Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕικόνες ντροπής: Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Λευκωσία – Έριξαν χαρτί υγείας σε δέντρα και κάγκελα – Δείτε φωτογραφίες
Εικόνες ντροπής: Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Λευκωσία – Έριξαν χαρτί υγείας σε δέντρα και κάγκελα – Δείτε φωτογραφίες

 30.04.2026 - 09:29
Στόχος βανδάλων έγινε ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία και συγκεκριμένα στην περιοχή των Λατσιών, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια και προβληματισμό τόσο στη διεύθυνση όσο και στην τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις φωτογραφίες και το βίντεο που εξασφάλισε το ThemaOnline, άγνωστα άτομα προχώρησαν σε βανδαλισμούς στον εξωτερικό χώρο του σχολείου, ρίχνοντας χαρτί υγείας σε διάφορα σημεία. Τα ρολά εντοπίστηκαν πεταμένα στα δέντρα, μπλεγμένα στα κλαδιά, αλλά και πάνω στα κάγκελα της περίφραξης, δημιουργώντας μια εικόνα εγκατάλειψης και ασέβειας προς τον σχολικό χώρο.

Η πράξη αυτή φαίνεται να σημειώθηκε εκτός σχολικού ωραρίου, με τους δράστες να εκμεταλλεύονται την απουσία προσωπικού και μαθητών για να προχωρήσουν στις ενέργειές τους. Παρόλο που δεν προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, το περιστατικό θεωρείται απαράδεκτο, καθώς πλήττει την εικόνα του σχολείου και υποβαθμίζει το περιβάλλον στο οποίο κινούνται καθημερινά οι μαθητές.

Δείτε το βίντεο:

 

 

Δείτε φωτογραφίες:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Παρανάλωμα του πυρός εν κινήσει όχημα στη Λευκωσία - Στο σημείο η Πυροσβεστική

 30.04.2026 - 09:26
Επόμενο άρθρο

Family Fun Day: Γίνε μέρος της μεγαλύτερης αγκαλιάς για τις οικογένειες που μας χρειάζονται…

 30.04.2026 - 09:27
Αλλοδαπός κρατούμενος, ηλικίας 54 ετών, ο οποίος τελούσε υπό κράτηση στις Κεντρικές Φυλακές για υπόθεση φόνου εκ προμελέτης που διαπράχθηκε τον Αύγουστο του 2025 στην Πάφο, με θύμα γυναίκα ηλικίας 34 ετών, απεβίωσε αργά απόψε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  30.04.2026 - 06:20
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα