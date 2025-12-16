Θρήνος στο Παγκύπριο για την απώλεια του Παναγιώτη Αρσαλίδη: «Έφυγε ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου μας» - Φωτογραφία

Ένας άνθρωπος με ήθος, συνέπεια και σπάνια ανθρωπιά, που στάθηκε με αφοσίωση δίπλα στον Σύνδεσμο και στους ανθρώπους του, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό και μια μεγάλη παρακαταθήκη αγάπης και προσφοράς."Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Παναγιώτη Αρσαλίδη, Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου μας, από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου μας, φίλο και συνοδοιπόρο, έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας σε κάθε στιγμή με ήθος, προσφορά και ανιδιοτελή αγάπη.Ο Παναγιώτης δεν ήταν μόνο ενεργό και πολύτιμο μέλος του Συνδέσμου μας, αλλά και πατέρας παιδιού του Συνδέσμου μας, κομμάτι της μεγάλης μας οικογένειας!!Παράλληλα, υπηρέτησε με την ίδια αφοσίωση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων Cyprus Alliance for Rare Disorders και της Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου- ΟΣΑΚ.Η παρουσία του, η στήριξή του και η ανθρώπινη ζεστασιά του θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη και στις καρδιές μας.Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην αγαπημένη του σύζυγο Λένια, στα δύο τους αγόρια Μιχάλη και Μάριο, στον αδελφό του Κωνσταντίνο και στην οικογένειά του, στους γονείς του και στους οικείους του. Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και να τους δίνει δύναμη και κουράγιο.Ο Σύνδεσμός μας θα τον θυμάται πάντα με αγάπη, σεβασμό και ευγνωμοσύνη.Καλό σου ταξίδι στο φως Παναγιώτη μας!"