Σοβαρή Καταγγελία: Μπάζα παράνομα θαμμένα έξω από αστυνομικό σταθμό - Πήρε 2 χρόνια και κάτι μήνες στο Τμ. Περιβάλλοντος για να το ελέγξει – Δείτε εικόνες

Όπως αναφέρεται σε Ειδική Έκθεση που δημοσίευσε η Ελεγκτική Υπηρεσία σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2025, για το περιστατικό αυτό υποβλήθηκε επώνυμη καταγγελία στην Ελεγκτική Υπηρεσία στις 30 Ιανουαρίου το 2023.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία υπήρξε παράνομη εναπόθεση μπάζων και εκσκαφέντων χωμάτων για ισοπέδωση παρακείμενου τεμαχίου που ανήκει στην Σχολική Εφορεία Σολέας, τα οποία περιλάμβαναν διάφορα άχρηστα υλικά, όπως πλαστικά, ξύλα, χαρτόνια, καλώδια, κεραμικά και άλλα υλικά.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, «ανοίχθηκε μεγάλος λάκκος σε χώρο πίσω από το οπλοστάσιο», στον οποίο «τοποθετήθηκαν μπάζα/απορρίμματα/σκουπίδια/απόβλητα όγκου πέραν των 80 φορτηγών και σκεπάστηκαν», τα οποία «εξακολουθούσαν να είναι θαμμένα εκεί». Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Ανάδοχος «είχε υποβάλει πλαστά έγγραφα ή παραστατικά ή ψευδή στοιχεία» σε σχέση με τη σχετική του απαίτηση προς την Αναθετούσα Αρχή (Τμήμα Δημοσίων Έργων) για πληρωμή για την «μεταφορά μπάζων/απορριμμάτων/σκουπιδιών/αποβλήτων σε χώρο υγειονομικής ταφής, ενώ στην πραγματικότητα εξακολουθούν να παραμένουν στον προαναφερόμενο χώρο».

Η είδηση παρόλο που είχε γίνει γνωστή στο παρελθόν μέσω και συζητήσεων στην Βουλή των Αντιπροσώπων, έρχεται ξανά στην επιφάνεια μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πήρε στο Τμήμα Περιβάλλοντος 2 χρόνια και 4 μήνες για να ελέγξει τα στοιχεία που συνέλεξε η Ελεγκτική. Τονίζεται πως οι εργασίες για το έργο ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2017 και ο Σταθμός λειτούργησε την 1η Ιουλίου 2020.

Από τότε τα απόβλητα έμειναν εκεί και μάλιστα ένα ποσοστό τους μετά την ασφάλτωση δρόμου και χώρου στάθμευσης δεν μπορεί να μετακινηθεί.

Οι διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, στο πλαίσιο του ελέγχου, επιβεβαιώθηκαν οι ισχυρισμοί του καταγγέλλοντα, κατά παράβαση των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2022, καθώς και σχετικές παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής, θέματα τα οποία παραπέμφθηκαν και έτυχαν χειρισμού από το Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ).

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώθηκαν αδυναμίες στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων της νομοθεσίας περί διαχείρισης αποβλήτων [Ν.185(Ι)/2011 και ΚΔΠ159/2011], αλλά και παραλείψεις από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής στον έλεγχο και την εποπτεία της συμμόρφωσης του Αναδόχου.

Μάλιστα, το αρχικά κατατεθέν Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ήταν ελλιπές και δεν αναθεωρήθηκε, παρά τις αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης που προτάθηκαν από τον Ανάδοχο.

Υπήρξε παράνομη εναπόθεση ΑΕΚΚ εκτός του εργοταξίου, χωρίς την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων ή/και την εξασφάλιση τεκμηρίωσης ποσοτήτων ή ελέγχου της τελικής τους διάθεσης.

Παρά την επικοινωνία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με το Τμήμα Περιβάλλοντος, η διερεύνηση του θέματος παρέμεινε εκκρεμής για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες αναφορικά με την πληρότητα, τεκμηρίωση και αποτελεσματικότητα της διερεύνησης του θέματος εκ μέρους του Τμήματος και την δυνατότητα αποκατάστασης του χώρου.

Η θέση του Τμήματος Περιβάλλοντος

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή (το Τμήμα Δημοσίων Έργων) επιβεβαιώνει την καταλληλότητα του υλικού για επιχωματώσεις και έχει προβεί στους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους για διασφάλιση της καταλληλόλητάς του για αξιοποίηση του χώρου για στάθμευση, το Τμήμα Περιβάλλοντος «θεωρεί ότι δεν απαιτείται απομάκρυνση των ΑΕΚΚ και αποκατάσταση του χώρου», και ότι «έχει ολοκληρώσει τις ενέργειες που του αναλογούν επί του θέματος».

Από την πλευρά της, η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την αποκατάσταση του χώρου και την απόδοση ευθυνών.

Το «ελαφρύ» πρόστιμο

Πάντως, το Τμήμα Περιβάλλοντος επέβαλε στον Ανάδοχο του έργου πρόστιμο ύψους €2.000, για παραβάσεις των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2022, το οποίο εξοφλήθηκε στις 7.11.2025.

