ΕΛΛΑΔΑ

Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο έδειξε η νεκροψία του 43χρονου μποξέρ στο Αίγιο

 16.12.2025 - 14:02
Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο έδειξε η νεκροψία του 43χρονου μποξέρ στο Αίγιο

Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο έδειξε η νεκροψία που ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί για τα αίτια του θανάτου του 43χρονου μποξέρ Περικλή Νικολάου που γρονθοκόπησε ορθοπεδικό την Παρασκευή (12/12) την ώρα που εργαζόταν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και την Κυριακή (14/12) το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Το αρχικό επεισόδιο έγινε το πρωί της Παρασκευής όταν ο 43χρονος (που είχε στην πλάτη του καταδικαστικές αποφάσεις, ενώ είχε εκτίσει ποινή και στη φυλακή) προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.Και το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από συγγενικά του πρόσωπα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Συνεχίζεται η συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

  •  16.12.2025 - 09:29
Αφθώδης πυρετός: Mεταδίδεται τελικά στον άνθρωπο; Αυτά είναι τα μέτρα που λαμβάνονται στις ελεύθερες περιοχές

Αφθώδης πυρετός: Mεταδίδεται τελικά στον άνθρωπο; Αυτά είναι τα μέτρα που λαμβάνονται στις ελεύθερες περιοχές

  •  16.12.2025 - 11:15
ΥΠΕΞ: Δεδηλωμένη η βούληση του ΓΓ ΟΗΕ για συνέχιση προσπαθειών στο Κυπριακό

ΥΠΕΞ: Δεδηλωμένη η βούληση του ΓΓ ΟΗΕ για συνέχιση προσπαθειών στο Κυπριακό

  •  16.12.2025 - 12:42
Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 23χρονου – Όσα κατέδειξε

Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 23χρονου – Όσα κατέδειξε

  •  16.12.2025 - 13:10
Νεαρή κατήγγειλε βιασμό της - Φόρεσαν χειροπέδες σε 28χρονο

Νεαρή κατήγγειλε βιασμό της - Φόρεσαν χειροπέδες σε 28χρονο

  •  16.12.2025 - 10:05
Ζει στο αυτοκίνητο για να μην παγώνει: 61χρονος Kύπριος άστεγος εδώ και 4 χρόνια στη Λεμεσό – «Λένε οτι δεν δικαιούμαι ΕΕΕ»

Ζει στο αυτοκίνητο για να μην παγώνει: 61χρονος Kύπριος άστεγος εδώ και 4 χρόνια στη Λεμεσό – «Λένε οτι δεν δικαιούμαι ΕΕΕ»

  •  16.12.2025 - 10:51
Τι κι αν έμειναν λίγες μέρες ως τα Χριστούγεννα, το Nissi Beach γεμίζει από λουόμενους – Δείτε βίντεο

Τι κι αν έμειναν λίγες μέρες ως τα Χριστούγεννα, το Nissi Beach γεμίζει από λουόμενους – Δείτε βίντεο

  •  16.12.2025 - 12:36
Αυτή είναι η κατάλληλη ημέρα για να κλείσετε φθηνές πτήσεις - Και δεν είναι πλέον η Τρίτη

Αυτή είναι η κατάλληλη ημέρα για να κλείσετε φθηνές πτήσεις - Και δεν είναι πλέον η Τρίτη

  •  16.12.2025 - 10:17

