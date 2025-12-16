Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα«Με έπιασε από τον λαιμό και άρχισε να με πνίγει»: 20χρονη στην Κέρκυρα καταγγέλει επίθεση από γιατρό για μια θέση πάρκινγκ
ΕΛΛΑΔΑ

«Με έπιασε από τον λαιμό και άρχισε να με πνίγει»: 20χρονη στην Κέρκυρα καταγγέλει επίθεση από γιατρό για μια θέση πάρκινγκ

 16.12.2025 - 20:03
«Με έπιασε από τον λαιμό και άρχισε να με πνίγει»: 20χρονη στην Κέρκυρα καταγγέλει επίθεση από γιατρό για μια θέση πάρκινγκ

Θύμα επίθεσης για μια... θέση πάρκινγκ καταγγέλει πως έπεσε μια 20χρονη γυναίκα στην Κέρκυρα από γιατρό του νοσοκομείου του νησιού.

Όπως αναφέρει το MEGA Ελλάδος, το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο κέντρο του νησιού, την ώρα που η 20χρονη προσπαθούσε να σταθμεύσει. Τότε, όπως λέει, ο γιατρός στάθηκε δίπλα της με το ΙΧ του και αφού εξύβρισε τη φίλη και συνοδηγό της, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και της επιτέθηκε.

«Οι βρισιές και όλα αυτά που λέει ο κύριος ότι εγώ το ξεκίνησα… Είμαι 20 χρόνων πραγματικά προς Θεού για ποιον λόγο να κάτσω να βρίσω και να κάτσω να κάνω ολόκληρη σκηνή για ένα πάρκινγκ. Ο κύριος άρχισε να με βρίζει, να μου βρίζει την οικογένεια, να βρίζει τα θεία. Εκείνος το ξεκίνησε», λέει η κοπέλα μιλώντας στο MEGA.

«Άρχισε να βρίζει τη φίλη μου αρχικά»
Περιγράφοντας το περιστατικό, η ίδια σημειώνει: «Σταθμεύω κανονικά και άρχισε να βρίζει τη φίλη μου αρχικά, με πολύ άσχημο λεξιλόγιο και μετά σταμάτησε διπλά από το παράθυρό μου και κατέβασα το παράθυρο για να τον ρωτήσω τι συμβαίνει και άρχισε να με βρίζει. Εγώ απάντησα ‘φύγε, άσε με’ και όπως κάνω το κεφάλι μου να πιάσω τα πράγματά μου να φύγω από το αμάξι μου και να το κλείσω, μου ανοίγει την πόρτα μου και μου επιτίθεται. Με έπιασε από τον λαιμό, ανέβηκε από πάνω μου και άρχισε να με πνίγει. Μέχρι που πήγα να χάσω και τις αισθήσεις μου».

«Τον κρατούσαν 4 – 5 άτομα για να μην χτυπήσει τη φίλη μου, συμπληρώνει η ίδια.

Η νεαρή κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα όπου, όπως λέει, την παρότρυναν να μην προβεί σε μήνυση.

«Προσπαθούσαν να με πείσουν να μην κάνω μήνυση, ότι είναι μία μεγάλη διαδικασία, χρήματα… Τους λέω δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να βρω το δίκιο μου».

«Με εξύβρισε χυδαία»
Από την πλευρά του, ο καταγγελλόμενος γιατρός αναφέρει:

«Γιατί με εξύβρισε χυδαία, για αυτό έγινε. Γι’ αυτόν τον λόγο. Και δυστυχώς έχασα την ψυχραιμία μου και ανταπέδωσα. Αυτό. Δεν είναι η αιτία η θέση του πάρκινγκ. Η αιτία είναι το χυδαίο φρασεολόγιο το οποίο αναφέρθηκε ενάντιά μου και στην οικογένειά μου. Και πάλι καλά που διατήρησα την ψυχραιμία μου. Χειροδικία δεν υπάρχει, επουδενί. Είναι μία φραστική παρεξήγηση».

Ο ίδιος σημειώνει: «Πήρε τη θέση του πάρκινγκ και εγώ τους είπα ‘ωραία παιδεία έχετε’. Αυτή ήταν δηλαδή η αρχική μου αντίδραση. "Πολύ ωραία παιδεία έχετε". Και μετά με έβρισε χυδαία και εγώ ανταπέδωσα το βρίσιμο αυτό. Λυπάμαι για όλο αυτό που συνέβη. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές στη συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου, τις οποίες αν τις υπερβεί ο άλλος είναι λίγο δύσκολο να κρατηθεί η ψυχραιμία σου. Δυστυχώς...».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 20χρονη επισκέφτηκε σήμερα το νοσοκομείο του νησιού προκειμένου να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεαρή κατήγγειλε βιασμό της - Φόρεσαν χειροπέδες σε 28χρονο
Εκοιμήθη ο πατήρ Μενέλαος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του - Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Απελπισμένη γυναίκα στη Λάρνακα: Με ένα νεφρό και χωρίς εισόδημα - Την πετούν έξω από το σπίτι – Περιμένει ΕΕΕ εδώ και ένα χρόνο
Αποκαλύψεις-βόμβα για την υπόθεση του πασίγνωστου τραγουδιστή - Η πρώτη μήνυση θα κατατεθεί αύριο - Aρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή
Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 23χρονου – Όσα κατέδειξε
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απηύθυνε πρόσκληση στον Ερντογάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Δεν είναι η Κύπρος που δεν αναγνωρίζει την Τουρκία»

 16.12.2025 - 19:47
Επόμενο άρθρο

Κρεμλίνο: H συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δεν προμηνύει τίποτα καλό

 16.12.2025 - 20:31
Απηύθυνε πρόσκληση στον Ερντογάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Δεν είναι η Κύπρος που δεν αναγνωρίζει την Τουρκία»

Απηύθυνε πρόσκληση στον Ερντογάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Δεν είναι η Κύπρος που δεν αναγνωρίζει την Τουρκία»

H Γαλλία μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού, δηλώνει στην "Le Figaro" ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος σημειώνει ότι αυτό είναι κάτι που συζητά εδώ και καιρό με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απηύθυνε πρόσκληση στον Ερντογάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Δεν είναι η Κύπρος που δεν αναγνωρίζει την Τουρκία»

Απηύθυνε πρόσκληση στον Ερντογάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Δεν είναι η Κύπρος που δεν αναγνωρίζει την Τουρκία»

  •  16.12.2025 - 19:47
Δίκη Πολιτογραφήσεων: «Άλλη υπόθεση διερευνήθηκε και άλλη εκδικάστηκε» - Ζητήθηκε αθώωση του Τζιοβάνη

Δίκη Πολιτογραφήσεων: «Άλλη υπόθεση διερευνήθηκε και άλλη εκδικάστηκε» - Ζητήθηκε αθώωση του Τζιοβάνη

  •  16.12.2025 - 17:25
Αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Προσιτή Στέγαση που παρουσίασε η Κομισιόν - Οι τέσσερις πυλώνες του

Αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Προσιτή Στέγαση που παρουσίασε η Κομισιόν - Οι τέσσερις πυλώνες του

  •  16.12.2025 - 18:50
Video: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στο Τρόοδος - «Μαγευτικό» το σκηνικό

Video: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στο Τρόοδος - «Μαγευτικό» το σκηνικό

  •  16.12.2025 - 20:52
Απεργιακό μπλακ άουτ στην Παιδεία: Όσα συζητήθηκαν με την Υπουργό και οι εισηγήσεις των γονέων αποκλειστικά στο «Τ»

Απεργιακό μπλακ άουτ στην Παιδεία: Όσα συζητήθηκαν με την Υπουργό και οι εισηγήσεις των γονέων αποκλειστικά στο «Τ»

  •  16.12.2025 - 14:42
Στην Ολομέλεια πρόταση για επιστροφή στην τάξη αποσπασμένων εκπαιδευτικών που προάγονται

Στην Ολομέλεια πρόταση για επιστροφή στην τάξη αποσπασμένων εκπαιδευτικών που προάγονται

  •  16.12.2025 - 17:01
Στα κατεχόμενα φαίνεται να διέφυγε Ισραηλινός εγκληματίας - Κατηγορείται για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών και όπλων

Στα κατεχόμενα φαίνεται να διέφυγε Ισραηλινός εγκληματίας - Κατηγορείται για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών και όπλων

  •  16.12.2025 - 19:04
Κακουργιοδικείο: Από 9 σε 12 χρόνια ποινή φυλάκισης για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών - «Ενέπλεξε ανυποψίαστα άτομα»

Κακουργιοδικείο: Από 9 σε 12 χρόνια ποινή φυλάκισης για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών - «Ενέπλεξε ανυποψίαστα άτομα»

  •  16.12.2025 - 15:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα