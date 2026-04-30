Εικόνες ντροπής: Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Λευκωσία – Έριξαν χαρτί υγείας σε δέντρα και κάγκελα – Δείτε φωτογραφίες

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις φωτογραφίες και το βίντεο που εξασφάλισε το ThemaOnline, άγνωστα άτομα προχώρησαν σε βανδαλισμούς στον εξωτερικό χώρο του σχολείου, ρίχνοντας χαρτί υγείας σε διάφορα σημεία. Τα ρολά εντοπίστηκαν πεταμένα στα δέντρα, μπλεγμένα στα κλαδιά, αλλά και πάνω στα κάγκελα της περίφραξης, δημιουργώντας μια εικόνα εγκατάλειψης και ασέβειας προς τον σχολικό χώρο.

Η πράξη αυτή φαίνεται να σημειώθηκε εκτός σχολικού ωραρίου, με τους δράστες να εκμεταλλεύονται την απουσία προσωπικού και μαθητών για να προχωρήσουν στις ενέργειές τους. Παρόλο που δεν προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, το περιστατικό θεωρείται απαράδεκτο, καθώς πλήττει την εικόνα του σχολείου και υποβαθμίζει το περιβάλλον στο οποίο κινούνται καθημερινά οι μαθητές.

