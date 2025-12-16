Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 23χρονου – Όσα κατέδειξε

Η άτυχος άνδρας οδηγούσε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία ενεπλάκη σε τροχαίο με όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής, την οποία διενήργησε χθες Δευτέρα η ιατροδσικαστής, Αγγελική Παπέττα, ο θάνατος του 23χρονου επήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλές κακώσεις σώματος, συνεπεία τροχαίου.

Υπενθυμίζεται ότι η θανατηφόρα οδική σύγκρουση συνέβη λίγο πριν τη 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής, στη φωτοελεγχόμενη συμβολή της λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου με την οδό Ανδρέα Βλάμη, στην Πάφο, όπου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας ηλικίας 41 ετών, με συνοδηγό γυναίκα ηλικίας 45 ετών.

Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον 23χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου λίγο αργότερα απεβίωσε.