - 09:44
Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης

Αλλοδαπός κρατούμενος, ηλικίας 54 ετών, ο οποίος τελούσε υπό κράτηση στις Κεντρικές Φυλακές για υπόθεση φόνου εκ προμελέτης που διαπράχθηκε τον Αύγουστο του 2025 στην Πάφο, με θύμα γυναίκα ηλικίας 34 ετών, απεβίωσε αργά απόψε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης

  •  30.04.2026 - 06:20
Στην Αθήνα για τα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο ΠτΔ

Στην Αθήνα για τα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο ΠτΔ

  •  30.04.2026 - 07:46
Βουλευτικές: Στήθος με στήθος ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ - Πρωτιά με ουσία και γόητρο στην πιο ανοιχτή μάχη των τελευταίων ετών

Βουλευτικές: Στήθος με στήθος ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ - Πρωτιά με ουσία και γόητρο στην πιο ανοιχτή μάχη των τελευταίων ετών

  •  30.04.2026 - 06:30
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 87χρονος - Το όχημα του συγκρούστηκε με φορτηγό

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 87χρονος - Το όχημα του συγκρούστηκε με φορτηγό

  •  30.04.2026 - 06:15
Γιάννος Λακκοτρύπης στο «T»: «Την τελική απάντηση θα τη δώσει η κοινωνία στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετική για τη ΔΗΠΑ, από αυτή που σήμερα κάποιοι προεξοφλούν»

Γιάννος Λακκοτρύπης στο «T»: «Την τελική απάντηση θα τη δώσει η κοινωνία στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετική για τη ΔΗΠΑ, από αυτή που σήμερα κάποιοι προεξοφλούν»

  •  30.04.2026 - 06:33
Από κρίση σε κρίση η Κύπρος: Άρχισε δουλειά το κλιμάκιο του FBI για υπόθεση «Σάντυ» - Τελεσίγραφο σε ΠτΔ από κτηνοτρόφους για αφθώδη

Από κρίση σε κρίση η Κύπρος: Άρχισε δουλειά το κλιμάκιο του FBI για υπόθεση «Σάντυ» - Τελεσίγραφο σε ΠτΔ από κτηνοτρόφους για αφθώδη

  •  30.04.2026 - 06:36
ΒΙΝΤΕΟ: Ανατράπηκε όχημα στην μέση του δρόμου και προκάλεσε χάος στη Λεμεσό

ΒΙΝΤΕΟ: Ανατράπηκε όχημα στην μέση του δρόμου και προκάλεσε χάος στη Λεμεσό

  •  30.04.2026 - 09:03
Εικόνες ντροπής: Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Λευκωσία – Έριξαν χαρτί υγείας σε δέντρα και κάγκελα – Δείτε φωτογραφίες

Εικόνες ντροπής: Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Λευκωσία – Έριξαν χαρτί υγείας σε δέντρα και κάγκελα – Δείτε φωτογραφίες

  •  30.04.2026 - 09:29

