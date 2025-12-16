Ecommbx
VIDEO - Απελπισμένη γυναίκα στη Λάρνακα: Με ένα νεφρό και χωρίς εισόδημα - Την πετούν έξω από το σπίτι – Περιμένει ΕΕΕ εδώ και ένα χρόνο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO - Απελπισμένη γυναίκα στη Λάρνακα: Με ένα νεφρό και χωρίς εισόδημα - Την πετούν έξω από το σπίτι – Περιμένει ΕΕΕ εδώ και ένα χρόνο

 16.12.2025 - 08:54
VIDEO - Απελπισμένη γυναίκα στη Λάρνακα: Με ένα νεφρό και χωρίς εισόδημα - Την πετούν έξω από το σπίτι – Περιμένει ΕΕΕ εδώ και ένα χρόνο

Άλλη μία σκληρή κοινωνική ιστορία έφερε στο φως η Έλεν Χριστού, αυτή τη φορά από τη Λάρνακα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και αγανάκτηση.

Πρόκειται για νεαρή γυναίκα με σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς ζει με ένα νεφρό και υποβάλλεται τακτικά σε αιμοκάθαρση. Παρά την κατάσταση της, βρίσκεται αντιμέτωπη με τον άμεσο κίνδυνο έξωσης, αφού όπως καταγγέλλεται, οφείλει ενοίκια που φτάνουν σχεδόν τον έναν χρόνο. Χωρίς εισόδημα και χωρίς οικονομική στήριξη, δηλώνει ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί ακόμη και στις βασικές της ανάγκες.

Σύμφωνα με όσα η ίδια αναφέρει, το Γραφείο Ευημερίας δεν της καταβάλλει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) από τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους, παρότι όπως υποστηρίζει πέρασε από ιατροσυμβούλιο και κρίθηκε δικαιούχος.

Δείτε το βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Συνεχίζεται η συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

